Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей
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Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей.
Об этом свидетельствуют данные налоговой отчетности "Интерпайп-М", поданной в Федеральную налоговую службу РФ, сообщает РБК Украина.
Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн рублей.
Чистая прибыль сократилась до 27,8 млн рублей. Годом ранее российское подразделение "Интерпайпа" получило в РФ чистую прибыль 579 млн рублей.
В 2019 году "Интерпайп-М" увеличил уплату НДС на 22% до 68 млн рублей.
Представительство "Интерпайп" зарегистрировано в 2005 году в Москве.
До 2014 года ежегодная выручка компании колебалась в пределах 11-15 млрд рублей.
В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 млрд рублей, однако в 2016-2018 гг. выручка вернулась на уровень в 10 млрд рублей в год.
Суммарно с 2014 по 2019 гг. "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука заработал в России 1,25 млрд рублей чистой прибыли, уплатив за этот период 345 млн рублей налога на прибыль и 222 млн НДС. (суммарно 569 млн рублей).
Напомним, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука является монопольным производителем трубной продукции для нефтегазовой промышленности и колес для железной дороги в Украине.
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Связь с поездкой Зели - бред собачий...
А яблоки рвут в Польше именно потому, что такие как Пинчук не создают в Украине конкурентоспособную промышленность.
Кстати, погибло больше всех воинов именно с Днепра. Отсюда же больше всего добровольцев, волонтеров и врачей...
Пинчук должен на Прикарпатье, например, создавать конкурентноспобную промышленность?!
Государство у нас для чего?
И не надо дешевых манипуляций. Я не предлагал останавливать предприятия. Это твои слова, а не мои. Если не торговать с РФ, то сразу "останавливать предприятие"? Знакомая мантра всех олигархов. А другие рынки сбыта? Не, не слышали?
Вот ты говоришь: "Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!". Согласен, но разве их победишь торговлей с ними? Тебе для справочки: Пинчук (как и все олигархи) торгует через офшоры и вся прибыль оседает там. Бюджет Украины получает жалкие крохи с этого стола, но при этом имеет громадные репутационные потери и отсталое не конкуретноспособное производство. И еще для справочки: У Пинчука на заводах самая низкая з/п по отрасли. Да, там одни из лучших условий труда, но бюджет (и пенсионный фонд в частности) наполняется из з/п в т.ч.
Вы читаете то, шо сами пишыте?
1. "Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей."
2. "Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн"