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Міноборони (5258) розвідка (3611) снайпери (312)

РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка

Росія перекинула на окуповану територію Донбасу новий підрозділ снайперів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування ЗС РФ продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону в Донецькій і Луганській областях для підтримки боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Зокрема, від початку цього місяця на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях із РФ завезено понад дві тисячі тонн палива (понад 2,3 тис. т пального). Водночас здійснювалася ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин 1 і 2 АК", - сказано в повідомленні.

Крім того, як повідомили в українській розвідці, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського й іноземного виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка. ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
Ловите, уничтожайте и показывайте нам результаты. В Горловке же 20 февраля смогли, так и здесь
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23.02.2021 14:53
+5
Наши антиснайперские группы так и отведены с фронта по указке верховного г-нокомандующего?
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23.02.2021 14:57
+3
ОБСЕ - общество блаженных слепых Европы...
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23.02.2021 15:04
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старое поломалось вчера под Горловкой....
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23.02.2021 14:52 Відповісти
Ловите, уничтожайте и показывайте нам результаты. В Горловке же 20 февраля смогли, так и здесь
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23.02.2021 14:53 Відповісти
"20 февраля смогли" (с)
можно пожалуйста пруфы, а не пару стонов из кацапских инфо-помоек?
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23.02.2021 15:02 Відповісти
зачем тебе доказательства, ольгинец?
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23.02.2021 15:25 Відповісти
1. я не ольгинец
2. может мне нравится смотреть на "результаты" работы ЗСУ
3. я не верю ни единому слову узеленских ведь они уже давно "то тут, то там" сотрудничают с кацапами
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23.02.2021 15:32 Відповісти
хммм...уже год как все трубят о повышенной снайперской аактивности. Сами догадались или общество слепых (ОБСЕ) подсказало ?
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23.02.2021 14:53 Відповісти
Ихтамнет...
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23.02.2021 14:53 Відповісти
новую парию ватного мяса подвезли, надеюсь, что скоро превратятся в ихтамнет уже.
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23.02.2021 14:57 Відповісти
Наши антиснайперские группы так и отведены с фронта по указке верховного г-нокомандующего?
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23.02.2021 14:57 Відповісти
думаю, что нет.. остальное в эфир не должно попасть...
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23.02.2021 15:05 Відповісти
ОБСЕ - общество блаженных слепых Европы...
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23.02.2021 15:04 Відповісти
догадайся сам , потим не стане ни свита , ни вздоха с радостью РФ перекинула на окупований Донбас зведений снайперський підрозділ, озброєний комплексами різного калібру, - розвідка - Цензор.НЕТ 8594 тебе это надо ? Санкции нужны жёсткие , а не произносить озабоченность.
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23.02.2021 16:21 Відповісти
Срочно надо вызвать норвежских биатлонистов.
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23.02.2021 15:26 Відповісти
Непогано було б.Та думаю, у нас теж є кому ту кацапську нечисть проріджувати. Тільки б дозволили це робити...
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23.02.2021 15:35 Відповісти
будут следить, чтобы все соблюдали всеосяжне перемирие, а, если что, наказывать...
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23.02.2021 15:35 Відповісти
ВОИНЫ расхерачьте вражью силу, Я Вас прошу.
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23.02.2021 15:59 Відповісти
В то же время в Украине находятся ублюдки, которые празднуют шо-то хором с оккупантами.
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23.02.2021 16:18 Відповісти
Хммм.....встречно....различный калибр. Не ограничивайте себя в мелочах!
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23.02.2021 19:46 Відповісти
Нужно отстреливать российских снайперов-убийц, чтобы они чуствовали себя на нашей земле не так вольготно.У нас хороших стрелков тоже немало. Нужно только кому-то рассказать об этом пану президенту.
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23.02.2021 20:57 Відповісти
Треба карати москалів-вбивць. Хай плачуть їхні матері, а не наші...
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23.02.2021 23:29 Відповісти
 
 