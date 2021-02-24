Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що після звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відомством фактично керує генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це сказав Ситник в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання, в чому проблема того безладу, який чинить влада у сфері боротьби з корупцією.

"У серпні 2020 року керівник САП Холодницький подав у відставку і, починаючи з вересня 2020 року, керівником САП фактично є Генеральний прокурор. Це величезна проблема. Тому що за відсутності постійного керівника САП деякі ключові гарантії незалежності САП від генеральних прокурорів не працюють. Виключно через те, що в.о. керівника САП не має того обсягу повноважень, які має керівник САП. Це стосується формування груп прокурорів у кримінальних провадженнях НАБУ. І я впевнений, що якби все ж таки був керівник САП, то такої нічної зміни Генеральним прокурором групи прокурорів, яка сталася у справі Татарова, не було б. Тому це є величезною проблемою, на чому ми постійно наголошуємо", - зазначив Ситник.

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