У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ. СПИСОК

В СБУ Києва надійшла заява про замінування низки торгово-розважальних центрів і одного готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вартові еспресо" в Facebook.

"У коллцентр СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох ТРЦ в м.Києві", - йдеться в повідомленні.

Фахівці перевіряють на наявність вибухівки в таких ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.

Також повідомили про мінування готелю "Інтерконтиненталь", розташованого в центрі Києва на Великій Житомирській, 2А.

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