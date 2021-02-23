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Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт

Уже завтра, 24 лютого, Кабмін може розглянути зміни до законодавства, прийняття яких фактично скасує 100% державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку.

 Йдеться про проєкти змін до деяких законів України щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє delo.ua.

Раніше входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів планували поєднати у часі із підвищенням гарантованої суми відшкодування та реструктуризацією боргів самого Фонду, який на сьогодні, за офіційними повідомленнями, повинен повернути державі понад 110 млрд грн, отриманих для виплати вкладникам збанкрутілих банків. Прийняття відповідного пакету законопроєктів було однією з умов відновлення співпраці із МВФ.

Між тим, за інформацією delo.ua, реструктуризація боргів Фонду, а через це і обіцяне підняття гарантій за вкладами знову відтерміновується і цього разу на невизначений строк. "У законопроєкті, який в середу 24 лютого розглядатиме КМУ, немає майже нічого з обіцяного вкладникам банків та МВФ. З проєкту не лише викреслили реструктуризацію боргів Фонду та підвищення гарантій за вкладами, у нього заклали фантастично пільгові умови приєднання Ощадбанку до ФГВФО, по суті, переклавши увесь фінансовий тягар його гарантій перед вкладниками на решту банків", - йдеться у статті.

Нагадаємо, у вересні минулого року Рада з фінансової стабільності погодила програму реструктуризації боргів Фонду гарантування, виконання якої дозволило б почати поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування. Відповідні законопроекти разом із ініціативою поширення гарантій Фонду на Ощадбанк мали прийматися одним пакетом. Утім поки що питання підвищення суми відшкодування у порядок денний не включено.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Ахахах Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 4082
Бубочка по всем фронтам лошит своих 73% хуже не будет точно Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 5794
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23.02.2021 14:49
+9
Зелень переср..ась с МВФ в угоду Бене и раше, теперь готовится к дефолту.
И да, он считает, что он вам ничего не должен, ЗЕизбиратели.
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23.02.2021 14:55
+7
банковская система тупо посыпется.. паника клиентов и отток капитала гарантированы.. зебилы, вы такие дебилы
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23.02.2021 15:16
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Ахахах Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 4082
Бубочка по всем фронтам лошит своих 73% хуже не будет точно Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 5794
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23.02.2021 14:49 Відповісти
І скільки десятків гривень повернули всі антикорупційні та правоохоронні органи із тих ста мільярдів гривень, які держава заплатил вкладникам замість збіглих у Монако банкірів?
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23.02.2021 14:57 Відповісти
посмотри информацию на сайте минфина или нбу.. но при Порохе точно всё возаращалось, мне всё до копейки вернули с Дельта банка когда он закрылся
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23.02.2021 15:01 Відповісти
И мне тоже.
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23.02.2021 15:02 Відповісти
А хіба ці всі установи не входять до однієї структури під назвою держава?! Хіба це не прямий обов'язок держави захистити всіх її громадян!.
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23.02.2021 15:25 Відповісти
Дружині валютний рахунок із «Злата Банк» через ощад повернули в 2015 році.
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23.02.2021 16:43 Відповісти
Это путь освоенный Великим Вождем Всех Народов в 1947 году !
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23.02.2021 14:51 Відповісти
Зелень переср..ась с МВФ в угоду Бене и раше, теперь готовится к дефолту.
И да, он считает, что он вам ничего не должен, ЗЕизбиратели.
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23.02.2021 14:55 Відповісти
Готуються до великого шухеру? Уявіть, що зараз почнеться.
1) люди почнуть забирати свої внески з Ощадбанку.
2) тримати у гривнях вони накопичення не будуть- купуватимуть долари.
3) через дефіцит доларів зросте курс валют.

Шикарно)))
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23.02.2021 15:02 Відповісти
Ждём возвращения Торгсина.
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23.02.2021 15:16 Відповісти
У нас біля кожного ринку торгсінівці кучкуються та в нарди грають.
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23.02.2021 15:17 Відповісти
Та вже давно забрали. Ця інфа була ще рік тому.
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23.02.2021 20:40 Відповісти
І де тепер тримати заощадження? Добре, що лежить тільки 3-х місячний депозит. Що тепер - гроші з банку - в банку і на город, закопувати? Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт - Цензор.НЕТ 4280
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24.02.2021 15:14 Відповісти
Все простіше. Тримаєте на одному рахунку не більше 200к грн.. Їх відшкодують у випадку банкрутства банку.
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24.02.2021 15:21 Відповісти
И кому теперь он нужен этот Ощадбанк, раньше хоть можно было держать больше 10-20-30к долларов, а сейчас нету никаких преимуществ
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23.02.2021 15:07 Відповісти
Тепер по 200к діли і фасуй по різним банкам (відділенням).
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23.02.2021 15:10 Відповісти
Нужно будет так и делать, выхода не будет..
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23.02.2021 15:13 Відповісти
Получається, треба або шукати десяток-другий банків для по 200. Зараз у нас більше 5 банків більш-менш де знайти? Ще гірше юрикам - раніше і ми опеклися в банку Надра, потім уже опеклися наші покупці з банком Хрещатик - 2 роки нам борг потроху ледь погасили. Дотепер сиділи в Ощадбанку - сьогодні надійна людина з нього повідомила, що його ще й приватизувати влітку збираються. Тепер залишається схема: не встиг отримати кошти - бігом виплатив дивіденди засновнику - той розпихав по 200 в різні банки - далі, якщо кошти потрібно, засновник вже повертає гроші в господарство як безповоротну позику... Офігенна схема получається. Здобули. Ющенко на пасіці мабуть теж офігіває ))
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24.02.2021 22:02 Відповісти
Що робить тим, хто поклав депозит більше, ніж на 3 місяці? Коли клали люди гроші - якраз саме через 100% гарантування і зв'язувались, бо більше козирів в ОБ не було. У них і % менші і обслуговування, ну Ви, думаю, знаєте ))
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24.02.2021 15:17 Відповісти
очнитесь.. где это вы видели 100%-ные гарантии на постсоветском пространстве?))
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23.02.2021 15:14 Відповісти
В США тоже нет 100% гарантий, но там народ сбережения в банках не держит.
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23.02.2021 15:19 Відповісти
не держит? а где держит? в трёхлитровых банках?)))
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23.02.2021 15:20 Відповісти
В цивилизованых странах есть фондовый рынок и имеют хождение акции.
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23.02.2021 15:26 Відповісти
Ага )))) расскажи сказки.... С фондами после 2008 в 🇺🇸 граждане не играются больше....Проблема в том что по законодательству США банки не имеют права покупать ценные бумаги за деньги вкладчиков.... Это ещё после великой депрессии прикрыли..... А у нас - Гондурас))))
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24.02.2021 15:11 Відповісти
Да неужели. Как же это физлицам запретили приобретать ценные бумаги?
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24.02.2021 16:27 Відповісти
Можешь купить Акции Тесла.... 2008 всех научил.... Фондовый рынок это пузырь... Ты зависишь от брокера -сам покупать и продавать на бирже ты не можешь... 3-5 акций Теслы не интересны... И тебя могут перепродать 5 раз...Нет смысла - .... Помнишь Кин Дза Дза .... так вот я тебя научу .... С прибыли на акции ты должен платить налог .... поэтому под акции покупают( как услуги) или создают фонд который в оффшоре .... Но там сидит местный дядя Саша и ты получаешь от этого.... Налог на прибыль 50% .... Вот подумай если ты получил 1000000S .... В сша с налогами очень строго.... Манафорт сел на этом ...
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24.02.2021 17:05 Відповісти
Ага, тебя не устраивает, что проводимые операции должны быть законны. Чисто украинский подход.
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24.02.2021 18:04 Відповісти
