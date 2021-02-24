Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет

Кабинет Министров разрешил гражданам Украины после 14 лет менять отчество. Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем, как об отце.

Постановление принято на заседании правительства 24 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отныне физическое лицо, достигшее 14 лет, может изменить свое отчество по собственному усмотрению.

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Кроме того, правительством предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества.