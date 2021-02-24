РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17142 посетителя онлайн
Новости Киевские новости
6 174 20
Кличко (4511) Разумков Дмитрий (1521)

Кличко рассказал Разумкову, как в Киевсовете сделали невозможным "кнопкодавство"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Кличко рассказал Разумкову, как в Киевсовете сделали невозможным

Мэр Киева Виталий Кличко показал председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как в Киевсовете работает система голосования "Рада-4", что делает невозможным неперсональное голосования депутатов.

Об этом сообщает его официальный сайт.

Кличко продемонстрировал, что регистрация каждого депутата в системе происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока длится процедура голосования. Таким образом депутат не может проголосовать и за себя, и за кого-то из коллег – в отличие от системы "Рада-3", которой пользуются в парламенте.

Также система "Рада-4" предусматривает использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений Киевсовета и записаться на выступление.

"Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата. Мы являемся единственной советом в стране, где невозможно неперсональное голосование. Ни разу с 2015 года, когда установили эту систему, у нас не было блокирования трибуны, драк или конфликтов. Если депутаты не согласны с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет – и нам нужно искать компромисс", – добавил мэр Киева.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков лично испытал, как работает система "Рада-4".

Кличко рассказал Разумкову, как в Киевсовете сделали невозможным кнопкодавство 01

"Система "Рада-3", работающая в парламенте, уже морально устарела. И ее нужно будет менять. Система в Киевсовете – это хороший пример предотвращения неперсонального голосования. Мы сейчас изучаем различные варианты технологий, которые можно было бы ввести в парламенте. В том числе и технологию, связанную с отпечатком пальца. Но мы также воплощаем варианты постоянных изменений нынешней системы – как компромиссный вариант, чтобы не тратить лишние бюджетные средства", – сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, Киевсовет – первый и пока единственный представительский орган местного самоуправления, который установил инновационную систему для голосования "Рада-4" еще в 2015 году.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
А почему бы просто не ввести криминальную ответственность за кнопкодаавство, скажем так от 7-12 лет строго режима, без возможности внесения залога и альтернативного наказания?!
Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
показать весь комментарий
24.02.2021 15:48
+9
Кличко может и по-другому показать.Хватит одного раза...
показать весь комментарий
24.02.2021 15:53
+4
През вон без рук на пианино лабает.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А почему бы просто не ввести криминальную ответственность за кнопкодаавство, скажем так от 7-12 лет строго режима, без возможности внесения залога и альтернативного наказания?!
Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
показать весь комментарий
24.02.2021 15:48 Ответить
затем, что даже наличия факта(видео) кнопкодавства - не означает, что нарушитель пойдет в на 7 лет в тюрьму. У нас брата Ермака словили за руку как он торговал должностями, и что?! А ничего. Ты хоть расстрел введи за кнопкодавство они голосовали и будут голосовать по 10 раз. А если ФИЗИЧЕСКИ лишить возможности голосовать, то это другое дело
показать весь комментарий
24.02.2021 16:32 Ответить
Кличко может и по-другому показать.Хватит одного раза...
показать весь комментарий
24.02.2021 15:53 Ответить
Ну не знаю ... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 5044 Главное , что-бы его собеседник потом вспомнил , зачем заходил ... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 1173
показать весь комментарий
24.02.2021 16:09 Ответить
Или Да или Нет барыге не подходит.Ему подходит Чтобы да так нет. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:54 Ответить
Какая чудная идиллия, вы объединиться в одну партию не желаете? Ведь Зе уже протух, Медведчуку не помогла даже потенция Кивы и фотогеничность Рабиновича .
Олигархату Украины срочно нужен новый центристкий полит проект !
показать весь комментарий
24.02.2021 15:55 Ответить
В президенти, ж2 лізе зі всіх щілин, дихлофосом паразитів, вибирайте українців.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:01 Ответить
в какой еще европейской стране есть такая проблема как кнопкодавство? )))
все зависит от уровня образования и цели, ради которой пришел работать (а не бродяжничать по залу) в гос.орган (зарплату платят индивидуально а не за то что кто-то выполнял твои обязанности...или нет? ))))
показать весь комментарий
24.02.2021 15:56 Ответить
Вид у обоих такой, будто не кнопку увидели, а марсианина
показать весь комментарий
24.02.2021 15:57 Ответить
Если в борделе кризис, то не кровати нужно переставлять, а менять ******.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:01 Ответить
Да Виталя так зарядит, что кнопкодавець не то что чужую свою кнопку не увидит.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:08 Ответить
Потратили кучу бабла на сенсорную кнопку, которую так и не ввели
История вопроса с 2008 года
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49481967
показать весь комментарий
24.02.2021 16:08 Ответить
а кнопка с функцией отпечатка пальца не то что надо?
или депутаты будут ходить со связкой отрубаных пальцев? типа как связка ключей.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:11 Ответить
През вон без рук на пианино лабает.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:17 Ответить
Надо в Раде кроме кнопок еще и педали поставить для каждого депутата ,чтобы уже наверняка было... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 9178
показать весь комментарий
24.02.2021 16:44 Ответить
Боксер учит хитрого еврея. Не смешно ли? Можно подумать, открыл ему Америку.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:11 Ответить
Я, конечно, извиняюсь. Нужна модернизация и всё такое, конечно же, ведь деньги налогоплательщиков никто не считает... А можно просто ввести уголовную ответственность за не персональное голосование? Ну, с конфискацией чтобы. Раз депутат намахивает народ - зачем ему это всё? Должность, зарплата...
показать весь комментарий
24.02.2021 18:42 Ответить
Тому що піде череда судів - і один з них вирішить -"були порушені конституційні права депутата та ..." Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 2373
Формуліровка може бути іншою , та результат - буде такий же ...
Фінансово - заміна однієї кніпки на дві по різних сторонах панелі - мах. 200 грн на одне "робоче місце" . А враховуючи опт - ще дешевше Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 5314
Це вам не "високотехнологічна кніпка з впізнаванням відбитку пальця" , де ще можливі і притензії - я нажав , а мене кніпка не впізнала . Може він пробував як Президент ? Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 6928
показать весь комментарий
24.02.2021 19:39 Ответить
Бл@ 21-ый ВЕК !!!
Дешевый китайский сканер отпечатков пальцев(как в бьюджетных смартфонах) за доллар ...
Гении бл@nm !!!
показать весь комментарий
24.02.2021 23:19 Ответить
 
 