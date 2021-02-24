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Ситник: На наради з гучних справ ОП не кличе понад рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник: На наради з гучних справ ОП не кличе понад рік

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що не відвідував наради в Офісі Президента більше року.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання, коли востаннє брав участь у нарадах ОП, зокрема, з гучних справ.

"Уже більше року такі наради не проводять. А, можливо, і проводять, але не за участю НАБУ. Я понад рік не брав участі в таких нарадах", - сказав Ситник.

Він також розповів, що нечасто збирається й антикорупційний рада при президенті.

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"Ця рада допомагає, передусім, президенту більш глибоко зрозуміти проблематику, яка існує в сфері антикорупційних реформ. Як приклад - одне з останніх питань, які обговорювались, якраз запуск на базі НАБУ, САП і антикорупційного суду кримінальних проваджень в електронний формат (система eCase MS). Це той шлях, яким ідуть більшість цивілізованих країн, який звільняє детективів, прокурорів, адвокатів і суддів від великої кількості паперової непотрібної роботи. Це питання було одним із тих, що обговорювали на цій раді уже за президентства Зеленського. Було ухвалене позитивне рішення. Зараз ми разом з міжнародними партнерами напрацювали і софт, і провели повне тренування детективів, і за великим рахунком готові до запуску цього проєкту. Але для того, щоб він був повноцінно функціонуючим, потрібно внести зміни до законодавств. Сподіваємося, що цей законопроєкт з'явиться або за авторства президента, або когось із депутатів монобільшості, і ми нарешті цей проєкт реалізуємо. Але поки що нових запрошень для участі в Антикорупційній раді не було. Сам порядок денний ради формують в ОП, і періодичність засідань визначається також в ОП", - сказав Ситник.

Він припустив, що відсутність засідань пов'язана із заступником голови ОП Олегом Татаровим, за яким НАБУ вело справу.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 3052
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24.02.2021 13:12 Відповісти
А що він хотів в тій жОПі почути😁? Найвеличнішому зараз не до цього,он екперти звільняються,а він на наради преться😎 дивак чоловік
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24.02.2021 13:17 Відповісти
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:54 Відповісти
Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 3189
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24.02.2021 13:23 Відповісти
Сытник объяснил, почему Коломойский и Дубинский пытаются его уволить.-Это Укрнафта, где нанесенный ущерб превышает 10 млрд грн. Ну и дело ПриватБанка, - сказал директор НАБУ./ Суд открыл производство по иску Розенблата против Сытника и Порошенко
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24.02.2021 13:29 Відповісти
Сытник: На совещания по громким делам ОП не зовет больше года - Цензор.НЕТ 985
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Не удивлюсь, если мы скоро узнаемм, что клоун фээсбэшник, как и ермак, казалось бы, достали дно, выбрали зэка шапкокрада презом, но нет, сейчас 73% быдла привело во власть фээсбэшника, теперь мы уже точно знаем, Украина управляется извне.
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24.02.2021 13:45 Відповісти
Нелепые отмазки. Знал куда шёл
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24.02.2021 13:47 Відповісти
 
 