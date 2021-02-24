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Пинчук (294) Интерпайп (19)

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей

Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные налоговой отчетности "Интерпайп-М", поданной в Федеральную налоговую службу РФ, сообщает РБК Украина.

Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн рублей.

Чистая прибыль сократилась до 27,8 млн рублей. Годом ранее российское подразделение "Интерпайпа" получило в РФ чистую прибыль 579 млн рублей.

В 2019 году "Интерпайп-М" увеличил уплату НДС на 22% до 68 млн рублей.

Представительство "Интерпайп" зарегистрировано в 2005 году в Москве.

До 2014 года ежегодная выручка компании колебалась в пределах 11-15 млрд рублей.

В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 млрд рублей, однако в 2016-2018 гг. выручка вернулась на уровень в 10 млрд рублей в год.

Суммарно с 2014 по 2019 гг. "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука заработал в России 1,25 млрд рублей чистой прибыли, уплатив за этот период 345 млн рублей налога на прибыль и 222 млн НДС. (суммарно 569 млн рублей).

Напомним, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука является монопольным производителем трубной продукции для нефтегазовой промышленности и колес для железной дороги в Украине.
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Топ комментарии
+10
за то, что пиньчук просрал рынок труб большого диаметра его надо вешать... вместе с тестем - чмом-кучмом...
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24.02.2021 13:49
+10
Зря что-ли свою куклу манкурта к власти приводили?

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 7587
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24.02.2021 13:50
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Плата за помощь в сваливании самой проукраинской власти за последние годы. Сребреники.
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24.02.2021 13:48 Ответить
"ві чЬто такоє хаварітє?! у ніво ж сам хелтан джон бісплатна пайот бальним вітчем !!!"
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24.02.2021 14:04 Ответить
Ещё один патриот
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24.02.2021 13:48 Ответить
у таких "патрийотов" завсегда на месте чуба отчего-то лісина, а вместо лісині - пейсі віглядають. Совпадєніє, наверна, нє інакше
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24.02.2021 14:05 Ответить
Деньги отечества не имеют....
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24.02.2021 16:42 Ответить
что то забыли об этой кучмовской гниде..., надо бы его взбодрить.
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24.02.2021 13:49 Ответить
И про меня забудте с лярдом...... Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів - Цензор.НЕТ 5801
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24.02.2021 16:12 Ответить
за то, что пиньчук просрал рынок труб большого диаметра его надо вешать... вместе с тестем - чмом-кучмом...
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24.02.2021 13:49 Ответить
Зря что-ли свою куклу манкурта к власти приводили?

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 7587
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24.02.2021 13:50 Ответить
Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 8271
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24.02.2021 13:51 Ответить
пінчуку своєму із сцявком нехай подякує "говорильник-ротом"... і тещі своїй ватній... і зятю своєму хамутінніку...дякувало вишиватне
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24.02.2021 14:02 Ответить
Там тесть в долі,що не зрозуміло😠 таке ж стерво та 💩
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24.02.2021 13:52 Ответить
Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей/ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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24.02.2021 13:59 Ответить
"Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ"- это плохо?

Связь с поездкой Зели - бред собачий...
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24.02.2021 17:51 Ответить
И наоборот.
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24.02.2021 18:01 Ответить
Щось "жиденько" вийшло...
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24.02.2021 14:00 Ответить
Для Пинчука 3,5 млн$ - это не весть какие деньги. Уверен, что торговля с РФ приносит ему в 100 раз больше. Заводы в Днепре клепают ж/д колеса в 3 смены. Там за день на 3 млн.$ делают.
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24.02.2021 14:54 Ответить
І що тут поганого, поясніть. Тільки без пустопорожніх гасел!
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24.02.2021 17:52 Ответить
Тут два аспекта. Первый: Россия - враг Украины. Торговать с врагом? Ну такое ... Мы просим мир о санкциях против РФ, сами в это время ... И как на это должен реагировать мир? Второе: Пинчук присел на российско-коррупционную кобылу. Там, если ты занес увесистый чемоданчик (особенно если ты заносишь их постоянно) можно впарить любое дерьмо в любых количествах. Не имеет значения качество, цена, условия контракта - главное величина и системность "чемоданчиков". И это имеет два важных последствия: 1). Т.к. контакт коррупционный, он может закончится в любой момент - он держится на договорняке с конкретным человеком. Нет человека - нет контракта. 2). Производство "дерьма", которое можно впихнуть только в РФ, никак не повышает конкурентоспособность Украины на мировых рынках. Мы, как были страной третьего мира, так и остаемся. В т.ч. благодаря таким как Пинчук.
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25.02.2021 09:46 Ответить
Расскажите все это тысячам работников Нижнеднепровского трубопрокатного завода, например. Хотя про конкурентноспособность Украины и про эти аспекты вас может лучше поймут жители суперпатриотичных регионов. Которые яблоки рвут в Польше и горшки ночные носят в Италии.
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25.02.2021 09:57 Ответить
Расскажите это 13 000 погибшим на Донбасе от рук российской военщины украинцам. Будет убедительнее.
А яблоки рвут в Польше именно потому, что такие как Пинчук не создают в Украине конкурентоспособную промышленность.
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25.02.2021 10:22 Ответить
А при чем тут, блд, погибшие от рук кацапни украинцы? В огороде бузина...Мы будем сильнее с пустым бюджетом и стоящими предприятиями? Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!
Кстати, погибло больше всех воинов именно с Днепра. Отсюда же больше всего добровольцев, волонтеров и врачей...
Пинчук должен на Прикарпатье, например, создавать конкурентноспобную промышленность?!
Государство у нас для чего?
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25.02.2021 16:42 Ответить
Как это "при чем"? Ты же мне сам предлагал что-там рассказать "тысячам работников". Типа эти работники "вне политики", "семьи кормить" и т.д. Вот и я тебе и предлагаю рассказать про "вне политики", "семьи кормить" семьям погибших от рук страны с которой ты призываешь торговать..
И не надо дешевых манипуляций. Я не предлагал останавливать предприятия. Это твои слова, а не мои. Если не торговать с РФ, то сразу "останавливать предприятие"? Знакомая мантра всех олигархов. А другие рынки сбыта? Не, не слышали?
Вот ты говоришь: "Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!". Согласен, но разве их победишь торговлей с ними? Тебе для справочки: Пинчук (как и все олигархи) торгует через офшоры и вся прибыль оседает там. Бюджет Украины получает жалкие крохи с этого стола, но при этом имеет громадные репутационные потери и отсталое не конкуретноспособное производство. И еще для справочки: У Пинчука на заводах самая низкая з/п по отрасли. Да, там одни из лучших условий труда, но бюджет (и пенсионный фонд в частности) наполняется из з/п в т.ч.
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25.02.2021 18:14 Ответить
Кстати, а что мир запрещал экспорт труб или колес в Кацапию?
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25.02.2021 10:03 Ответить
порадуемся за годного.....
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24.02.2021 15:20 Ответить
Как хочется их в черную дыру,без возврата..... Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів - Цензор.НЕТ 9832
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24.02.2021 16:18 Ответить
А чому наш великий "патріот" Притула працює на пінчуківському телеканалі "Новий",як кажуть - "це просто бізнес "?
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24.02.2021 17:15 Ответить
Дарагие журналисты!
Вы читаете то, шо сами пишыте?
1. "Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей."
2. "Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн"
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24.02.2021 17:49 Ответить
 
 