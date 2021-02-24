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Киев (24531) минирование (1408) трц (56)

В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве

В СБУ Киева поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Facebook.

"В колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.

Также сообщили о минировании отеля "Интерконтиненталь", который находится в центре Киева на Большой Житомирской, 2А.

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В Киеве заминировали десять ТРЦ и отель Интерконтиненталь, - СМИ 01
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Топ комментарии
+2
Мстят за Стерненко? В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ - Цензор.НЕТ 9954
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24.02.2021 13:39
+1
За санкції Медведчука відповідь ,мабуть
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24.02.2021 13:41
+1
Да как-то похер!!! Свободу Стерненко!!!!
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24.02.2021 13:43
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Мстят за Стерненко? В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ - Цензор.НЕТ 9954
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24.02.2021 13:39 Ответить
За санкції Медведчука відповідь ,мабуть
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24.02.2021 13:41 Ответить
Алоэ, цэ пилиция? В вагини бимба! Микола Янович, це Ви? Ни, цэ аниним!
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24.02.2021 13:43 Ответить
Це ж треба...вже у вагіну бомби ховають...і яка баба на це погодиться
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24.02.2021 14:07 Ответить
Я б на місці ЗЕ зібрав би всіх операторів мобільного зв'язку і поставив би ясне, але чітке завдання - через тиждень телефони всіх - інкогніто "дзвонарів"- мінувальників мають бути відомі в день їхнього "мінування".... Відключайте переадресацію, чи дійте іншим чином, але якщо завдання не буде виконано - будем відчутно штрафувати операторів... Рішення оформити результатом засідання РНБО та своїм Указом! Звичайно ж, що Аваков буде проти...
Бо нічим буде фігурувати в пошуках злочинців, а звідси - роздутих штатів мєнтів, знизиться можливість доїти" бюджет, та вибивати захмарні з/п їх мєнтів...
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24.02.2021 18:07 Ответить
Чомусь, на Заході немає таких масових "забав-мінувальників"....?
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24.02.2021 18:21 Ответить
Да как-то похер!!! Свободу Стерненко!!!!
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24.02.2021 13:43 Ответить
уже писали на заборах - свободу Кольченко, ну и где он теперь?
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24.02.2021 14:29 Ответить
кацапня точно!
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24.02.2021 13:45 Ответить
А чего ни разу не минировали раду, или оп, или сбу на худой конец? У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2387
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24.02.2021 13:50 Ответить
Похоже сбу само себе и сообщает, кого сегодня минируем.
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24.02.2021 13:51 Ответить
Тобто, держава є террорист, яка сама мінує свої міста з метою політичних дивідентів. Не робіть правового свавілля і не треба мінувати і зупиняти рух транспорту. Виродки.
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24.02.2021 13:51 Ответить
Срань пьяная или ширнутая балуется. Закон нужен - на звонки от неадекватов не реагировать. Обучить всего 1 спеца анализировать эти звонки и не бегать аки дети когда чмошники звонят. Экономия миллиардов и покой. Уверен что алгоритмов и программ для анализа предостаточно.
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24.02.2021 14:07 Ответить
Никто и никогда не публиковал статистику по звонкам о минировании за последние годы.
Больше чем уверен, что процент действительно заминированных объектов равен НУЛЮ. Может вообще не обращать внимания на подобные звонки и они сами собой прекратятся?
)))
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24.02.2021 15:12 Ответить
 
 