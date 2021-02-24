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Київ (13828) мінування (1158) ТРЦ (60)

У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві

В СБУ Києва надійшла заява про замінування низки торгово-розважальних центрів і одного готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вартові еспресо" в Facebook.

"У коллцентр СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох ТРЦ в м.Києві", - йдеться в повідомленні.

Фахівці перевіряють на наявність вибухівки в таких ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.

Також повідомили про мінування готелю "Інтерконтиненталь", розташованого в центрі Києва на Великій Житомирській, 2А.

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У Києві замінували десять ТРЦ і готель Інтерконтиненталь, - ЗМІ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Мстят за Стерненко? В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ - Цензор.НЕТ 9954
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24.02.2021 13:39
+1
За санкції Медведчука відповідь ,мабуть
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24.02.2021 13:41
+1
Да как-то похер!!! Свободу Стерненко!!!!
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24.02.2021 13:43
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Мстят за Стерненко? В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ - Цензор.НЕТ 9954
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24.02.2021 13:39 Відповісти
За санкції Медведчука відповідь ,мабуть
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24.02.2021 13:41 Відповісти
Алоэ, цэ пилиция? В вагини бимба! Микола Янович, це Ви? Ни, цэ аниним!
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24.02.2021 13:43 Відповісти
Це ж треба...вже у вагіну бомби ховають...і яка баба на це погодиться
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24.02.2021 14:07 Відповісти
Я б на місці ЗЕ зібрав би всіх операторів мобільного зв'язку і поставив би ясне, але чітке завдання - через тиждень телефони всіх - інкогніто "дзвонарів"- мінувальників мають бути відомі в день їхнього "мінування".... Відключайте переадресацію, чи дійте іншим чином, але якщо завдання не буде виконано - будем відчутно штрафувати операторів... Рішення оформити результатом засідання РНБО та своїм Указом! Звичайно ж, що Аваков буде проти...
Бо нічим буде фігурувати в пошуках злочинців, а звідси - роздутих штатів мєнтів, знизиться можливість доїти" бюджет, та вибивати захмарні з/п їх мєнтів...
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24.02.2021 18:07 Відповісти
Чомусь, на Заході немає таких масових "забав-мінувальників"....?
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24.02.2021 18:21 Відповісти
Да как-то похер!!! Свободу Стерненко!!!!
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24.02.2021 13:43 Відповісти
уже писали на заборах - свободу Кольченко, ну и где он теперь?
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24.02.2021 14:29 Відповісти
кацапня точно!
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24.02.2021 13:45 Відповісти
А чего ни разу не минировали раду, или оп, или сбу на худой конец? У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2387
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24.02.2021 13:50 Відповісти
Похоже сбу само себе и сообщает, кого сегодня минируем.
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24.02.2021 13:51 Відповісти
Тобто, держава є террорист, яка сама мінує свої міста з метою політичних дивідентів. Не робіть правового свавілля і не треба мінувати і зупиняти рух транспорту. Виродки.
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24.02.2021 13:51 Відповісти
Срань пьяная или ширнутая балуется. Закон нужен - на звонки от неадекватов не реагировать. Обучить всего 1 спеца анализировать эти звонки и не бегать аки дети когда чмошники звонят. Экономия миллиардов и покой. Уверен что алгоритмов и программ для анализа предостаточно.
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24.02.2021 14:07 Відповісти
Никто и никогда не публиковал статистику по звонкам о минировании за последние годы.
Больше чем уверен, что процент действительно заминированных объектов равен НУЛЮ. Может вообще не обращать внимания на подобные звонки и они сами собой прекратятся?
)))
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24.02.2021 15:12 Відповісти
 
 