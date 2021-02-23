РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка

Росія перекинула на окуповану територію Донбасу новий підрозділ снайперів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування ЗС РФ продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону в Донецькій і Луганській областях для підтримки боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Зокрема, від початку цього місяця на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях із РФ завезено понад дві тисячі тонн палива (понад 2,3 тис. т пального). Водночас здійснювалася ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1 і 2 АК", - сказано в повідомленні.

Крім того, як повідомили в українській розвідці, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського й іноземного виробництва.

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