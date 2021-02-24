УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14331 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 464 22
ВР (11723) Кабмін (6258) Корнієнко (649)

У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, -

У Раді хочуть вирішити проблему тимчасових міністрів. У "Слузі народу" пообіцяли розробити відповідний законопроєкт.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, можуть розділити функції міністра, коли місце буде пустувати, між прем'єром і всім Кабінетом Міністрів. Також у коментарі виданню заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що цим законопроєктом займеться профільний комітет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців

"Обмеження мають бути, в.о. не може перебувати на посаді пів року або два роки, але це має бути прописано, щоб ми не паралізували діяльність міністерства", - уточнила Кравчук.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
временный министр - это как временный президент зеленский: ни зачто не отвечает в стране, зато уже два года винит во всех своих залетах порошенко
показати весь коментар
24.02.2021 09:36
+7
сопли урода уничтожают конституцию.
показати весь коментар
24.02.2021 09:38
+6
потом наступит очередь временных президентов и временных депутатов, которых можно не выбирать и которые будут назначаться на пожизненый срок
показати весь коментар
24.02.2021 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
временный министр - это как временный президент зеленский: ни зачто не отвечает в стране, зато уже два года винит во всех своих залетах порошенко
показати весь коментар
24.02.2021 09:36 Відповісти
Якийсь маразм.250 Слуг у Раді,ще депутатів 30 на подтанцовках, і не вистачає 226 голосів щоб призначати міністрів. Що,Рижий і Бєня перекупили частину Зєліного війська?
показати весь коментар
24.02.2021 09:42 Відповісти
ЗеВОРЮГИ БУДУТ ГРАБИТЬ БЕЗНАКАЗАННО !
показати весь коментар
24.02.2021 09:46 Відповісти
сопли урода уничтожают конституцию.
показати весь коментар
24.02.2021 09:38 Відповісти
Временное правительство, епт)))...
показати весь коментар
24.02.2021 09:39 Відповісти
Стільки часу будувати комунізм з "человеческим лицо", щоб в кінці шляху прийти до облич, інтелектуальний вираз яких став би прикрасою будь якої виставки неандертальців, а черепи увійшли в колекцію Чезаре Ломброзо)У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 550
показати весь коментар
24.02.2021 09:42 Відповісти
членограй в кадр не попал, он ниже ...
показати весь коментар
24.02.2021 09:57 Відповісти
потом наступит очередь временных президентов и временных депутатов, которых можно не выбирать и которые будут назначаться на пожизненый срок
показати весь коментар
24.02.2021 09:43 Відповісти
Зелена влада приймає закони, направлені на ухиляння відповідальності. Я можу рекомендувати більш просту схему - справка від психіатра.))
показати весь коментар
24.02.2021 09:46 Відповісти
Да сколько можно кроить эти законы, прикрывая свою некомпетентность. Нормальные специалисты с зелеными сотрудничать не будут, а шваль которую они подбирают по помойкам и так украдет все и развалит, без полномочий.
показати весь коментар
24.02.2021 09:49 Відповісти
Кто тут временньіе, слазь. Кончилась ваша власть.
показати весь коментар
24.02.2021 09:49 Відповісти
корниенко говнодепутат говноклована
показати весь коментар
24.02.2021 09:56 Відповісти
Потихеньку Зеля узурпірує владу в країні з допомогою Єрмака, який на передову виставив Татарова і Портнова, а сам сидить в тіні і отримує вказівки із Московії. Роль парламента перетворили на статиста, та і парламент із його монобільшістю.На передову також кинули прокуроку-портновську шворку і по одній справі проти патріотів доводять до логічного завершення. А ви казали, що він клоун. Ні, він ворог,який кость під свого хлюпика-інтелігента. Ви цього бажали дебіли 73%? Нові портновсько-януковські суди?
показати весь коментар
24.02.2021 09:56 Відповісти
Эта глава написана:
"Кто тут временные, Встать! Кончилось ваше время!"
показати весь коментар
24.02.2021 09:57 Відповісти
Все логічно тимчасові міністри тимчасового уряду як в Лютневу революцію.
показати весь коментар
24.02.2021 10:13 Відповісти
Ну так я тоже мемуары Антон Иваныча Деникина чмтал У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4649
показати весь коментар
05.06.2021 16:33 Відповісти
как говорил Немцов, они там в ВР все *******
показати весь коментар
24.02.2021 10:27 Відповісти
Ці покидьки будуть і далі чинити беззаконня, а покарати їх за це- зась.
Ще раз вітаю "мудрий" нарід. Цей зелений непотріб згвалттував вас ще раз. У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9967 Законно.
показати весь коментар
24.02.2021 10:28 Відповісти
Тимчасові міністри, у тимчасовому уряді, під тимчасовим припіздєнтом...
показати весь коментар
24.02.2021 10:40 Відповісти
могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом МинистровИсточник: https://censor.net/ru/n3249718

ги...ги...кожен буде у долі
показати весь коментар
24.02.2021 10:47 Відповісти
навіщо... ви і так всі временно...якшо виберемо президента украінця ваши кабинети будуть на зоні...
показати весь коментар
24.02.2021 12:17 Відповісти
Турборежим пішов "вразнос".
показати весь коментар
24.02.2021 13:57 Відповісти
 
 