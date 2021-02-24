Кличко рассказал Разумкову, как в Киевсовете сделали невозможным "кнопкодавство"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко показал председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как в Киевсовете работает система голосования "Рада-4", что делает невозможным неперсональное голосования депутатов.
Об этом сообщает его официальный сайт.
Кличко продемонстрировал, что регистрация каждого депутата в системе происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока длится процедура голосования. Таким образом депутат не может проголосовать и за себя, и за кого-то из коллег – в отличие от системы "Рада-3", которой пользуются в парламенте.
Также система "Рада-4" предусматривает использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений Киевсовета и записаться на выступление.
"Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата. Мы являемся единственной советом в стране, где невозможно неперсональное голосование. Ни разу с 2015 года, когда установили эту систему, у нас не было блокирования трибуны, драк или конфликтов. Если депутаты не согласны с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет – и нам нужно искать компромисс", – добавил мэр Киева.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков лично испытал, как работает система "Рада-4".
"Система "Рада-3", работающая в парламенте, уже морально устарела. И ее нужно будет менять. Система в Киевсовете – это хороший пример предотвращения неперсонального голосования. Мы сейчас изучаем различные варианты технологий, которые можно было бы ввести в парламенте. В том числе и технологию, связанную с отпечатком пальца. Но мы также воплощаем варианты постоянных изменений нынешней системы – как компромиссный вариант, чтобы не тратить лишние бюджетные средства", – сказал Дмитрий Разумков.
Напомним, Киевсовет – первый и пока единственный представительский орган местного самоуправления, который установил инновационную систему для голосования "Рада-4" еще в 2015 году.
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Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
Олигархату Украины срочно нужен новый центристкий полит проект !
все зависит от уровня образования и цели, ради которой пришел работать (а не бродяжничать по залу) в гос.орган (зарплату платят индивидуально а не за то что кто-то выполнял твои обязанности...или нет? ))))
История вопроса с 2008 года
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49481967
или депутаты будут ходить со связкой отрубаных пальцев? типа как связка ключей.
Формуліровка може бути іншою , та результат - буде такий же ...
Фінансово - заміна однієї кніпки на дві по різних сторонах панелі - мах. 200 грн на одне "робоче місце" . А враховуючи опт - ще дешевше
Це вам не "високотехнологічна кніпка з впізнаванням відбитку пальця" , де ще можливі і притензії - я нажав , а мене кніпка не впізнала . Може він пробував як Президент ?
Дешевый китайский сканер отпечатков пальцев(как в бьюджетных смартфонах) за доллар ...
Гении бл@nm !!!