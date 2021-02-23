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В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ

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В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ

В Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ ухвалило вчора.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Раніше цю вакцину схвалила ВООЗ.

"Вчора МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford / AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА

Вакцина, Oxford / AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія). має локальну (торгову) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває в Україну, офіційно зареєстрована.

В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
а индийский шмурдяк которые летит сутки тоже зарегистрировали?
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23.02.2021 09:31
+8
Они астразенекой его перекрестили.Клоунская власть ведет себя как начинающие наперсточники.
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23.02.2021 09:42
+6
Завезут пару тысяч доз, а кричать будут, что спасли Украину. Да и после грязной возни вокруг закупок вакцины не хочется получать прививку. Мне 61 год, а в Европе эта вакцина не рекомендуется в некоторых странах старше 55 - 60 лет. Не хочется попасть в список пенсионных мертвяков. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2392
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23.02.2021 09:39
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а индийский шмурдяк которые летит сутки тоже зарегистрировали?
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23.02.2021 09:31 Відповісти
Они астразенекой его перекрестили.Клоунская власть ведет себя как начинающие наперсточники.
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23.02.2021 09:42 Відповісти
этот звиздешь про "это астразенека только с другим названием" пусть себе в жопу засунут. лекарство регистрируется только по собственному названию и уж никак не по названию конторы которая якобы дала право и лицензию
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23.02.2021 09:53 Відповісти
так они и шефа своего убедили, что это едет АстроЗенека европейского качества...они все типа играют на сцене и так шутят
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23.02.2021 10:03 Відповісти
Індійський шмурдяк не прилетить поки наклейки не переклеять на AstraZeneca...)))
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23.02.2021 09:54 Відповісти
AstraZeneca развернула производство вакцины в бывшей колонии (Индия).
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23.02.2021 09:55 Відповісти
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
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23.02.2021 10:00 Відповісти
Доктор настоятельно рекомендовал мне морской воздух. Посмотрев в кошелек, я повесил мойву на вентилятор....(с) В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2792
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23.02.2021 09:32 Відповісти
Хтось вірить зеленому Мінздраву?
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23.02.2021 09:38 Відповісти
а индуское дерьмо кому колоть будут?предлагаю зеленскому начать со своих РОДИТЕЛЕЙ -ПУСТЬ ПАПУ И МАМУ СВОИХ ВАКЦИНИРУЕТ НА КАМЕЕРЫ И ПОКАЖЕТ ПРИМЕР ВСЕЙ СТРАНЕ
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23.02.2021 09:38 Відповісти
А что стоит сменить наклейки с пузырька для камеры? В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8586
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23.02.2021 09:41 Відповісти
Завезут пару тысяч доз, а кричать будут, что спасли Украину. Да и после грязной возни вокруг закупок вакцины не хочется получать прививку. Мне 61 год, а в Европе эта вакцина не рекомендуется в некоторых странах старше 55 - 60 лет. Не хочется попасть в список пенсионных мертвяков. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2392
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23.02.2021 09:39 Відповісти
Что вы пишете? Я же выше написала, что во Францию МАССОВО вакцинируют этой вакциной. Другое дело, что она эффективна только наполовину.
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23.02.2021 09:41 Відповісти
А в Германии массово от нее отказываются, а также европейские медики заговорили о возрастном цензе на эту вакцину. Тем более вчера слушал нашего специалиста вирусолога, который заявил, что эта вакцина рассчитана на развивающиеся страны и страны третьего мира. А этот индийский институт был лишен ранее нашей комиссией лицензии на продажу лекарственных препаратов в Украину, до устранения 6 КРИТИЧЕСКИХ замечаний!
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23.02.2021 09:51 Відповісти
Но ее закупили, потому что она дешевая! Чтобы заткнуть рот пиплу. Вот идет лето, всем захочется поехать в отпуска, за границу. И, чтобы получить тот чертов паспорт по вакцинации, все таки ширнутся той Зенекой. Абы не быть запертыми в границах своей страны.
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23.02.2021 09:57 Відповісти
А вот с этим я согласен. Но есть опасность летальных побочных эффектов. Но там цена адекватная из зарплатам. Поэтому погоня за дешевизной - еще вопрос.
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23.02.2021 10:07 Відповісти
При чем здесь зарплата? Вакцинация для людей бесплатная. За счет бюджета страны. Вот поэтому и экономят - чтобы поменьше из бюджета заплатить.
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23.02.2021 10:17 Відповісти
...по факту и побольше на карман списать
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23.02.2021 12:38 Відповісти
индийской? с таким как в новости названием? точно?
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Да, разговор шел именно об этом институте. И говорили о двух типах вакцин. Даже меня сбило с толку два названия в предыдущих статьях AstraZeneca и еще другое название (это от себя добавляю). А вчера погуглил статьи об этой вакцине. Советую и Вам почитать другие источники, конечно не парашенские.
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23.02.2021 10:04 Відповісти
Вот теперь вся Власть с семьями своим примером в очередь и вакцинируйтесь. Начина с Зе и его шоблы с Банковой.
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23.02.2021 09:40 Відповісти
Да так и будет. Только что стоит сменить наклейку или в целом пузырек. Залить в пузырек качественную вакцину. Это легко сделать. После такой грязной возни вокруг вакцины, я даже этому не поверю.
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23.02.2021 09:56 Відповісти
То что тащит в Украину Степашка не AstraZeneca а шмундяк индийски который в Украине пока не зарегистрирован! Уже есть расследование о том что Украина более года назад проводила инспекцию производственных мощностей на которых изготавливается Covishield и не аккредитировала из за ряда проблем в прозводстве!!! Для повторной аккредитации в срочном порядке в ближайшие дни туда собираются направить повторную комиссию!!! Вот так вот! Шмундяк едет но разрешений никаких нет!
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23.02.2021 09:44 Відповісти
Я полностью с Вами согласен. Вчера слушал комментарий одного из этих инспекторов. И Ваши слова подтверждаю и поддерживаю
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23.02.2021 10:11 Відповісти
Яке дивне співпадіння, Україна купувала вакцини у Росії і Індії і коли до влади прийшла вата - Індія не отримала акредитацію, прямо як з електроенергією яку купуємо у Росії тому що українська якась не така.
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23.02.2021 10:28 Відповісти
Питанні по суті: Covishield у Великобританії дозволена до застосування?
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23.02.2021 09:49 Відповісти
Пользуясь случаем, напоминаю - принимайте все время витамин D3. Здоровые люди должные его принимать.

