РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка
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Росія перекинула на окуповану територію Донбасу новий підрозділ снайперів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Командування ЗС РФ продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону в Донецькій і Луганській областях для підтримки боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Зокрема, від початку цього місяця на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях із РФ завезено понад дві тисячі тонн палива (понад 2,3 тис. т пального). Водночас здійснювалася ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1 і 2 АК", - сказано в повідомленні.
Крім того, як повідомили в українській розвідці, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського й іноземного виробництва.
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можно пожалуйста пруфы, а не пару стонов из кацапских инфо-помоек?
2. может мне нравится смотреть на "результаты" работы ЗСУ
3. я не верю ни единому слову узеленских ведь они уже давно "то тут, то там" сотрудничают с кацапами