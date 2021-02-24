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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Кабінет Міністрів дозволив громадянам України після 14 років змінювати по батькові. Раніше це можна було здійснити в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі вилучення відомостей про нього як про батька.

Постанову ухвалено на засіданні уряду 24 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє по батькові на власний розсуд.

Також читайте: У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові

Крім того, урядом передбачена можливість подавати і розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ще одне досягнення під керівництвом блазня... Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 5936
Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 2298
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24.02.2021 14:36
+6
конечно перемога. при барыге о таком и мечтать не могли
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24.02.2021 14:32
+5
наполеонович?
Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 6255
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24.02.2021 14:34
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Перемога или зрада?
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24.02.2021 14:29 Відповісти
конечно перемога. при барыге о таком и мечтать не могли
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24.02.2021 14:32 Відповісти
наполеонович?
Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 6255
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24.02.2021 14:34 Відповісти
Бонапартовия
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24.02.2021 14:48 Відповісти
Если вы отец - тогда зрада...😀
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24.02.2021 14:35 Відповісти
перемога будет когда можно будет поменять день рождения и год рождения, место рождения
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24.02.2021 14:35 Відповісти
заодно и мать поменять - и утверждать что гомики родили.
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24.02.2021 16:01 Відповісти
Канешн, если можно отца поменять, то почему нельзя мать? Оч. удобная функция, я считаю, вот представьте, досталось наследство , какая разница от кого, в 1 лярд долларов,только на армию надо 15 миллионов в виде податка, а так записал отцом кого надо-все в порядке,никаких налогов, или я что не так понял?
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24.02.2021 16:32 Відповісти
Важливе рішення😁 фффух,а я вже розхвилювався,що не приймуть. Беділи для 🤬
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24.02.2021 14:31 Відповісти
Теперь у нас появятся не только Айфоны, но и Айфоновичи. Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет - Цензор.НЕТ 6890
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24.02.2021 14:33 Відповісти
у малого Дьопйоша появился шанс вообще в люди выйти..
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24.02.2021 14:34 Відповісти
ух ты!) вот это новостища!!
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24.02.2021 14:36 Відповісти
Так ,😁 дітям "лейтенанта Шмідта" можна розслабитися
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24.02.2021 14:55 Відповісти
Ще одне досягнення під керівництвом блазня... Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 5936
Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 2298
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24.02.2021 14:36 Відповісти
Был Скайвокер Люк Дартвейдорович, перешёл на светлую сторону силы и стал Скайвокер Люк Обиванкинобивач
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24.02.2021 14:39 Відповісти
Феминистки тут же поменяют на матчество.
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24.02.2021 14:44 Відповісти
Интересно вот как такие отчествоизменятели будут доказывать свои права на наследство отца при условии запрета эксгумации завещателем?
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24.02.2021 14:44 Відповісти
А как они это делали при смене фамилии или имени? Легко, предъявляет документ, подтверждающий смену паспортных данных. А если такого нет, или его недостаточно - то свидетельство о рождении. Последнее формируется на основании записи в книге актов гражданского состояния, и не меняется ни при каких условиях. Условный Васильев Василий Васильевич может хоть 10 раз менять ФИО и все документы - но в свидетельстве о рождении он останется Василием
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24.02.2021 15:49 Відповісти
Так ведь мой вопрос то не касается доказательств принадлежности к семье. Вопрос касается доказательств правонаследования!

