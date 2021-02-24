Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что не посещал совещания в Офисе Президента больше года.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, когда в последний раз принимал участие в совещаниях ОП, в частности, по громким делам.

"Уже более года такие совещания не проводят. А, возможно, и проводят, но не с участием НАБУ. Я больше года не принимал участия в таких совещаниях", - сказал Сытник.

Он также рассказал, что нечасто собирается и антикоррупционный совет при президенте.

"Этот совет помогает, прежде всего, президенту более глубоко понять проблематику, которая существует в сфере антикоррупционных реформ. В качестве примера - один из последних вопросов, которые обсуждались, как раз запуск на базе НАБУ, САП и антикоррупционного суда уголовных производств в электронном формате (система eCase MS). Это тот путь, которым идут большинство цивилизованных стран, освобождающий детективов, прокуроров, адвокатов и судей от большого количества бумажной ненужной работы. Этот вопрос был одним из тех, что обсуждали на этом совете уже при президентстве Зеленского. Было принято положительное решение... Но пока новых приглашений для участия в Антикоррупционном совете не было. Саму повестку дня совета формируют в оперативной памяти, и периодичность заседаний определяется также в ОП", - сказал Сытник.

Он не исключил, что отсутствие заседаний связано с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым, по которому НАБУ вело дело.

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