Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт

Уже завтра, 24 лютого, Кабмін може розглянути зміни до законодавства, прийняття яких фактично скасує 100% державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку.

Йдеться про проєкти змін до деяких законів України щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє delo.ua.

Раніше входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів планували поєднати у часі із підвищенням гарантованої суми відшкодування та реструктуризацією боргів самого Фонду, який на сьогодні, за офіційними повідомленнями, повинен повернути державі понад 110 млрд грн, отриманих для виплати вкладникам збанкрутілих банків. Прийняття відповідного пакету законопроєктів було однією з умов відновлення співпраці із МВФ.

Між тим, за інформацією delo.ua, реструктуризація боргів Фонду, а через це і обіцяне підняття гарантій за вкладами знову відтерміновується і цього разу на невизначений строк. "У законопроєкті, який в середу 24 лютого розглядатиме КМУ, немає майже нічого з обіцяного вкладникам банків та МВФ. З проєкту не лише викреслили реструктуризацію боргів Фонду та підвищення гарантій за вкладами, у нього заклали фантастично пільгові умови приєднання Ощадбанку до ФГВФО, по суті, переклавши увесь фінансовий тягар його гарантій перед вкладниками на решту банків", - йдеться у статті.

Нагадаємо, у вересні минулого року Рада з фінансової стабільності погодила програму реструктуризації боргів Фонду гарантування, виконання якої дозволило б почати поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування. Відповідні законопроекти разом із ініціативою поширення гарантій Фонду на Ощадбанк мали прийматися одним пакетом. Утім поки що питання підвищення суми відшкодування у порядок денний не включено.