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В Раде подготовят законопроект о временных министрах, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Раде хотят решить проблему временных министров. В "Слуге народа" пообещали разработать соответствующий законопроект.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом Министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.
"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.
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+8 Super Gut
показать весь комментарий24.02.2021 09:36
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+6 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показать весь комментарий24.02.2021 09:43
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"Кто тут временные, Встать! Кончилось ваше время!"
Ще раз вітаю "мудрий" нарід. Цей зелений непотріб згвалттував вас ще раз. Законно.
ги...ги...кожен буде у долі