РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10614 посетителей онлайн
Новости Общество
46 768 46
Ощадбанк (216) Фонд гарантирования вкладов (146)

Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект

Уже завтра, 24 февраля, Кабмин может рассмотреть изменения в законодательство, принятие которых фактически отменит 100% государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке.

Речь идет о проекте изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом "Державний ощадний банк України" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает delo.ua.


Ранее вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов планировали совместить по времени с повышением гарантированной суммы возмещения и реструктуризацией долгов самого Фонда, который сегодня, по официальным сообщениям, должен вернуть государству более 110 млрд грн, полученных для выплаты вкладчикам обанкротившихся банков. Принятие соответствующего пакета законопроектов было одним из условий возобновления сотрудничества с МВФ.


Между тем, по информации delo.ua, реструктуризация долгов Фонда, а поэтому и обещанное повышение гарантий по вкладам, снова откладывается и на этот раз на неопределенный срок. "В законопроекте, который в среду 24 февраля будет рассматривать КМУ, нет почти ничего из обещанного вкладчикам банков и МВФ. Из проекта не только вычеркнули реструктуризацию долгов Фонда и повышение гарантий по вкладам, в него заложили фантастически льготные условия присоединения Ощадбанка к ФГВФЛ, по сути, переложив все финансовое бремя его гарантий перед вкладчиками на остальные банки", - говорится в статье.


Напомним, в сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности согласовал программу реструктуризации долгов Фонда гарантирования, выполнение которой позволило бы начать поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения. Соответствующие законопроекты вместе с инициативой распространения гарантий Фонда на Ощадбанк должны были приниматься одним пакетом. Однако пока что вопрос повышения суммы возмещения в повестку дня не включен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Ахахах Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 4082
Бубочка по всем фронтам лошит своих 73% хуже не будет точно Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 5794
показать весь комментарий
23.02.2021 14:49
+9
Зелень переср..ась с МВФ в угоду Бене и раше, теперь готовится к дефолту.
И да, он считает, что он вам ничего не должен, ЗЕизбиратели.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:55
+7
банковская система тупо посыпется.. паника клиентов и отток капитала гарантированы.. зебилы, вы такие дебилы
показать весь комментарий
23.02.2021 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахахах Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 4082
Бубочка по всем фронтам лошит своих 73% хуже не будет точно Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 5794
показать весь комментарий
23.02.2021 14:49 Ответить
І скільки десятків гривень повернули всі антикорупційні та правоохоронні органи із тих ста мільярдів гривень, які держава заплатил вкладникам замість збіглих у Монако банкірів?
показать весь комментарий
23.02.2021 14:57 Ответить
посмотри информацию на сайте минфина или нбу.. но при Порохе точно всё возаращалось, мне всё до копейки вернули с Дельта банка когда он закрылся
показать весь комментарий
23.02.2021 15:01 Ответить
И мне тоже.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:02 Ответить
А хіба ці всі установи не входять до однієї структури під назвою держава?! Хіба це не прямий обов'язок держави захистити всіх її громадян!.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:25 Ответить
Дружині валютний рахунок із «Злата Банк» через ощад повернули в 2015 році.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:43 Ответить
Это путь освоенный Великим Вождем Всех Народов в 1947 году !
показать весь комментарий
23.02.2021 14:51 Ответить
Зелень переср..ась с МВФ в угоду Бене и раше, теперь готовится к дефолту.
И да, он считает, что он вам ничего не должен, ЗЕизбиратели.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:55 Ответить
Готуються до великого шухеру? Уявіть, що зараз почнеться.
1) люди почнуть забирати свої внески з Ощадбанку.
2) тримати у гривнях вони накопичення не будуть- купуватимуть долари.
3) через дефіцит доларів зросте курс валют.

Шикарно)))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:02 Ответить
Ждём возвращения Торгсина.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:16 Ответить
У нас біля кожного ринку торгсінівці кучкуються та в нарди грають.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:17 Ответить
Та вже давно забрали. Ця інфа була ще рік тому.
показать весь комментарий
23.02.2021 20:40 Ответить
І де тепер тримати заощадження? Добре, що лежить тільки 3-х місячний депозит. Що тепер - гроші з банку - в банку і на город, закопувати? Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт - Цензор.НЕТ 4280
показать весь комментарий
24.02.2021 15:14 Ответить
Все простіше. Тримаєте на одному рахунку не більше 200к грн.. Їх відшкодують у випадку банкрутства банку.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:21 Ответить
И кому теперь он нужен этот Ощадбанк, раньше хоть можно было держать больше 10-20-30к долларов, а сейчас нету никаких преимуществ
показать весь комментарий
23.02.2021 15:07 Ответить
Тепер по 200к діли і фасуй по різним банкам (відділенням).
показать весь комментарий
23.02.2021 15:10 Ответить
Нужно будет так и делать, выхода не будет..
показать весь комментарий
23.02.2021 15:13 Ответить
Получається, треба або шукати десяток-другий банків для по 200. Зараз у нас більше 5 банків більш-менш де знайти? Ще гірше юрикам - раніше і ми опеклися в банку Надра, потім уже опеклися наші покупці з банком Хрещатик - 2 роки нам борг потроху ледь погасили. Дотепер сиділи в Ощадбанку - сьогодні надійна людина з нього повідомила, що його ще й приватизувати влітку збираються. Тепер залишається схема: не встиг отримати кошти - бігом виплатив дивіденди засновнику - той розпихав по 200 в різні банки - далі, якщо кошти потрібно, засновник вже повертає гроші в господарство як безповоротну позику... Офігенна схема получається. Здобули. Ющенко на пасіці мабуть теж офігіває ))
показать весь комментарий
24.02.2021 22:02 Ответить
Що робить тим, хто поклав депозит більше, ніж на 3 місяці? Коли клали люди гроші - якраз саме через 100% гарантування і зв'язувались, бо більше козирів в ОБ не було. У них і % менші і обслуговування, ну Ви, думаю, знаєте ))
показать весь комментарий
24.02.2021 15:17 Ответить
очнитесь.. где это вы видели 100%-ные гарантии на постсоветском пространстве?))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:14 Ответить
В США тоже нет 100% гарантий, но там народ сбережения в банках не держит.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:19 Ответить
не держит? а где держит? в трёхлитровых банках?)))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:20 Ответить
В цивилизованых странах есть фондовый рынок и имеют хождение акции.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:26 Ответить
Ага )))) расскажи сказки.... С фондами после 2008 в 🇺🇸 граждане не играются больше....Проблема в том что по законодательству США банки не имеют права покупать ценные бумаги за деньги вкладчиков.... Это ещё после великой депрессии прикрыли..... А у нас - Гондурас))))
показать весь комментарий
24.02.2021 15:11 Ответить
Да неужели. Как же это физлицам запретили приобретать ценные бумаги?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:27 Ответить
Можешь купить Акции Тесла.... 2008 всех научил.... Фондовый рынок это пузырь... Ты зависишь от брокера -сам покупать и продавать на бирже ты не можешь... 3-5 акций Теслы не интересны... И тебя могут перепродать 5 раз...Нет смысла - .... Помнишь Кин Дза Дза .... так вот я тебя научу .... С прибыли на акции ты должен платить налог .... поэтому под акции покупают( как услуги) или создают фонд который в оффшоре .... Но там сидит местный дядя Саша и ты получаешь от этого.... Налог на прибыль 50% .... Вот подумай если ты получил 1000000S .... В сша с налогами очень строго.... Манафорт сел на этом ...
показать весь комментарий
24.02.2021 17:05 Ответить
Ага, тебя не устраивает, что проводимые операции должны быть законны. Чисто украинский подход.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:04 Ответить
