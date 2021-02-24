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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів дозволив громадянам України після 14 років змінювати по батькові. Раніше це можна було здійснити в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі вилучення відомостей про нього як про батька.
Постанову ухвалено на засіданні уряду 24 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє по батькові на власний розсуд.
Крім того, урядом передбачена можливість подавати і розглядати заяву про повторну зміну по батькові.
Топ коментарі
+10 wake up-UA
показати весь коментар24.02.2021 14:36
+6 ьля
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+5 Злой Карлик
показати весь коментар24.02.2021 14:34
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По общему правилу наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.
Но есть исключение. Наследник по закону следующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что он в течение длительного времени занимался, материально обеспечивал, предоставлял иную помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.
Так вот и вопрос - а ка скажите при конкуретной борьбе за наследство эта персона будет доказывать первоочередность на наследование, если встанет вопрос о генетическом праве в этой очереди без возможности эксгумации?
У европейских народов свои традиции. Например у англичан, а от у них во всех англоязычных странах, есть традиция давать ребенку второе ("среднее") имя.
Почему украинцы должны изменять свои традиции? Потому что "в Европе нет отчеств"? Почему тогда датчане не вводят второго имени на пример Великобритании?
Вот для меня наличие двух имён тоже кажется бредом и анахронизмом. Но это традиции европейских народов и я их за это не осуждаю. И в тоже время я не вижу смысла слепо отменять или что-то вводить в этой сфере, имея из аргументов только "потому что это по-европейски"
Московиты - это потомки степных народов, которые на восточных окраинах Руси получили прилив славянской крови. Отсюда и разделение на развитую "Европейскую часть Империи/СССР/РФ" и отсталые, но богатые ресурсами, восточные регионы
Один уже поменя и фамилию и отчество и имя. В итоге куча проблем с учебой, военкоматом, работой, наследством и так далее.
В Украине и так *********** хватает, так эти типа министры или кто они там, ещё больше подкидывают
"Но почти четыре года спустя количество длинноволосых среди граждан в униформе выросло настолько, что пришлось действовать. 8 февраля 1971 года министр обороны Гельмут Шмидт официально утвердил приказ, заменивший воинский устав 1967 года".
"Бундесвер не может не учитывать в своем облике развитие общего вкуса", - говорилось в приказе. С этого момента было разрешено носить длинные волосы, впрочем, при одном условии: "Волосы и борода должны быть чистыми и ухоженными". Далее следовало предложение, которое, вероятно, сделало это распоряжение Шмидта уникальным в армейской истории: "Солдаты, прическа которых отрицательно сказывается на их работе и безопасности, должны носить на службе сетку для волос".
"Ровно к моменту вступления в силу этого приказа Федеральное управление поставок вооружения в Кобленце поставило 30 тыс. сеточек для волос по цене 50 пфеннигов за штуку. В целях равноправия все они были одного темно-серого цвета. В последующие месяцы были сделаны дополнительные заказы, так что в конечном итоге на укрощение причесок было потрачено без малого 400 тыс. немецких марок", - отмечает издание."
Там є норма закону, яка дозволяє підліткам з 14 років самостійно, без згоди батьків, робити операції зі зміни статі та з переривання вагітності..."