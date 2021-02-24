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Верховный Суд (1062) завод (488) недвижимость (782) Офис Генпрокурора (2036)

Имущество завода "Большевик" вернули государству: Верховный Суд не удовлетворил кассацию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Имущество завода

При участии Офиса Генерального прокурора Верховным Судом оставлена без удовлетворения кассационная жалоба предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительными торгов и возвращение государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью свыше 6,3 тыс кв м, расположенных в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которого является государство в лице Фонда госимущества Украины, отчуждено вопреки воли собственника вне приватизационной процедуры.

Правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел, в которые Офисом Генерального прокурора осуществлено вступление.

В прошлом году при участии прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов признаны недействительными.

Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении имущество этого предприятия, одним из ответчиков подана кассационная жалоба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Теперь на Шулявке можно поворот направо со стороны пр.Победы в сторону кр.дач. спокойно делать.
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24.02.2021 14:53
+4
Не ваше, не ваше. - А чье же, чье? - Не ваше. Шипя так, они неистово лягались. - А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: - Это национализированное имущество. - Национализированное? - Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. - Кем национализировано? - Советской властью! Советской властью. - Какой властью? Какой властью? - Властью трудящихся. - А-а-а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян? - Да-а-а-с!.. - М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем - руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск - отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. - Ну что, нашли? - спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. - Вы аферист, - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор. - Руки коротки, - ответил батюшка. - Куда же вы пойдете весь в пуху? - А вам какое дело? - Стыдно, батюшка! Вы просто вор! - Я у вас ничего не украл! - Как же вы узнали об этом?
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24.02.2021 14:59
+3
заради цього ж весь цей процесс
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24.02.2021 15:11
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А шо ж тепер з ТРЦ?
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24.02.2021 14:51 Ответить
Будут платить мзду.
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24.02.2021 14:59 Ответить
Теперь на Шулявке можно поворот направо со стороны пр.Победы в сторону кр.дач. спокойно делать.
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24.02.2021 14:53 Ответить
заради цього ж весь цей процесс
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24.02.2021 15:11 Ответить
Ну так за что и весь сыр бор был.
Те кто прихватизировал завод имели за немыслимое бабло продать Киеву землю, на которой тот совковый хлам.
Именно без этой земли мы стоим в пробках лет 16 уже
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24.02.2021 15:14 Ответить
Будівля ливарного цеху ( який біля шляхопроводу) і раніше належала державі. Але інтереси держави і міста не співпадають. законодавство не передбачає пільг при приватизації. Аукціон.
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24.02.2021 16:53 Ответить
Не ваше, не ваше. - А чье же, чье? - Не ваше. Шипя так, они неистово лягались. - А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: - Это национализированное имущество. - Национализированное? - Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. - Кем национализировано? - Советской властью! Советской властью. - Какой властью? Какой властью? - Властью трудящихся. - А-а-а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян? - Да-а-а-с!.. - М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем - руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск - отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. - Ну что, нашли? - спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. - Вы аферист, - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор. - Руки коротки, - ответил батюшка. - Куда же вы пойдете весь в пуху? - А вам какое дело? - Стыдно, батюшка! Вы просто вор! - Я у вас ничего не украл! - Как же вы узнали об этом?
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24.02.2021 14:59 Ответить
Классика
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24.02.2021 15:06 Ответить
Саме так. Не зміг не вставити своїх 5 копійок 😁
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24.02.2021 15:07 Ответить
Так вони книжок не читають.... а це классика .... Саме книжки формують та розвивають людину ... а саме її розум
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24.02.2021 16:57 Ответить
Может снесут его наконец и достроят развязку???
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24.02.2021 15:37 Ответить
Такой облом!
Уже раскатали губу, что бы получить один миллиард компенсации за снос цеха с целью строительства развязки...
Майно заводу "Більшовик" повернули державі: Верховний Суд не задовольнив касацію - Цензор.НЕТ 5423
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24.02.2021 16:58 Ответить
Якого зуя цей завод має таку зкріпну назву?
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24.02.2021 17:30 Ответить
 
 