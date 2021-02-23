Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав

Прибытие в Украину самолета с вакциной от COVID-19 ожидается в ближайший час.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайший час мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт с вакциной", - сказал Кучер.

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