Нет , причём тут чисто украинский подход...Это капиталистический подход. Все миллиардеры так делают... Иначе смысла нет отдавать 50%. Сэр Ричард 25 лет прожил на островах чтоб получить возможность оффшорить... Так вот я что-то не увидел как он свои 25 млрд( ну официальная цифра) пустил на спасение своей авиакомпании.... Он логично терпел убытки и дойдя до 0 начал процедуру банкротства... Чисто украинский подход - это « распиливать деньги» тонущей компании по углам в процессе движения к краху... Рекомендую почитать золотой телёнок.... Можно не посещать 2 курса Универа... Да впрочем на лекциях такого не расскажут.... «Рога и копыта» это классика Украины.....
показать весь комментарий
24.02.2021 18:43 Ответить
А пойди-ка ты поучи Билла Гейтса, Майкла Делла, Баффета в США кономические преступления - не детские игрушки, а прогрессивный налог на прибыль может достигать 90%. "Схемы рисовать" - чисто росийское и украинское занятие.
показать весь комментарий
24.02.2021 21:16 Ответить
Ага )))) Тоесть монополия на софт которую предложил и удачно осуществил Гейтс это типа по западному.... хехех .... поверь там схемы ещё тоньше ибо ответственность выше - но там все легально с точки зрения закона .... или ты думаешь офшоры в 90е придумали))))) Это классика англичан -колонистов которые не хотели платить дань английской короне...
показать весь комментарий
24.02.2021 23:46 Ответить
Я хорошо помню эту гаражную эпопею, освещенную задним числомв которой западное побережье в футболках и шортах победило восточнвые белые воротнички, у Гейтса в том немалая личная заслуга, масштабы DEC и IBM в сравнении с MS были несоизмеримы,но выиграл Гейтс. Это пример преодоления коррупции
показать весь комментарий
25.02.2021 00:14 Ответить
Я имел ввиду разборки внутри сша - а азиатов дурить это иное.... Там философия другая.... Но сейчас Китай кардинально поменял уровень и стиль игры....
показать весь комментарий
25.02.2021 23:52 Ответить
У ткбя странные представления о "софте" которым ты, ясен пень, никогда коль-нибудь серьезно не занимался.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:27 Ответить
Ага кремний и силикон..... именно историческая лингвистическая ошибка фактически сакрально все определила. Ну почему не занимался.... Скажем иначе. Програмный продукт в сферу своей особенности не воспринимается а следовательно не подчиняется правовым « законам»
В 2000 году Microsoft всё же признали виновной в нарушении антимонопольного закона и попытках подавить действия конкурентов, включая Apple, IBM, Sun и Netscape. Федеральный судья постановил разделить компанию на две части: одна продолжила бы развивать Windows, другая - прикладное ПО, включая Office.
показать весь комментарий
25.02.2021 23:49 Ответить
Ты еще поднапрягись и Бэйби Беллз вспомни, а заодно и Oracle с SAP да еще и эпическую историю с ныне упразднгенной Сан Майкросистемз, где же здесь без Джава, Ред Хэт и программирования с открытым кодом.
показать весь комментарий
26.02.2021 01:35 Ответить
Успокоился « пень» я так понимаю от слова Пентиум)))) хехехе ))))) начинал с Сeleron
показать весь комментарий
25.02.2021 23:50 Ответить
банковская система тупо посыпется.. паника клиентов и отток капитала гарантированы.. зебилы, вы такие дебилы
показать весь комментарий
23.02.2021 15:16 Ответить
Так это же и есть результат которого добивается правительство с президентом.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:21 Ответить
Уже посыпалась..... просто пузырь больше дуют
показать весь комментарий
24.02.2021 15:11 Ответить
Короче, зебіли кругом обісрались...
показать весь комментарий
23.02.2021 15:17 Ответить
Найбільш бісить те, що вони обісравшись у всіх галузях, роблять вигляд, що все роблять правильно і краще, ніж ваш клятий Порошенко.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:37 Ответить
Ось приклад комменту однієї зебілки яка мені відповідає https://censor.net/ru/comments/locate/8/3249550/75724452
показать весь комментарий
23.02.2021 15:45 Ответить
А чого очікувати, якщо невідбувається ні яких змін по лібералізації та розвитку малого та середнього бізнесу, а корупція у владі і судах поза питанням денним?
показать весь комментарий
23.02.2021 15:23 Ответить
Непонял:
зачем им вклады когда у них есть
95 КВАРТАЛ
показать весь комментарий
23.02.2021 15:40 Ответить
поймите, бубе денех на отдых не хватает
показать весь комментарий
23.02.2021 18:35 Ответить
Вспомнил концовку клипа потапа «малибу» - так вот реплика в бассейне - это пророческая роль Презика и премьера .... Кошевой и Мыгаль лысые.... Обложили )))) 😂🤫👏
показать весь комментарий
24.02.2021 17:08 Ответить
 
 