Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці

У Мінфіні відзвітували, що план надходжень до Державного бюджету за 2020 рік виконано майже на 100 відсотків.

Про це повідомляє "5 канал".

Ці дані підтверджує заступниця дирекора Центру економічних тратегій Марія Репко:

"Минулий рік Україна пережила доволі непогано. Запас стійкості у країни, у її бюджету видався значним і ми перейшли у 2021 рік із стабільним курсом, із притомними числами по інфляції і навіть глобальні тренди де в чому зіграли Україні на руку, бо знизився дефіцит торгового балансу", – каже вона.

Лідерами серед платників податків торік були державні банки та промисловці. Зокрема, група компаній Метінвест за минулий рік направила до державного бюджету понад 22 млрд гривень. Серед яких понад 5 млрд єдиного соціального внеску та майже 5 млрд прибуткового податку, що перевищує показники попереднього року.

Марія Репко пояснює, що основними складовими державної скарбниці є, зокрема, ПДВ з вироблених в Україні товарів. І пояснює, що завдяки цьому вдається забезпечувати життєдіяльність країни.

"Ми беремо гроші, в першу чергу, з податків і також із неподаткових надходжень. Якщо казати про державний бюджет, то основними його складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємства. Якщо економіка зростатиме, це дозволить збільшити державні видатки й вплине на соціальну сферу, на освіту, медицину й оборону, й на решту функцій, які виконує держава", – пояснила експертка.