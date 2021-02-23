Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект

Уже завтра, 24 февраля, Кабмин может рассмотреть изменения в законодательство, принятие которых фактически отменит 100% государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке.

Речь идет о проекте изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом "Державний ощадний банк України" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает delo.ua.



Ранее вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов планировали совместить по времени с повышением гарантированной суммы возмещения и реструктуризацией долгов самого Фонда, который сегодня, по официальным сообщениям, должен вернуть государству более 110 млрд грн, полученных для выплаты вкладчикам обанкротившихся банков. Принятие соответствующего пакета законопроектов было одним из условий возобновления сотрудничества с МВФ.



Между тем, по информации delo.ua, реструктуризация долгов Фонда, а поэтому и обещанное повышение гарантий по вкладам, снова откладывается и на этот раз на неопределенный срок. "В законопроекте, который в среду 24 февраля будет рассматривать КМУ, нет почти ничего из обещанного вкладчикам банков и МВФ. Из проекта не только вычеркнули реструктуризацию долгов Фонда и повышение гарантий по вкладам, в него заложили фантастически льготные условия присоединения Ощадбанка к ФГВФЛ, по сути, переложив все финансовое бремя его гарантий перед вкладчиками на остальные банки", - говорится в статье.



Напомним, в сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности согласовал программу реструктуризации долгов Фонда гарантирования, выполнение которой позволило бы начать поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения. Соответствующие законопроекты вместе с инициативой распространения гарантий Фонда на Ощадбанк должны были приниматься одним пакетом. Однако пока что вопрос повышения суммы возмещения в повестку дня не включен.