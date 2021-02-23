Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Прибытие в Украину самолета с вакциной от COVID-19 ожидается в ближайший час.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ближайший час мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт с вакциной", - сказал Кучер.
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спасти рядового Райена" привести вакцину. Удобно, ярко, трендово. Полный 3,14здец в медицине? Не, не слышали ...
Оуенная компания покупателей вакцины!
Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"
ИзБератель ошибся в своих слугах и считает их тем, кем они не являются.
Слуги же наоборот, знают уровень своего изБерателя. И поступают с ним соответственно.
Так что тут как раз все нормально. Причина-следствие. Голова-ноги...
М.Степанов/В.Зеленский
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
Мужливо...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Только что сел самолет
В пробке где-то стоит?
Скоро во всех "Эпицентрах" страны!
Ах, да! Вот это:
Штирлиц идет по коридору
https://youtu.be/pBojdyXr9E8
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто!Людей не надуриш казками з дебіловізора про цю отруту.
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.