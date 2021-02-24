В Минфине отчитались, что план поступлений в Государственный бюджет за 2020 год выполнен почти на 100 процентов.

Об этом сообщает "5 канал".

Эти данные подтверждает заместитель дирекор Центра экономических тратегий Мария Репко:

"Прошлый год Украина пережила довольно неплохо. Запас устойчивости у страны, в ее бюджете оказался значительным и мы перешли в 2021 год со стабильным курсом, с вменяемыми цифрами по инфляции и даже глобальные тренды в чем-то сыграли Украине на руку, снизился дефицит торгового баланса", - говорит она.

Лидерами среди налогоплательщиков в прошлом году были государственные банки и промышленники. В частности, группа компаний Метинвест за прошлый год направила в государственный бюджет более 22 млрд гривен. Среди которых более 5 млрд единого социального взноса и почти 5 млрд подоходного налога, что превышает показатели предыдущего года.



Мария Репко объясняет, что основными составляющими государственной казны является, в частности, НДС с произведенных в Украине товаров. И объясняет, что благодаря этому удается обеспечивать жизнедеятельность страны.

"Мы берем деньги, в первую очередь, из налогов и также из неналоговых поступлений. Если говорить о государственном бюджете, то основными его составляющими являются НДС с произведенных в Украине и с импортируемых товаров, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятия. Если экономика будет расти, это позволит увеличить государственные расходы и повлияет на социальную сферу, на образование, медицину и оборону, и на остальные функции, которые выполняет государство", - пояснила эксперт.