Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Кабінет Міністрів дозволив громадянам України після 14 років змінювати по батькові. Раніше це можна було здійснити в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі вилучення відомостей про нього як про батька.

Постанову ухвалено на засіданні уряду 24 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє по батькові на власний розсуд.

Також читайте: У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові

Крім того, урядом передбачена можливість подавати і розглядати заяву про повторну зміну по батькові.