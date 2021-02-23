Прибуття літака з COVID-вакциною очікується найближчої години, - МОЗ
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Прибуття в Україну літака з вакциною проти COVID-19 очікується найближчої години.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найближчої години ми очікуємо прибуття рейсу в аеропорт з вакциною", - сказав Кучер.
Топ коментарі
+21 Стрелок
показати весь коментар23.02.2021 09:57
+18 Юрий Васильевич e5e9883f
показати весь коментар23.02.2021 09:43
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Будь ласка, зачекайте...
спасти рядового Райена" привести вакцину. Удобно, ярко, трендово. Полный 3,14здец в медицине? Не, не слышали ...
Оуенная компания покупателей вакцины!
Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"
ИзБератель ошибся в своих слугах и считает их тем, кем они не являются.
Слуги же наоборот, знают уровень своего изБерателя. И поступают с ним соответственно.
Так что тут как раз все нормально. Причина-следствие. Голова-ноги...
М.Степанов/В.Зеленский
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
Мужливо...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Только что сел самолет
В пробке где-то стоит?
Скоро во всех "Эпицентрах" страны!
Ах, да! Вот это:
Штирлиц идет по коридору
https://youtu.be/pBojdyXr9E8
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто!Людей не надуриш казками з дебіловізора про цю отруту.
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.