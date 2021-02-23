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В Івано-Франківській області з 26 лютого введено "червоний" рівень епіднебезпеки, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

В Івано-Франківській області з 26 лютого введено

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під голуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 годин 26 лютого 2021 року", - написав Немчінов.

Зазначається, що рішенням Держкомісії Івано-Франківської ОДА доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. При наявності у особи респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.

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Крім того, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністраційдоручено проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також їм доручено розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення їх кисневими точками.

Комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов КМУ, після яких наберуть чинність додаткові обмеження:

  •  до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.
  •  заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.
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Топ коментарі
+3
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1859
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23.02.2021 18:41
+2
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2321
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23.02.2021 18:44
+1
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9118
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23.02.2021 18:41
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В Афганістані!

В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7249
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23.02.2021 18:37 Відповісти
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2321
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23.02.2021 18:44 Відповісти
Навіть в Афганістані почалася COVID-вакцинація. В Європі не залишилось країни, де не тривала б вакцинація. Мозамбік та ін. країни Африки і Азії вакцинуються! А у Зеленського всрались, так всрались. У ЗЕбіла навіть Ковід-фонду вже не було, бо як пояснити, куди поділись мільярді?
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23.02.2021 18:48 Відповісти
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3332
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23.02.2021 18:41 Відповісти
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1859
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23.02.2021 18:41 Відповісти
В Ивано-Франковской области с 26 февраля введен "красный" уровень эпидопасности, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9118
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23.02.2021 18:41 Відповісти
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
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23.02.2021 18:46 Відповісти
Сначала зеленые пид@асты развозят заразу, затем местных жителей отправляют на карантин. Кстати, Буковель еще работает, верно?
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23.02.2021 18:48 Відповісти
після оголошення ініціативи львівської облради по стерненку, область мають момістити і "червону зону"
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23.02.2021 19:21 Відповісти
там кожні вихідні такий аншлаг, що фото вище це ф....ня
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23.02.2021 19:37 Відповісти
Дупомои повозвращались с Европ и привезли мутированный вирус
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23.02.2021 20:07 Відповісти
Срана идиотов без будущего,ибо пока не свергнем,ипанемся...Ленку оставим,поца- -на кол!
Пора еще вчера!
зеплять-превысило себя "НЕУРОДОМ"
???
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23.02.2021 20:10 Відповісти
 
 