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Пінчук (165) Інтерпайп (20)

Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів

Виторг компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) за останній звітний рік, 2019-й, становить 249,8 млн руб.

Про це свідчать дані податкової звітності "Інтерпайп-М", поданої у Федеральну податкову службу РФ, повідомляє РБК-Україна.

Прибуток російського підрозділу "Інтерпайпу" до оподаткування у 2019 році скоротився до 75,8 млн рублів.

Чистий прибуток скоротився до 27,8 млн рублів. Роком раніше російський підрозділ "Інтерпайпу" отримав у РФ чистий прибуток 579 млн рублів.

У 2019 році "Інтерпайп-М" збільшив сплату ПДВ на 22% до 68 млн рублів.

Представництво "Інтерпайп" зареєстровано у 2005 році в Москві.

До 2014 року щорічний виторг компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів.

У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 млрд рублів, проте у 2016-2018 роках виторг повернулася на рівень 10 млрд рублів на рік.

Сумарно з 2014 по 2019 рр. "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ. (сумарно 569 млн рублів).

Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука є монопольним виробником трубної продукції для нафтогазової промисловості і коліс для залізниці в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
за то, что пиньчук просрал рынок труб большого диаметра его надо вешать... вместе с тестем - чмом-кучмом...
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24.02.2021 13:49
+10
Зря что-ли свою куклу манкурта к власти приводили?

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 7587
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24.02.2021 13:50
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Плата за помощь в сваливании самой проукраинской власти за последние годы. Сребреники.
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24.02.2021 13:48 Відповісти
"ві чЬто такоє хаварітє?! у ніво ж сам хелтан джон бісплатна пайот бальним вітчем !!!"
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24.02.2021 14:04 Відповісти
Ещё один патриот
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24.02.2021 13:48 Відповісти
у таких "патрийотов" завсегда на месте чуба отчего-то лісина, а вместо лісині - пейсі віглядають. Совпадєніє, наверна, нє інакше
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24.02.2021 14:05 Відповісти
Деньги отечества не имеют....
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24.02.2021 16:42 Відповісти
что то забыли об этой кучмовской гниде..., надо бы его взбодрить.
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24.02.2021 13:49 Відповісти
И про меня забудте с лярдом...... Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів - Цензор.НЕТ 5801
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24.02.2021 16:12 Відповісти
за то, что пиньчук просрал рынок труб большого диаметра его надо вешать... вместе с тестем - чмом-кучмом...
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24.02.2021 13:49 Відповісти
Зря что-ли свою куклу манкурта к власти приводили?

Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 7587
показати весь коментар
24.02.2021 13:50 Відповісти
Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей - Цензор.НЕТ 8271
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24.02.2021 13:51 Відповісти
пінчуку своєму із сцявком нехай подякує "говорильник-ротом"... і тещі своїй ватній... і зятю своєму хамутінніку...дякувало вишиватне
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24.02.2021 14:02 Відповісти
Там тесть в долі,що не зрозуміло😠 таке ж стерво та 💩
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24.02.2021 13:52 Відповісти
Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей/ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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24.02.2021 13:59 Відповісти
"Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ"- это плохо?

Связь с поездкой Зели - бред собачий...
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24.02.2021 17:51 Відповісти
И наоборот.
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24.02.2021 18:01 Відповісти
Щось "жиденько" вийшло...
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24.02.2021 14:00 Відповісти
Для Пинчука 3,5 млн$ - это не весть какие деньги. Уверен, что торговля с РФ приносит ему в 100 раз больше. Заводы в Днепре клепают ж/д колеса в 3 смены. Там за день на 3 млн.$ делают.
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24.02.2021 14:54 Відповісти
І що тут поганого, поясніть. Тільки без пустопорожніх гасел!
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24.02.2021 17:52 Відповісти
Тут два аспекта. Первый: Россия - враг Украины. Торговать с врагом? Ну такое ... Мы просим мир о санкциях против РФ, сами в это время ... И как на это должен реагировать мир? Второе: Пинчук присел на российско-коррупционную кобылу. Там, если ты занес увесистый чемоданчик (особенно если ты заносишь их постоянно) можно впарить любое дерьмо в любых количествах. Не имеет значения качество, цена, условия контракта - главное величина и системность "чемоданчиков". И это имеет два важных последствия: 1). Т.к. контакт коррупционный, он может закончится в любой момент - он держится на договорняке с конкретным человеком. Нет человека - нет контракта. 2). Производство "дерьма", которое можно впихнуть только в РФ, никак не повышает конкурентоспособность Украины на мировых рынках. Мы, как были страной третьего мира, так и остаемся. В т.ч. благодаря таким как Пинчук.
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Расскажите все это тысячам работников Нижнеднепровского трубопрокатного завода, например. Хотя про конкурентноспособность Украины и про эти аспекты вас может лучше поймут жители суперпатриотичных регионов. Которые яблоки рвут в Польше и горшки ночные носят в Италии.
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25.02.2021 09:57 Відповісти
Расскажите это 13 000 погибшим на Донбасе от рук российской военщины украинцам. Будет убедительнее.
А яблоки рвут в Польше именно потому, что такие как Пинчук не создают в Украине конкурентоспособную промышленность.
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25.02.2021 10:22 Відповісти
А при чем тут, блд, погибшие от рук кацапни украинцы? В огороде бузина...Мы будем сильнее с пустым бюджетом и стоящими предприятиями? Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!
Кстати, погибло больше всех воинов именно с Днепра. Отсюда же больше всего добровольцев, волонтеров и врачей...
Пинчук должен на Прикарпатье, например, создавать конкурентноспобную промышленность?!
Государство у нас для чего?
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25.02.2021 16:42 Відповісти
Как это "при чем"? Ты же мне сам предлагал что-там рассказать "тысячам работников". Типа эти работники "вне политики", "семьи кормить" и т.д. Вот и я тебе и предлагаю рассказать про "вне политики", "семьи кормить" семьям погибших от рук страны с которой ты призываешь торговать..
И не надо дешевых манипуляций. Я не предлагал останавливать предприятия. Это твои слова, а не мои. Если не торговать с РФ, то сразу "останавливать предприятие"? Знакомая мантра всех олигархов. А другие рынки сбыта? Не, не слышали?
Вот ты говоришь: "Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!". Согласен, но разве их победишь торговлей с ними? Тебе для справочки: Пинчук (как и все олигархи) торгует через офшоры и вся прибыль оседает там. Бюджет Украины получает жалкие крохи с этого стола, но при этом имеет громадные репутационные потери и отсталое не конкуретноспособное производство. И еще для справочки: У Пинчука на заводах самая низкая з/п по отрасли. Да, там одни из лучших условий труда, но бюджет (и пенсионный фонд в частности) наполняется из з/п в т.ч.
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25.02.2021 18:14 Відповісти
Кстати, а что мир запрещал экспорт труб или колес в Кацапию?
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25.02.2021 10:03 Відповісти
порадуемся за годного.....
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24.02.2021 15:20 Відповісти
Как хочется их в черную дыру,без возврата..... Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів - Цензор.НЕТ 9832
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24.02.2021 16:18 Відповісти
А чому наш великий "патріот" Притула працює на пінчуківському телеканалі "Новий",як кажуть - "це просто бізнес "?
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24.02.2021 17:15 Відповісти
Дарагие журналисты!
Вы читаете то, шо сами пишыте?
1. "Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей."
2. "Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн"
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24.02.2021 17:49 Відповісти
 
 