Он каким-то образом помогает организму противостоять вирусяке.

Если есть при вирусе температура - ни в коем случае не сбивайте её аспирином. Только парацетамол. Надо купить также кроворазжижающие средства (но не аспирин). Посоветуйтесь с врачем.
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23.02.2021 09:50 Відповісти
Какой парацетамол ??? Ибупрофен на сколько мне известно в первую очередь принимают .
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23.02.2021 10:05 Відповісти
Не рекомендуется при вирусе принимать противоспалительные - аспирин, ибупрофене, кортизоне. Они могут ухудшить ситуацию.
Вот статья. можете с гуглом перевести.

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32032-Coronavirus-peut-on-prendre-l-aspirine-cas-de-symptomes
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23.02.2021 10:13 Відповісти
Петина ботва перегибает и нагнетает. По Рейтерс AstraZeneca давно дала добро крупнейшему в мире индийскому производителю вакцин делать их вакцину по лицензии. Именно эта лицензионная вакцина уже на подлете к Киеву.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
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23.02.2021 10:18 Відповісти
Беги занимай очередь🙂
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23.02.2021 10:48 Відповісти
До винайденої британцями вакцини ніяких претензій, вона краща за китайську тим паче за "отруту в" і має хоч якийсь процент захисту від нічого. Є питання тільки до ціни.
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23.02.2021 10:38 Відповісти
А привезли незарегистрированное и не прошедшее полного испытания фуфло. Для своего любимого лохтората. Порохоботы не будут вакцинироваться всяким Г🙂
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23.02.2021 10:47 Відповісти
Covaxin и AstraZeneca это разные Вакцины. и в Германии очень не уверены в эффективности Covaxin. а AstraZeneca прививают только до 60 лет.
https://www.tagesschau.de/ausland/indien-covaxin-zweifel-101.html
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23.02.2021 11:57 Відповісти
хорошо. а кто не хочет, пусть не вакцинируется и подыхает.
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23.02.2021 23:29 Відповісти
 
 