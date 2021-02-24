Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів
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Виторг компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) за останній звітний рік, 2019-й, становить 249,8 млн руб.
Про це свідчать дані податкової звітності "Інтерпайп-М", поданої у Федеральну податкову службу РФ, повідомляє РБК-Україна.
Прибуток російського підрозділу "Інтерпайпу" до оподаткування у 2019 році скоротився до 75,8 млн рублів.
Чистий прибуток скоротився до 27,8 млн рублів. Роком раніше російський підрозділ "Інтерпайпу" отримав у РФ чистий прибуток 579 млн рублів.
У 2019 році "Інтерпайп-М" збільшив сплату ПДВ на 22% до 68 млн рублів.
Представництво "Інтерпайп" зареєстровано у 2005 році в Москві.
До 2014 року щорічний виторг компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів.
У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 млрд рублів, проте у 2016-2018 роках виторг повернулася на рівень 10 млрд рублів на рік.
Сумарно з 2014 по 2019 рр. "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ. (сумарно 569 млн рублів).
Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука є монопольним виробником трубної продукції для нафтогазової промисловості і коліс для залізниці в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Связь с поездкой Зели - бред собачий...
А яблоки рвут в Польше именно потому, что такие как Пинчук не создают в Украине конкурентоспособную промышленность.
Кстати, погибло больше всех воинов именно с Днепра. Отсюда же больше всего добровольцев, волонтеров и врачей...
Пинчук должен на Прикарпатье, например, создавать конкурентноспобную промышленность?!
Государство у нас для чего?
И не надо дешевых манипуляций. Я не предлагал останавливать предприятия. Это твои слова, а не мои. Если не торговать с РФ, то сразу "останавливать предприятие"? Знакомая мантра всех олигархов. А другие рынки сбыта? Не, не слышали?
Вот ты говоришь: "Кацапов пустопорожними лозунгами не победишь!". Согласен, но разве их победишь торговлей с ними? Тебе для справочки: Пинчук (как и все олигархи) торгует через офшоры и вся прибыль оседает там. Бюджет Украины получает жалкие крохи с этого стола, но при этом имеет громадные репутационные потери и отсталое не конкуретноспособное производство. И еще для справочки: У Пинчука на заводах самая низкая з/п по отрасли. Да, там одни из лучших условий труда, но бюджет (и пенсионный фонд в частности) наполняется из з/п в т.ч.
Вы читаете то, шо сами пишыте?
1. "Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей."
2. "Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн"