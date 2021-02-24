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Новини Політика України
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НАБУ (3425) Ситник (772) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2341)

Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що після звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відомством фактично керує генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це сказав Ситник в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання, в чому проблема того безладу, який чинить влада у сфері боротьби з корупцією.

"У серпні 2020 року керівник САП Холодницький подав у відставку і, починаючи з вересня 2020 року, керівником САП фактично є Генеральний прокурор. Це величезна проблема. Тому що за відсутності постійного керівника САП деякі ключові гарантії незалежності САП від генеральних прокурорів не працюють. Виключно через те, що в.о. керівника САП не має того обсягу повноважень, які має керівник САП. Це стосується формування груп прокурорів у кримінальних провадженнях НАБУ. І я впевнений, що якби все ж таки був керівник САП, то такої нічної зміни Генеральним прокурором групи прокурорів, яка сталася у справі Татарова, не було б. Тому це є величезною проблемою, на чому ми постійно наголошуємо", - зазначив Ситник.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник: На наради з гучних справ ОП не кличе понад рік

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Венедиктова - то найгірша посадова особа в історії прокуратури: розумово обмежена від природи,лизоблюд та чисто сепарка!
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24.02.2021 14:06
+7
Следующий кандидат на санкции от США:
Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 3569
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24.02.2021 13:55
+5
прокурворка бєнядіктова, вона же - "государєвооко", вона же - самка лаптєногая..
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24.02.2021 13:51
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И с Холодницким плохо и без Холодницкого еще хуже.

Все виноваты, а я Дартаньян
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24.02.2021 13:50 Відповісти
прокурворка бєнядіктова, вона же - "государєвооко", вона же - самка лаптєногая..
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24.02.2021 13:51 Відповісти
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:52 Відповісти
Логично, уволили Рябошапку, которого даже Байден отметил как борца с коррупцией. Куда они нам свои реформы хотят втулить я не понимаю. Сколько лет кже седьмой год и ну никак же.
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24.02.2021 13:52 Відповісти
Следующий кандидат на санкции от США:
Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 3569
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24.02.2021 13:55 Відповісти
хто это, этот обосцаный?
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24.02.2021 16:40 Відповісти
Вы его ещё сзади не видели... Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник - Цензор.НЕТ 7283
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24.02.2021 17:02 Відповісти
Рюзьгє курва вже тут.
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24.02.2021 14:00 Відповісти
Для охвісу це прийнятно-це і коню зрозуміло.
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24.02.2021 13:58 Відповісти
Венедиктова - то найгірша посадова особа в історії прокуратури: розумово обмежена від природи,лизоблюд та чисто сепарка!
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24.02.2021 14:06 Відповісти
А хіба там були інакші? Мені важко судити, я не дегустатор сортів лайна.
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24.02.2021 14:22 Відповісти
Венедиктова должна сесть в тюрьму за пособничество казнокраду и преследователю активистов Майдана, татарову.
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24.02.2021 16:37 Відповісти
 
 