По общему правилу наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.
Но есть исключение. Наследник по закону следующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что он в течение длительного времени занимался, материально обеспечивал, предоставлял иную помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Так вот и вопрос - а ка скажите при конкуретной борьбе за наследство эта персона будет доказывать первоочередность на наследование, если встанет вопрос о генетическом праве в этой очереди без возможности эксгумации?
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04.03.2021 00:42 Відповісти
Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет -- а зачем это отчество вообще? Это так как у русских братцев? Вот в европейцев его нет , например у датчан. Имя и фамилия. А зачем это отчество , если его ещё и можно поменять ? Это не абсурд совдепии ?
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24.02.2021 14:56 Відповісти
Восточная традиция.
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24.02.2021 15:07 Відповісти
Причем тут совдеп, если традиции назначения отчества у восточных славян прослеживаются ещё со времён Рюрика (а это 9 век)? Точно также у исландцев - у них фамилии нет вообще, а ее заменяет изменённая форма имени отца. У арабов также в полной форме имени существует аналог отчества - например "...ибн Махмуд" означает "сын Махмуда".
У европейских народов свои традиции. Например у англичан, а от у них во всех англоязычных странах, есть традиция давать ребенку второе ("среднее") имя.
Почему украинцы должны изменять свои традиции? Потому что "в Европе нет отчеств"? Почему тогда датчане не вводят второго имени на пример Великобритании?
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24.02.2021 15:45 Відповісти
Потому что может поляки это западные славяне? У которых был несколько отличный этногенез от украинцев?
Вот для меня наличие двух имён тоже кажется бредом и анахронизмом. Но это традиции европейских народов и я их за это не осуждаю. И в тоже время я не вижу смысла слепо отменять или что-то вводить в этой сфере, имея из аргументов только "потому что это по-европейски"
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24.02.2021 16:11 Відповісти
Я не была в Дании и основывалась только на ваших словах - "у датчан только имя и фамилия". Гуглить насчёт этого я не вижу смысла. Если у них есть второе имя - то зачем они его сохраняют в 21 веке? И почему тогда украинцы не могут сохранять отчество?
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Пиши яснее, ибо твой опус можно трактовать неоднозначно. Украинцы не славяне? Или украинцы не восточные славяне? А какие тогда?
Московиты - это потомки степных народов, которые на восточных окраинах Руси получили прилив славянской крови. Отсюда и разделение на развитую "Европейскую часть Империи/СССР/РФ" и отсталые, но богатые ресурсами, восточные регионы
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24.02.2021 16:08 Відповісти
Вообще-то славянские народы и делятся на восточные, западные и южные. И несмотря на ваше невежество, вы угадали - сербы как раз южные славяне. Отсюда и разница в традициях
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24.02.2021 16:17 Відповісти
Це зараз нема, а ще століття-два тому було. Наприклад твоє Nielson хіба не означає син Нільса ?
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24.02.2021 16:39 Відповісти
скорее стать Иссаковичем
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24.02.2021 15:18 Відповісти
Бредятина !
Один уже поменя и фамилию и отчество и имя. В итоге куча проблем с учебой, военкоматом, работой, наследством и так далее.
В Украине и так *********** хватает, так эти типа министры или кто они там, ещё больше подкидывают
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24.02.2021 15:48 Відповісти
За логікою статті 147 Сімейного кодексу зміна по батькові - припинення аліментів.
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24.02.2021 15:49 Відповісти
Не то обсуждаете! Вот проблема!

"Но почти четыре года спустя количество длинноволосых среди граждан в униформе выросло настолько, что пришлось действовать. 8 февраля 1971 года министр обороны Гельмут Шмидт официально утвердил приказ, заменивший воинский устав 1967 года".
"Бундесвер не может не учитывать в своем облике развитие общего вкуса", - говорилось в приказе. С этого момента было разрешено носить длинные волосы, впрочем, при одном условии: "Волосы и борода должны быть чистыми и ухоженными". Далее следовало предложение, которое, вероятно, сделало это распоряжение Шмидта уникальным в армейской истории: "Солдаты, прическа которых отрицательно сказывается на их работе и безопасности, должны носить на службе сетку для волос".
"Ровно к моменту вступления в силу этого приказа Федеральное управление поставок вооружения в Кобленце поставило 30 тыс. сеточек для волос по цене 50 пфеннигов за штуку. В целях равноправия все они были одного темно-серого цвета. В последующие месяцы были сделаны дополнительные заказы, так что в конечном итоге на укрощение причесок было потрачено без малого 400 тыс. немецких марок", - отмечает издание."
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24.02.2021 16:33 Відповісти
Юстасалекс Делямирэмурсалиевич Маумстин
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24.02.2021 19:56 Відповісти
... "Слуга народу" Лада Булах зареєструвала Законопроєкт №2684.
Там є норма закону, яка дозволяє підліткам з 14 років самостійно, без згоди батьків, робити операції зі зміни статі та з переривання вагітності..."
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24.02.2021 21:28 Відповісти
 
 