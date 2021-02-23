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В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00:00 часов 26 февраля 2021 года", - написал Немчинов.

Отмечается, что решением Госкомиссии Ивано-Франковской ОГА поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.

Кроме того, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных громадах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

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Также им поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу дополнительные ограничения:

  • до 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и не регулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.
  • запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1859
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23.02.2021 18:41
+2
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2321
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23.02.2021 18:44
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В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9118
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23.02.2021 18:41
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В Афганістані!

В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7249
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23.02.2021 18:37 Ответить
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2321
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23.02.2021 18:44 Ответить
Навіть в Афганістані почалася COVID-вакцинація. В Європі не залишилось країни, де не тривала б вакцинація. Мозамбік та ін. країни Африки і Азії вакцинуються! А у Зеленського всрались, так всрались. У ЗЕбіла навіть Ковід-фонду вже не було, бо як пояснити, куди поділись мільярді?
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23.02.2021 18:48 Ответить
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3332
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23.02.2021 18:41 Ответить
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1859
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23.02.2021 18:41 Ответить
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9118
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23.02.2021 18:41 Ответить
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
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23.02.2021 18:46 Ответить
Сначала зеленые пид@асты развозят заразу, затем местных жителей отправляют на карантин. Кстати, Буковель еще работает, верно?
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23.02.2021 18:48 Ответить
після оголошення ініціативи львівської облради по стерненку, область мають момістити і "червону зону"
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23.02.2021 19:21 Ответить
там кожні вихідні такий аншлаг, що фото вище це ф....ня
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23.02.2021 19:37 Ответить
Дупомои повозвращались с Европ и привезли мутированный вирус
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23.02.2021 20:07 Ответить
Срана идиотов без будущего,ибо пока не свергнем,ипанемся...Ленку оставим,поца- -на кол!
Пора еще вчера!
зеплять-превысило себя "НЕУРОДОМ"
???
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23.02.2021 20:10 Ответить
 
 