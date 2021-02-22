Жінку поранено внаслідок вибуху гранати у квартирі на Буковині. ФОТО

Під час застілля гість посварився з господарем і кинув гранату в кухню, де в цей час була господиня.

Інцидент стався в Новодністровську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"У 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. У процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію і кинув на кухню, де була співмешканка власника. Внаслідок вибуху 51-річна жінка зазнала поранень, ступінь тяжкості яких поки встановлюють лікарі.

Чоловіка, який кинув гранату, затримали.

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