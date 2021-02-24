Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство"
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Мер Києва Віталій Кличко показав голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, як у Київраді працює система голосування "Рада-4", що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.
Про це повідомляє його офіційний сайт.
Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата у системі відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Таким чином, депутат не може проголосувати і за себе, і за когось із колег – на відміну від системи "Рада-3", якою послуговуються у парламенті.
Також система "Рада-4" передбачає використання пультів, де можна ознайомитися з порядком денним засідання, проєктами рішень Київради і записатися на виступ.
"Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата. Ми є єдиною радою в країні, де унеможливили неперсональне голосування. Жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у нас не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проєкти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає – і нам потрібно шукати компроміс", – додав мер Києва.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков особисто випробував, як працює система "Рада-4".
"Система "Рада-3", що працює в парламенті, уже морально застаріла. І її потрібно буде змінювати. Система в Київраді - це гарний приклад унеможливлення неперсонального голосування. Ми зараз вивчаємо різні варіанти технологій, які можна було б запровадити в парламенті. В тому числі і технологію, пов'язану із відбитком пальця. Але ми також втілюємо варіанти постійних змін нинішньої системи - як компромісний варіант, щоб не витрачати зайві бюджетні кошти", - сказав Дмитро Разумков.
Нагадаємо, Київрада – перший і поки що єдиний представницький орган місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування "Рада-4" ще у 2015 році.
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Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
Олигархату Украины срочно нужен новый центристкий полит проект !
все зависит от уровня образования и цели, ради которой пришел работать (а не бродяжничать по залу) в гос.орган (зарплату платят индивидуально а не за то что кто-то выполнял твои обязанности...или нет? ))))
История вопроса с 2008 года
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49481967
или депутаты будут ходить со связкой отрубаных пальцев? типа как связка ключей.
Формуліровка може бути іншою , та результат - буде такий же ...
Фінансово - заміна однієї кніпки на дві по різних сторонах панелі - мах. 200 грн на одне "робоче місце" . А враховуючи опт - ще дешевше
Це вам не "високотехнологічна кніпка з впізнаванням відбитку пальця" , де ще можливі і притензії - я нажав , а мене кніпка не впізнала . Може він пробував як Президент ?
Дешевый китайский сканер отпечатков пальцев(как в бьюджетных смартфонах) за доллар ...
Гении бл@nm !!!