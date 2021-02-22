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Новости Происшествия
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Черновицкая область (854) граната (952) Нацполиция (15725)

Женщина ранена в результате взрыва гранаты в квартире на Буковине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время застолья гость поссорился с хозяином и бросил гранату в кухню, где в это время находилась хозяйка.

Инцидент произошел в Новоднестровске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"У 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца. В результате взрыва 51-летняя женщина получила ранения, степень тяжести которых пока устанавливают врачи.

Бросившего гранату мужчину задержали.

Также на Цензор.НЕТ: Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские открыли производство по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами.

Женщина ранена в результате взрыва гранаты в квартире на Буковине 01
Женщина ранена в результате взрыва гранаты в квартире на Буковине 02

Автор: Ольга Лузан
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В следующий раз будет знать как пускать собутыльников мужа в свой дом
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22.02.2021 23:11 Ответить
Раньше ножи и сковородки, теперь гранаты и гранатометы...новая реальность бытовых сор)
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22.02.2021 23:11 Ответить
прийти в гости с гранатой .... редкий недоумок.
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22.02.2021 23:12 Ответить
какое-то предвесеннее обострение у идиотов
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22.02.2021 23:16 Ответить
Видать была уже у него такая мысля, раз пошёл в гости с подарком - с гранатой.
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22.02.2021 23:33 Ответить
И ссора скорее всего из-за сожительницы, недаром гранату бросил именно туда, где она находилась.
Прямо таки по "Бесприданнице" Островского - "Так не доставайся ты никому!".
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22.02.2021 23:40 Ответить
Любовний трикутник.
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22.02.2021 23:45 Ответить
берег для самообороны, но синька зло
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23.02.2021 09:14 Ответить
 
 