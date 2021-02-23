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Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав

Прибытие в Украину самолета с вакциной от COVID-19 ожидается в ближайший час.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайший час мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт с вакциной", - сказал Кучер.

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Топ комментарии
+21
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3099
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23.02.2021 09:57
+18
Боже какое достижения. И это нужно ждать как манну небесную. Какая же ущербная власть.
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23.02.2021 09:43
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Уся ця істерія МОЗу чимось нагадує Нові Санжари. Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5710
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23.02.2021 09:42 Ответить
Боже какое достижения. И это нужно ждать как манну небесную. Какая же ущербная власть.
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23.02.2021 09:43 Ответить
Ура! Прибыло нечто! Вся украинская власть уже выстроилась на прививку? Все в порядке очереди.Вам это просто необходимо принять. При чем Билл Гейтс недавно говорил, что две мало, нужно три привики, чтобы наверняка уже.))
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23.02.2021 10:24 Ответить
Это не истерия. Это создание видимости работы. Вместо тысячи ежедневных проблем, МОЗ сосредоточился на одной - "спасти рядового Райена" привести вакцину. Удобно, ярко, трендово. Полный 3,14здец в медицине? Не, не слышали ...
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23.02.2021 09:51 Ответить
Та да! Інших новин сьогодні не буде! 😁
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23.02.2021 09:54 Ответить
А оце не нагадує?
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2555
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23.02.2021 10:37 Ответить
Даму с собачкой из Китая быстрее привезли...
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23.02.2021 09:44 Ответить
и уже выгодно выдали замуж за топ чиновника.
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23.02.2021 09:45 Ответить
до того его развели с женой... и оставили детей без папани)
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23.02.2021 10:24 Ответить
Та ее и из Занзибара быстрее привезли.... но там у есть чинуша глаз положивший...толи на кабелька...толи на сучку...толи на обоих сразу...
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23.02.2021 09:47 Ответить
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2310
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23.02.2021 09:50 Ответить
Зеленский со свитой уже в аэропорту встречает? откаты уже поделены.
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23.02.2021 09:44 Ответить
Ну ее наверно надо по всем правилам тоде сразу в Новые Санжары отвести
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23.02.2021 09:47 Ответить
они привыкли к аплодисментам и никакой Критики!
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23.02.2021 09:49 Ответить
ЗРК приготуватися! Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6122
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23.02.2021 09:48 Ответить
Интересно, Степанова наградят ?
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23.02.2021 09:49 Ответить
Замечательным пеньковым гастуком и куском хозяйственного мыла
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23.02.2021 10:55 Ответить
Саме ця вакцина сертифікована в Україні?
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23.02.2021 09:49 Ответить
нет, она только в Занзибаре сертификована Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8752
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23.02.2021 09:50 Ответить
давайте быстрее, в Эпицентрах уже люди очереди позанимали Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3139
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23.02.2021 09:50 Ответить
алё мнздрав ..шось маловато переможного пафоса... де героічна драматургія момента...
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23.02.2021 09:53 Ответить
Внимание!!! Власть вводит нас в заблуждени!!! То что тащит в Украину Степашка не AstraZeneca а шмундяк индийски который в Украине пока не зарегистрирован! Уже есть расследование о том что Украина более года назад проводила инспекцию производственных мощностей на которых изготавливается Covishield и не аккредитировала из за ряда проблем в прозводстве!!! Для повторной аккредитации в срочном порядке в ближайшие дни туда собираются направить повторную комиссию!!! Вот так вот! Шмундяк едет но разрешений никаких нет!
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23.02.2021 09:55 Ответить
Covishield імпортують Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янма та Сейшели. Індія також планує відправляти вакцини до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.

Оуенная компания покупателей вакцины!
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23.02.2021 10:03 Ответить
ну а где номер борта? хочу на флайтрадаре посмотреть где оно летало столько времени.
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23.02.2021 09:56 Ответить
бо везуть шмурдяк з московії! зараз завантажать в якій-небудь літак і вуаля
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23.02.2021 13:59 Ответить
Азиров, ты ?
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23.02.2021 09:58 Ответить
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3099
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23.02.2021 09:57 Ответить
Только файзер? Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9287

ИзБератель ошибся в своих слугах и считает их тем, кем они не являются.

Слуги же наоборот, знают уровень своего изБерателя. И поступают с ним соответственно.

