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Буковина (707) граната (738) Нацполіція (13914)

Жінку поранено внаслідок вибуху гранати у квартирі на Буковині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час застілля гість посварився з господарем і кинув гранату в кухню, де в цей час була господиня.

Інцидент стався в Новодністровську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"У 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. У процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію і кинув на кухню, де була співмешканка власника. Внаслідок вибуху 51-річна жінка зазнала поранень, ступінь тяжкості яких поки встановлюють лікарі.

Чоловіка, який кинув гранату, затримали.

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Поліцейські відкрили провадження за статтями про замах на вбивство і незаконне поводження з боєприпасами.

Жінку поранено внаслідок вибуху гранати у квартирі на Буковині 01
Жінку поранено внаслідок вибуху гранати у квартирі на Буковині 02
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В следующий раз будет знать как пускать собутыльников мужа в свой дом
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22.02.2021 23:11 Відповісти
Раньше ножи и сковородки, теперь гранаты и гранатометы...новая реальность бытовых сор)
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22.02.2021 23:11 Відповісти
прийти в гости с гранатой .... редкий недоумок.
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22.02.2021 23:12 Відповісти
какое-то предвесеннее обострение у идиотов
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22.02.2021 23:16 Відповісти
Видать была уже у него такая мысля, раз пошёл в гости с подарком - с гранатой.
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22.02.2021 23:33 Відповісти
И ссора скорее всего из-за сожительницы, недаром гранату бросил именно туда, где она находилась.
Прямо таки по "Бесприданнице" Островского - "Так не доставайся ты никому!".
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22.02.2021 23:40 Відповісти
Любовний трикутник.
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22.02.2021 23:45 Відповісти
берег для самообороны, но синька зло
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23.02.2021 09:14 Відповісти
 
 