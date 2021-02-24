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В Раде подготовят законопроект о временных министрах, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде подготовят законопроект о временных министрах, -

В Раде хотят решить проблему временных министров. В "Слуге народа" пообещали разработать соответствующий законопроект.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом Министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.

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"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.
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Топ комментарии
+8
временный министр - это как временный президент зеленский: ни зачто не отвечает в стране, зато уже два года винит во всех своих залетах порошенко
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24.02.2021 09:36
+7
сопли урода уничтожают конституцию.
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24.02.2021 09:38
+6
потом наступит очередь временных президентов и временных депутатов, которых можно не выбирать и которые будут назначаться на пожизненый срок
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24.02.2021 09:43
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временный министр - это как временный президент зеленский: ни зачто не отвечает в стране, зато уже два года винит во всех своих залетах порошенко
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24.02.2021 09:36 Ответить
Якийсь маразм.250 Слуг у Раді,ще депутатів 30 на подтанцовках, і не вистачає 226 голосів щоб призначати міністрів. Що,Рижий і Бєня перекупили частину Зєліного війська?
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24.02.2021 09:42 Ответить
ЗеВОРЮГИ БУДУТ ГРАБИТЬ БЕЗНАКАЗАННО !
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24.02.2021 09:46 Ответить
сопли урода уничтожают конституцию.
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24.02.2021 09:38 Ответить
Временное правительство, епт)))...
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24.02.2021 09:39 Ответить
Стільки часу будувати комунізм з "человеческим лицо", щоб в кінці шляху прийти до облич, інтелектуальний вираз яких став би прикрасою будь якої виставки неандертальців, а черепи увійшли в колекцію Чезаре Ломброзо)У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 550
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24.02.2021 09:42 Ответить
членограй в кадр не попал, он ниже ...
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24.02.2021 09:57 Ответить
потом наступит очередь временных президентов и временных депутатов, которых можно не выбирать и которые будут назначаться на пожизненый срок
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24.02.2021 09:43 Ответить
Зелена влада приймає закони, направлені на ухиляння відповідальності. Я можу рекомендувати більш просту схему - справка від психіатра.))
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24.02.2021 09:46 Ответить
Да сколько можно кроить эти законы, прикрывая свою некомпетентность. Нормальные специалисты с зелеными сотрудничать не будут, а шваль которую они подбирают по помойкам и так украдет все и развалит, без полномочий.
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24.02.2021 09:49 Ответить
Кто тут временньіе, слазь. Кончилась ваша власть.
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24.02.2021 09:49 Ответить
корниенко говнодепутат говноклована
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24.02.2021 09:56 Ответить
Потихеньку Зеля узурпірує владу в країні з допомогою Єрмака, який на передову виставив Татарова і Портнова, а сам сидить в тіні і отримує вказівки із Московії. Роль парламента перетворили на статиста, та і парламент із його монобільшістю.На передову також кинули прокуроку-портновську шворку і по одній справі проти патріотів доводять до логічного завершення. А ви казали, що він клоун. Ні, він ворог,який кость під свого хлюпика-інтелігента. Ви цього бажали дебіли 73%? Нові портновсько-януковські суди?
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24.02.2021 09:56 Ответить
Эта глава написана:
"Кто тут временные, Встать! Кончилось ваше время!"
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24.02.2021 09:57 Ответить
Все логічно тимчасові міністри тимчасового уряду як в Лютневу революцію.
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24.02.2021 10:13 Ответить
Ну так я тоже мемуары Антон Иваныча Деникина чмтал У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4649
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05.06.2021 16:33 Ответить
как говорил Немцов, они там в ВР все *******
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24.02.2021 10:27 Ответить
Ці покидьки будуть і далі чинити беззаконня, а покарати їх за це- зась.
Ще раз вітаю "мудрий" нарід. Цей зелений непотріб згвалттував вас ще раз. У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9967 Законно.
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24.02.2021 10:28 Ответить
Тимчасові міністри, у тимчасовому уряді, під тимчасовим припіздєнтом...
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24.02.2021 10:40 Ответить
могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом МинистровИсточник: https://censor.net/ru/n3249718

ги...ги...кожен буде у долі
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24.02.2021 10:47 Ответить
навіщо... ви і так всі временно...якшо виберемо президента украінця ваши кабинети будуть на зоні...
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24.02.2021 12:17 Ответить
Турборежим пішов "вразнос".
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24.02.2021 13:57 Ответить
 
 