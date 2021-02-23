РФ перебросила на оккупированный Донбасс сводное снайперское подразделение, вооруженное комплексами различного калибра, - разведка

Россия перебросила на оккупированную территорию Донбасса новое подразделение снайперов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки российских оккупационных войск.

В частности, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из РФ завезено более двух тысяч тонн топлива (более 2,3 тыс. т горючего). В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1 и 2 АК", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в украинской разведке, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.

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