Так что тут как раз все нормально. Причина-следствие. Голова-ноги...
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23.02.2021 11:31 Ответить
Этот ажиотаж покруче, чем Тимошенко с её таммифлю в своё время.
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23.02.2021 09:57 Ответить
Возле аэропорта замечено скопление автомобилей депутатов, Эпицентра, а так же развернут мобильный пункт вакцинации нужных людей...
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23.02.2021 09:57 Ответить
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3531
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23.02.2021 09:59 Ответить
Скоро, не за горами, вот-вот, почти уже, ну еще чуть-чуть....... и мы вам привезём шмурдяк"
М.Степанов/В.Зеленский
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23.02.2021 10:00 Ответить
Кловун вже на ірадромі зустрічає вакцину. Ай маладєс!
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5942
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23.02.2021 10:01 Ответить
Едут !!! Едут !!!!!
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23.02.2021 10:02 Ответить
Сейчас будут коробки целовать прямо у трапа, а когда начнут дохнуть от неё, то по норам прятаться, мол, - эт не мы, они сами умерли!
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23.02.2021 10:02 Ответить
Для популяризації щеплення і якості індійської вакцини, всі відповідальні за закупку цієї вакцини повинні не чекати черги, пропускаючи інших,а провести щеплення першими!
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23.02.2021 10:03 Ответить
Для популяризації щеплення і якості індійської вакцини, всі відповідальні за закупку цієї вакцини повинні не чекати черги, пропускаючи інших,а провести щеплення першими!
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23.02.2021 10:04 Ответить
Где то недалеко от взлетной полосы переминается от холода с ноги на ногу Владимир, нервно покуривая айкос!
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23.02.2021 10:04 Ответить
Яка радість: "З години на годину". Очільник МОЗу влаштувавася вантажником на пів ставки.
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23.02.2021 10:07 Ответить
Есть желающие вколоть себе индийского шмурдяка ?
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23.02.2021 10:09 Ответить
с*ка, ще б зворотній відлік запустили
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23.02.2021 10:14 Ответить
ПреЗедент уже приложил ухо к рельсу...... Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8512
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23.02.2021 10:15 Ответить
Петина ботва перегибает и нагнетает. По Рейтерс AstraZeneca давно дала добро крупнейшему в мире индийскому производителю вакцин делать их вакцину по лицензии. Именно эта лицензионная вакцина уже на подлете к Киеву.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
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23.02.2021 10:17 Ответить
Тебе, самцу курицы вклолоть столько, что б ты позеленел
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23.02.2021 10:57 Ответить
Був би президентом Петро Олексійович, не було би цього грьобаного цирку. Гройсман вже біи нас вакцинував би давно. І економіка росла. Коломойшу може вже і ФБР видали.
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23.02.2021 10:27 Ответить
И зима бы теплой была, и два урожая картохи бы собрали, и на марс первые высадились, по зарплатам и пенсиям уже бы давно Германию обогнали, и каждому гражданину по квартире построили. Эх, упустили свое счастье.
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23.02.2021 10:39 Ответить
Тролям на кацапській мові не відповідаю. Вочовидь все було набагато краще ніж зараз.
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23.02.2021 10:42 Ответить
Чим? Було б те саме, якщо не ще абсурдніше. Чи вже забув, як пенсільванський пароплав з вугіллям урочисто зустрічали? Чи як дорожні знаки урочисто відкривали?
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23.02.2021 11:12 Ответить
Було, вугілля було і значи і навідь сортір десь у школі. Та й виборча кампанія була не *******.
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23.02.2021 11:25 Ответить
Вочовидь.
Мужливо... Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3401
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23.02.2021 20:11 Ответить
Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6467
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23.02.2021 20:10 Ответить
Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час, - Минздрав

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Только что сел самолет
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23.02.2021 10:32 Ответить
В Борисполе из Вильнюса.
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23.02.2021 10:33 Ответить
Больше в округе флайрадар не видит никого со стороны Индии Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3940
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23.02.2021 10:34 Ответить
Шось мені нагадує час коли вонЯ зустрічала літаки з таміфлю Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7771 А вам не нагадує цей гниленький душок? Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2762
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23.02.2021 10:34 Ответить
Минздрав, час прошел. Где борт?
В пробке где-то стоит?
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23.02.2021 10:38 Ответить
Индийский несертифицированный дженерик уже на подлёте.
Скоро во всех "Эпицентрах" страны!
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23.02.2021 10:43 Ответить
Что же это мне напоминает?
Ах, да! Вот это:
Штирлиц идет по коридору
https://youtu.be/pBojdyXr9E8
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23.02.2021 10:54 Ответить
Час прошёл. Привезли?
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23.02.2021 11:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто!Людей не надуриш казками з дебіловізора про цю отруту.
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23.02.2021 11:07 Ответить
Зеленський вже виїхав зустрічати? Якщо ні, то борт хай трохи покружляє над аеропортом. І телебачення не забудьте ж підтягнути!
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23.02.2021 11:58 Ответить
Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.

Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.
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23.02.2021 13:05 Ответить
Пусть индийской вакциной вакцинируются ЗЕлебобики, их не жалко
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23.02.2021 13:41 Ответить
ВСЕ Я НЕ МОГУ УЖЕ ЖДАТЬ И БЕГУ В АЭРОПОРТ !)
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24.02.2021 06:58 Ответить
 
 