Нет , причём тут чисто украинский подход...Это капиталистический подход. Все миллиардеры так делают... Иначе смысла нет отдавать 50%. Сэр Ричард 25 лет прожил на островах чтоб получить возможность оффшорить... Так вот я что-то не увидел как он свои 25 млрд( ну официальная цифра) пустил на спасение своей авиакомпании.... Он логично терпел убытки и дойдя до 0 начал процедуру банкротства... Чисто украинский подход - это « распиливать деньги» тонущей компании по углам в процессе движения к краху... Рекомендую почитать золотой телёнок.... Можно не посещать 2 курса Универа... Да впрочем на лекциях такого не расскажут.... «Рога и копыта» это классика Украины.....
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24.02.2021 18:43 Відповісти
А пойди-ка ты поучи Билла Гейтса, Майкла Делла, Баффета в США кономические преступления - не детские игрушки, а прогрессивный налог на прибыль может достигать 90%. "Схемы рисовать" - чисто росийское и украинское занятие.
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24.02.2021 21:16 Відповісти
Ага )))) Тоесть монополия на софт которую предложил и удачно осуществил Гейтс это типа по западному.... хехех .... поверь там схемы ещё тоньше ибо ответственность выше - но там все легально с точки зрения закона .... или ты думаешь офшоры в 90е придумали))))) Это классика англичан -колонистов которые не хотели платить дань английской короне...
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24.02.2021 23:46 Відповісти
Я хорошо помню эту гаражную эпопею, освещенную задним числомв которой западное побережье в футболках и шортах победило восточнвые белые воротнички, у Гейтса в том немалая личная заслуга, масштабы DEC и IBM в сравнении с MS были несоизмеримы,но выиграл Гейтс. Это пример преодоления коррупции
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25.02.2021 00:14 Відповісти
Я имел ввиду разборки внутри сша - а азиатов дурить это иное.... Там философия другая.... Но сейчас Китай кардинально поменял уровень и стиль игры....
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25.02.2021 23:52 Відповісти
У ткбя странные представления о "софте" которым ты, ясен пень, никогда коль-нибудь серьезно не занимался.
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25.02.2021 17:27 Відповісти
Ага кремний и силикон..... именно историческая лингвистическая ошибка фактически сакрально все определила. Ну почему не занимался.... Скажем иначе. Програмный продукт в сферу своей особенности не воспринимается а следовательно не подчиняется правовым « законам»
В 2000 году Microsoft всё же признали виновной в нарушении антимонопольного закона и попытках подавить действия конкурентов, включая Apple, IBM, Sun и Netscape. Федеральный судья постановил разделить компанию на две части: одна продолжила бы развивать Windows, другая - прикладное ПО, включая Office.
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25.02.2021 23:49 Відповісти
Ты еще поднапрягись и Бэйби Беллз вспомни, а заодно и Oracle с SAP да еще и эпическую историю с ныне упразднгенной Сан Майкросистемз, где же здесь без Джава, Ред Хэт и программирования с открытым кодом.
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26.02.2021 01:35 Відповісти
Успокоился « пень» я так понимаю от слова Пентиум)))) хехехе ))))) начинал с Сeleron
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25.02.2021 23:50 Відповісти
банковская система тупо посыпется.. паника клиентов и отток капитала гарантированы.. зебилы, вы такие дебилы
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Так это же и есть результат которого добивается правительство с президентом.
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23.02.2021 15:21 Відповісти
Уже посыпалась..... просто пузырь больше дуют
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24.02.2021 15:11 Відповісти
Короче, зебіли кругом обісрались...
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23.02.2021 15:17 Відповісти
Найбільш бісить те, що вони обісравшись у всіх галузях, роблять вигляд, що все роблять правильно і краще, ніж ваш клятий Порошенко.
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23.02.2021 15:37 Відповісти
Ось приклад комменту однієї зебілки яка мені відповідає https://censor.net/ru/comments/locate/8/3249550/75724452
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23.02.2021 15:45 Відповісти
А чого очікувати, якщо невідбувається ні яких змін по лібералізації та розвитку малого та середнього бізнесу, а корупція у владі і судах поза питанням денним?
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23.02.2021 15:23 Відповісти
Непонял:
зачем им вклады когда у них есть
95 КВАРТАЛ
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23.02.2021 15:40 Відповісти
поймите, бубе денех на отдых не хватает
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23.02.2021 18:35 Відповісти
Вспомнил концовку клипа потапа «малибу» - так вот реплика в бассейне - это пророческая роль Презика и премьера .... Кошевой и Мыгаль лысые.... Обложили )))) 😂🤫👏
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24.02.2021 17:08 Відповісти
 
 