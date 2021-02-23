Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ

Прибуття в Україну літака з вакциною проти COVID-19 очікується найближчої години.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найближчої години ми очікуємо прибуття рейсу в аеропорт з вакциною", - сказав Кучер.

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