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Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что не посещал совещания в Офисе Президента больше года.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, когда в последний раз принимал участие в совещаниях ОП, в частности, по громким делам.

"Уже более года такие совещания не проводят. А, возможно, и проводят, но не с участием НАБУ. Я больше года не принимал участия в таких совещаниях", - сказал Сытник.

Он также рассказал, что нечасто собирается и антикоррупционный совет при президенте.

"Этот совет помогает, прежде всего, президенту более глубоко понять проблематику, которая существует в сфере антикоррупционных реформ. В качестве примера - один из последних вопросов, которые обсуждались, как раз запуск на базе НАБУ, САП и антикоррупционного суда уголовных производств в электронном формате (система eCase MS). Это тот путь, которым идут большинство цивилизованных стран, освобождающий детективов, прокуроров, адвокатов и судей от большого количества бумажной ненужной работы. Этот вопрос был одним из тех, что обсуждали на этом совете уже при президентстве Зеленского. Было принято положительное решение... Но пока новых приглашений для участия в Антикоррупционном совете не было. Саму повестку дня совета формируют в оперативной памяти, и периодичность заседаний определяется также в ОП", - сказал Сытник.

Он не исключил, что отсутствие заседаний связано с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым, по которому НАБУ вело дело.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"
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Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 3052
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24.02.2021 13:12 Ответить
А що він хотів в тій жОПі почути😁? Найвеличнішому зараз не до цього,он екперти звільняються,а він на наради преться😎 дивак чоловік
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24.02.2021 13:17 Ответить
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:54 Ответить
Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 3189
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24.02.2021 13:23 Ответить
Сытник объяснил, почему Коломойский и Дубинский пытаются его уволить.-Это Укрнафта, где нанесенный ущерб превышает 10 млрд грн. Ну и дело ПриватБанка, - сказал директор НАБУ./ Суд открыл производство по иску Розенблата против Сытника и Порошенко
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24.02.2021 13:29 Ответить
Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 985
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24.02.2021 13:34 Ответить
Не удивлюсь, если мы скоро узнаемм, что клоун фээсбэшник, как и ермак, казалось бы, достали дно, выбрали зэка шапкокрада презом, но нет, сейчас 73% быдла привело во власть фээсбэшника, теперь мы уже точно знаем, Украина управляется извне.
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24.02.2021 13:45 Ответить
Нелепые отмазки. Знал куда шёл
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24.02.2021 13:47 Ответить
 
 