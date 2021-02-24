Имущество завода "Большевик" вернули государству: Верховный Суд не удовлетворил кассацию
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При участии Офиса Генерального прокурора Верховным Судом оставлена без удовлетворения кассационная жалоба предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительными торгов и возвращение государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью свыше 6,3 тыс кв м, расположенных в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которого является государство в лице Фонда госимущества Украины, отчуждено вопреки воли собственника вне приватизационной процедуры.
Правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел, в которые Офисом Генерального прокурора осуществлено вступление.
В прошлом году при участии прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов признаны недействительными.
Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении имущество этого предприятия, одним из ответчиков подана кассационная жалоба.
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