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Новини Економіка
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бюджет (1200) Мінфін (774) податки (1492) Метінвест (241)

Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Мінфіні відзвітували, що план надходжень до Державного бюджету за 2020 рік виконано майже на 100 відсотків.

Про це повідомляє "5 канал".

Ці дані підтверджує заступниця дирекора Центру економічних тратегій Марія Репко:

"Минулий рік Україна пережила доволі непогано. Запас стійкості у країни, у її бюджету видався значним і ми перейшли у 2021 рік із стабільним курсом, із притомними числами по інфляції і навіть глобальні тренди де в чому зіграли Україні на руку, бо знизився дефіцит торгового балансу", – каже вона.

Лідерами серед платників податків торік були державні банки та промисловці. Зокрема, група компаній Метінвест за минулий рік направила до державного бюджету понад 22 млрд гривень. Серед яких понад 5 млрд єдиного соціального внеску та майже 5 млрд прибуткового податку, що перевищує показники попереднього року.

Марія Репко пояснює, що основними складовими державної скарбниці є, зокрема, ПДВ з вироблених в Україні товарів. І пояснює, що завдяки цьому вдається забезпечувати життєдіяльність країни.

"Ми беремо гроші, в першу чергу, з податків і також із неподаткових надходжень. Якщо казати про державний бюджет, то основними його складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємства. Якщо економіка зростатиме, це дозволить збільшити державні видатки й вплине на соціальну сферу, на освіту, медицину й оборону, й на решту функцій, які виконує держава", – пояснила експертка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
95-й квартал сколько налогов заплатил?
А тесть зеленского на дорожном крадивныцтви?
А бабломойский?
а сам ***** с деятельности своих офшоров и кацапских компаний???
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24.02.2021 13:36
+2
А сколько Метинвест вернул из бюджета НДС? А то картина не полная
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24.02.2021 13:36
+1
Е, ви чьо там, бєрєга попуталі, штоль? А фопи?
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24.02.2021 13:36
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Е, ви чьо там, бєрєга попуталі, штоль? А фопи?
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24.02.2021 13:36 Відповісти
У фопов настолько льготное налогообложение, что это скорее схема для неуплаты налогов, нежели наоборот. С промышленностью они очень нескоро смогут тягаться.
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24.02.2021 16:11 Відповісти
А фопы в попах весь год сидели, а еще бегали возмущались против карантинных мер, если вы забыли на минуточку.))) Забыли как всю весну ФОПов правительство душило? Так еще и в этом году повторят, напомнят.)))
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24.02.2021 18:29 Відповісти
95-й квартал сколько налогов заплатил?
А тесть зеленского на дорожном крадивныцтви?
А бабломойский?
а сам ***** с деятельности своих офшоров и кацапских компаний???
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24.02.2021 13:36 Відповісти
А сколько Метинвест вернул из бюджета НДС? А то картина не полная
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24.02.2021 13:36 Відповісти
Ну как бы там ни было, а даже те страны, в которых НДС-а не было, сейчас НДС вводят, потому что критиковать его можно сколько угодно, а этот налог таки не имеет аналогов.
П.С. А почему они не должны возвращать НДС?
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Дай Бог им здоровья и процветания. Но статья о налогах и написана однобоко
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25.02.2021 11:54 Відповісти
" 5 млрд единого социального взноса и почти 5 млрд подоходного налога", а скільки в цих 5+5 лярдах доля вищого керівництва і скільки простих роботяг? Ви вже не соромтеся показати ФОПів, дрібний бізнес та перекази від заробітчан.
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24.02.2021 13:44 Відповісти
А вы не слишком-то ФОПов тут возвышайте - как это принято. Кто из людей на пустые цифры не падок, тот может и статистику по вашим ФОПам посмотреть - сейчас информация практически доступна. Цитата - "За весь нинішній рік податковий борг фоп не зріс. У грудні 2019 всі фопи були винні 2,4 млрд доларів на національному рівні, таку ж суму вони винні і станом на серпень 2020." Это так, для размышления о важности наполнителей бюджета.)))
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24.02.2021 18:44 Відповісти
Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502Метинвест заплатил. Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502 Через ДТЭК скомуниздят в два раза больше.Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці - Цензор.НЕТ 502
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24.02.2021 13:52 Відповісти
такое
ермак ничего не заплатил - а скомyниздит бог знает сколько, в таком раскладе он гораздо хyже
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24.02.2021 17:17 Відповісти
Голландский Метинвест , принадлежащий монопольно Ахметову ничего не создал,даже фильтры современные не поставил на мет.комбинатах и люди болеют и умирают от болезней преждевременно,а все приватизировал у народа за копейки. Сколько он платит в бюджет не известно, потому, как в статье не сказано сколько он заплатил налог на прибыль, а подоходный налог и ЕСВ в пенсионный фонд, а таккже НДС на зарплату и ЕСВ платится с зарплаты, тоесть не владельцем предприятия, а работниками, зарплаты которых на Метинвесте не очень большие для "вредных" предприяти в среднем до 20 тыс.грн, по сравнению с ЕС где по данныи Евростата зарплата входящая в ВВП от 40% в Польше до 70% в Даниии, в Метинвесте будет не более 15% от чисто выпускаемой продукции, так как выручка Метинвеста достигает 10, 5 миллрд.$, а большая часть прибыли идет в офшоры.
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24.02.2021 14:45 Відповісти
Та чё ж не ставят? Ставят. Каждый год по несколько проектов по модернизации. Если бы не модернизировали, то уже давно были бы на грани закрытия, как заводы Коломойского, откуда все соки вытягивают.
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Серега, не нужно слишком умничать и цифрами тут людям сцать межиочи.))) А то ведь наши правители быстро тебе Европу организуют с их подоходными налогами, которые будут повыше чем в Украине. И это при том, что зарплаты останутся прежними, если не снизятся.)))
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24.02.2021 18:34 Відповісти
Правильно, потому что промышленность едва ли не единственная работающая отрасль в стране. И зарплаты там выше, соответственно и отчисления больше
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24.02.2021 16:09 Відповісти
Не хило так Метинвест. Профинансировал пятую часть оборонного бюджета страны
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24.02.2021 16:55 Відповісти
так а разве это было не очевидно?
в нашей стране это пока надолго - страна давит малый бизнес, да и большой едва справляется с давлением - но ему все-таки проще
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24.02.2021 17:15 Відповісти
Промышленников можно похвалить, но удручает тот факт, что налоги в бюджет пошли, а нам от этого бюджета ни холодно ни жарко. Это чиновникам на радость - им бабло идет за их ничегонеделание.)))
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24.02.2021 18:31 Відповісти
 
 