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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Сытник (953) САП (1947) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2036)

С начала сентября 2020 года руководителем САП фактически является Венедиктова, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала сентября 2020 года руководителем САП фактически является Венедиктова, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что после увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ведомством фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сказал Сытник в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос в чем проблема того беспорядка, который творит власть в сфере борьбы с коррупцией.

"В августе 2020 руководитель САП Холодницкий подал в отставку и, начиная с сентября 2020 года, руководителем САП фактически является Генеральный прокурор. Это огромная проблема. Потому что при отсутствии постоянного руководителя САП некоторые ключевые гарантии независимости САП от генеральных прокуроров не работают. Исключительно из-за того, что и.о. руководителя САП не имеет того объема полномочий, которыми имеет руководитель САП. Это касается формирования групп прокуроров по уголовным производствах НАБУ. И я уверен, что если бы все же был руководитель САП, то такой ночной смены Генеральным прокурором группы прокуроров, которая произошла по делу Татарова, не было бы. Поэтому это является огромной проблемой, о чем мы постоянно подчеркиваем", - отметил Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Топ комментарии
+9
Венедиктова - то найгірша посадова особа в історії прокуратури: розумово обмежена від природи,лизоблюд та чисто сепарка!
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24.02.2021 14:06
+7
Следующий кандидат на санкции от США:
Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 3569
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24.02.2021 13:55
+5
прокурворка бєнядіктова, вона же - "государєвооко", вона же - самка лаптєногая..
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24.02.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
И с Холодницким плохо и без Холодницкого еще хуже.

Все виноваты, а я Дартаньян
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24.02.2021 13:50 Ответить
прокурворка бєнядіктова, вона же - "государєвооко", вона же - самка лаптєногая..
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24.02.2021 13:51 Ответить
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:52 Ответить
Логично, уволили Рябошапку, которого даже Байден отметил как борца с коррупцией. Куда они нам свои реформы хотят втулить я не понимаю. Сколько лет кже седьмой год и ну никак же.
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24.02.2021 13:52 Ответить
Следующий кандидат на санкции от США:
Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 3569
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24.02.2021 13:55 Ответить
хто это, этот обосцаный?
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24.02.2021 16:40 Ответить
Вы его ещё сзади не видели... Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 7283
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24.02.2021 17:02 Ответить
Рюзьгє курва вже тут.
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24.02.2021 14:00 Ответить
Для охвісу це прийнятно-це і коню зрозуміло.
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24.02.2021 13:58 Ответить
Венедиктова - то найгірша посадова особа в історії прокуратури: розумово обмежена від природи,лизоблюд та чисто сепарка!
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24.02.2021 14:06 Ответить
А хіба там були інакші? Мені важко судити, я не дегустатор сортів лайна.
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24.02.2021 14:22 Ответить
Венедиктова должна сесть в тюрьму за пособничество казнокраду и преследователю активистов Майдана, татарову.
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24.02.2021 16:37 Ответить
 
 