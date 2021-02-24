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Новости Экономика
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бюджет (4804) Минфин (1541) налоги (3181) Метинвест (170)

Лидерами среди налогоплательщиков в прошлом году были государственные банки и промышленники

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Лидерами среди налогоплательщиков в прошлом году были государственные банки и промышленники

В Минфине отчитались, что план поступлений в Государственный бюджет за 2020 год выполнен почти на 100 процентов.

 Об этом сообщает "5 канал".

Эти данные подтверждает заместитель дирекор Центра экономических тратегий Мария Репко:

"Прошлый год Украина пережила довольно неплохо. Запас устойчивости у страны, в ее бюджете оказался значительным и мы перешли в 2021 год со стабильным курсом, с вменяемыми цифрами по инфляции и даже глобальные тренды в чем-то сыграли Украине на руку, снизился дефицит торгового баланса", - говорит она.

Лидерами среди налогоплательщиков в прошлом году были государственные банки и промышленники. В частности, группа компаний Метинвест за прошлый год направила в государственный бюджет более 22 млрд гривен. Среди которых более 5 млрд единого социального взноса и почти 5 млрд подоходного налога, что превышает показатели предыдущего года.


Мария Репко объясняет, что основными составляющими государственной казны является, в частности, НДС с произведенных в Украине товаров. И объясняет, что благодаря этому удается обеспечивать жизнедеятельность страны.
"Мы берем деньги, в первую очередь, из налогов и также из неналоговых поступлений. Если говорить о государственном бюджете, то основными его составляющими являются НДС с произведенных в Украине и с импортируемых товаров, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятия. Если экономика будет расти, это позволит увеличить государственные расходы и повлияет на социальную сферу, на образование, медицину и оборону, и на остальные функции, которые выполняет государство", - пояснила эксперт.
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Топ комментарии
+2
95-й квартал сколько налогов заплатил?
А тесть зеленского на дорожном крадивныцтви?
А бабломойский?
а сам ***** с деятельности своих офшоров и кацапских компаний???
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24.02.2021 13:36
+2
А сколько Метинвест вернул из бюджета НДС? А то картина не полная
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24.02.2021 13:36
+1
Е, ви чьо там, бєрєга попуталі, штоль? А фопи?
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24.02.2021 13:36
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Е, ви чьо там, бєрєга попуталі, штоль? А фопи?
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24.02.2021 13:36 Ответить
У фопов настолько льготное налогообложение, что это скорее схема для неуплаты налогов, нежели наоборот. С промышленностью они очень нескоро смогут тягаться.
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24.02.2021 16:11 Ответить
А фопы в попах весь год сидели, а еще бегали возмущались против карантинных мер, если вы забыли на минуточку.))) Забыли как всю весну ФОПов правительство душило? Так еще и в этом году повторят, напомнят.)))
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24.02.2021 18:29 Ответить
95-й квартал сколько налогов заплатил?
А тесть зеленского на дорожном крадивныцтви?
А бабломойский?
а сам ***** с деятельности своих офшоров и кацапских компаний???
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24.02.2021 13:36 Ответить
А сколько Метинвест вернул из бюджета НДС? А то картина не полная
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24.02.2021 13:36 Ответить
Ну как бы там ни было, а даже те страны, в которых НДС-а не было, сейчас НДС вводят, потому что критиковать его можно сколько угодно, а этот налог таки не имеет аналогов.
П.С. А почему они не должны возвращать НДС?
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24.02.2021 16:13 Ответить
Дай Бог им здоровья и процветания. Но статья о налогах и написана однобоко
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25.02.2021 11:54 Ответить
" 5 млрд единого социального взноса и почти 5 млрд подоходного налога", а скільки в цих 5+5 лярдах доля вищого керівництва і скільки простих роботяг? Ви вже не соромтеся показати ФОПів, дрібний бізнес та перекази від заробітчан.
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24.02.2021 13:44 Ответить
А вы не слишком-то ФОПов тут возвышайте - как это принято. Кто из людей на пустые цифры не падок, тот может и статистику по вашим ФОПам посмотреть - сейчас информация практически доступна. Цитата - "За весь нинішній рік податковий борг фоп не зріс. У грудні 2019 всі фопи були винні 2,4 млрд доларів на національному рівні, таку ж суму вони винні і станом на серпень 2020." Это так, для размышления о важности наполнителей бюджета.)))
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24.02.2021 18:44 Ответить
Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502Метинвест заплатил. Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502 Через ДТЭК скомуниздят в два раза больше.Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502
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24.02.2021 13:52 Ответить
такое
ермак ничего не заплатил - а скомyниздит бог знает сколько, в таком раскладе он гораздо хyже
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24.02.2021 17:17 Ответить
Голландский Метинвест , принадлежащий монопольно Ахметову ничего не создал,даже фильтры современные не поставил на мет.комбинатах и люди болеют и умирают от болезней преждевременно,а все приватизировал у народа за копейки. Сколько он платит в бюджет не известно, потому, как в статье не сказано сколько он заплатил налог на прибыль, а подоходный налог и ЕСВ в пенсионный фонд, а таккже НДС на зарплату и ЕСВ платится с зарплаты, тоесть не владельцем предприятия, а работниками, зарплаты которых на Метинвесте не очень большие для "вредных" предприяти в среднем до 20 тыс.грн, по сравнению с ЕС где по данныи Евростата зарплата входящая в ВВП от 40% в Польше до 70% в Даниии, в Метинвесте будет не более 15% от чисто выпускаемой продукции, так как выручка Метинвеста достигает 10, 5 миллрд.$, а большая часть прибыли идет в офшоры.
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24.02.2021 14:45 Ответить
Та чё ж не ставят? Ставят. Каждый год по несколько проектов по модернизации. Если бы не модернизировали, то уже давно были бы на грани закрытия, как заводы Коломойского, откуда все соки вытягивают.
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24.02.2021 16:12 Ответить
Серега, не нужно слишком умничать и цифрами тут людям сцать межиочи.))) А то ведь наши правители быстро тебе Европу организуют с их подоходными налогами, которые будут повыше чем в Украине. И это при том, что зарплаты останутся прежними, если не снизятся.)))
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24.02.2021 18:34 Ответить
Правильно, потому что промышленность едва ли не единственная работающая отрасль в стране. И зарплаты там выше, соответственно и отчисления больше
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24.02.2021 16:09 Ответить
Не хило так Метинвест. Профинансировал пятую часть оборонного бюджета страны
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24.02.2021 16:55 Ответить
так а разве это было не очевидно?
в нашей стране это пока надолго - страна давит малый бизнес, да и большой едва справляется с давлением - но ему все-таки проще
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24.02.2021 17:15 Ответить
Промышленников можно похвалить, но удручает тот факт, что налоги в бюджет пошли, а нам от этого бюджета ни холодно ни жарко. Это чиновникам на радость - им бабло идет за их ничегонеделание.)))
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24.02.2021 18:31 Ответить
 
 