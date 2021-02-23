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Минобороны (8215) разведка (3997) снайперы (437)

РФ перебросила на оккупированный Донбасс сводное снайперское подразделение, вооруженное комплексами различного калибра, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ перебросила на оккупированный Донбасс сводное снайперское подразделение, вооруженное комплексами различного калибра, - разведка

Россия перебросила на оккупированную территорию Донбасса новое подразделение снайперов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки российских оккупационных войск.

В частности, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из РФ завезено более двух тысяч тонн топлива (более 2,3 тыс. т горючего). В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1 и 2 АК", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в украинской разведке, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ на оккупированном Донбассе усиленно готовит артиллерийские и танковые подразделения, а также снайперские расчеты, - разведка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Ловите, уничтожайте и показывайте нам результаты. В Горловке же 20 февраля смогли, так и здесь
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23.02.2021 14:53
+5
Наши антиснайперские группы так и отведены с фронта по указке верховного г-нокомандующего?
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23.02.2021 14:57
+3
ОБСЕ - общество блаженных слепых Европы...
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23.02.2021 15:04
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старое поломалось вчера под Горловкой....
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23.02.2021 14:52 Ответить
Ловите, уничтожайте и показывайте нам результаты. В Горловке же 20 февраля смогли, так и здесь
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23.02.2021 14:53 Ответить
"20 февраля смогли" (с)
можно пожалуйста пруфы, а не пару стонов из кацапских инфо-помоек?
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23.02.2021 15:02 Ответить
зачем тебе доказательства, ольгинец?
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23.02.2021 15:25 Ответить
1. я не ольгинец
2. может мне нравится смотреть на "результаты" работы ЗСУ
3. я не верю ни единому слову узеленских ведь они уже давно "то тут, то там" сотрудничают с кацапами
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23.02.2021 15:32 Ответить
хммм...уже год как все трубят о повышенной снайперской аактивности. Сами догадались или общество слепых (ОБСЕ) подсказало ?
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23.02.2021 14:53 Ответить
Ихтамнет...
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23.02.2021 14:53 Ответить
новую парию ватного мяса подвезли, надеюсь, что скоро превратятся в ихтамнет уже.
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23.02.2021 14:57 Ответить
Наши антиснайперские группы так и отведены с фронта по указке верховного г-нокомандующего?
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23.02.2021 14:57 Ответить
думаю, что нет.. остальное в эфир не должно попасть...
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23.02.2021 15:05 Ответить
ОБСЕ - общество блаженных слепых Европы...
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23.02.2021 15:04 Ответить
догадайся сам , потим не стане ни свита , ни вздоха с радостью РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка - Цензор.НЕТ 8594 тебе это надо ? Санкции нужны жёсткие , а не произносить озабоченность.
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23.02.2021 16:21 Ответить
Срочно надо вызвать норвежских биатлонистов.
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23.02.2021 15:26 Ответить
Непогано було б.Та думаю, у нас теж є кому ту кацапську нечисть проріджувати. Тільки б дозволили це робити...
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23.02.2021 15:35 Ответить
будут следить, чтобы все соблюдали всеосяжне перемирие, а, если что, наказывать...
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23.02.2021 15:35 Ответить
ВОИНЫ расхерачьте вражью силу, Я Вас прошу.
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23.02.2021 15:59 Ответить
В то же время в Украине находятся ублюдки, которые празднуют шо-то хором с оккупантами.
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23.02.2021 16:18 Ответить
Хммм.....встречно....различный калибр. Не ограничивайте себя в мелочах!
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23.02.2021 19:46 Ответить
Нужно отстреливать российских снайперов-убийц, чтобы они чуствовали себя на нашей земле не так вольготно.У нас хороших стрелков тоже немало. Нужно только кому-то рассказать об этом пану президенту.
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23.02.2021 20:57 Ответить
Треба карати москалів-вбивць. Хай плачуть їхні матері, а не наші...
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23.02.2021 23:29 Ответить
 
 