2 967 14
У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ. СПИСОК
Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини
В СБУ Києва надійшла заява про замінування низки торгово-розважальних центрів і одного готелю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вартові еспресо" в Facebook.
"У коллцентр СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох ТРЦ в м.Києві", - йдеться в повідомленні.
Фахівці перевіряють на наявність вибухівки в таких ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.
Також повідомили про мінування готелю "Інтерконтиненталь", розташованого в центрі Києва на Великій Житомирській, 2А.
Топ коментарі
+2 Скромный Кролик
показати весь коментар24.02.2021 13:39
+1 A San
показати весь коментар24.02.2021 13:41
+1 Антон Чигур
показати весь коментар24.02.2021 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бо нічим буде фігурувати в пошуках злочинців, а звідси - роздутих штатів мєнтів, знизиться можливість доїти" бюджет, та вибивати захмарні з/п їх мєнтів...
Больше чем уверен, что процент действительно заминированных объектов равен НУЛЮ. Может вообще не обращать внимания на подобные звонки и они сами собой прекратятся?
)))