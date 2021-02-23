В Івано-Франківській області з 26 лютого введено "червоний" рівень епіднебезпеки, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під голуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 годин 26 лютого 2021 року", - написав Немчінов.

Зазначається, що рішенням Держкомісії Івано-Франківської ОДА доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. При наявності у особи респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.

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Крім того, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністраційдоручено проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також їм доручено розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення їх кисневими точками.

Комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов КМУ, після яких наберуть чинність додаткові обмеження: