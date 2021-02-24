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Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим

Мер Києва Віталій Кличко показав голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, як у Київраді працює система голосування "Рада-4", що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата у системі відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Таким чином, депутат не може проголосувати і за себе, і за когось із колег – на відміну від системи "Рада-3", якою послуговуються у парламенті.

Також система "Рада-4" передбачає використання пультів, де можна ознайомитися з порядком денним засідання, проєктами рішень Київради і записатися на виступ.

"Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата. Ми є єдиною радою в країні, де унеможливили неперсональне голосування. Жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у нас не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проєкти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає – і нам потрібно шукати компроміс", – додав мер Києва.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков особисто випробував, як працює система "Рада-4".

Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим кнопкодавство 01

"Система "Рада-3", що працює в парламенті, уже морально застаріла. І її потрібно буде змінювати. Система в Київраді - це гарний приклад унеможливлення неперсонального голосування. Ми зараз вивчаємо різні варіанти технологій, які можна було б запровадити в парламенті. В тому числі і технологію, пов'язану із відбитком пальця. Але ми також втілюємо варіанти постійних змін нинішньої системи - як компромісний варіант, щоб не витрачати зайві бюджетні кошти", - сказав Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Київрада – перший і поки що єдиний представницький орган місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування "Рада-4" ще у 2015 році.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А почему бы просто не ввести криминальную ответственность за кнопкодаавство, скажем так от 7-12 лет строго режима, без возможности внесения залога и альтернативного наказания?!
Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
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24.02.2021 15:48
+9
Кличко может и по-другому показать.Хватит одного раза...
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24.02.2021 15:53
+4
През вон без рук на пианино лабает.
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24.02.2021 16:17
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А почему бы просто не ввести криминальную ответственность за кнопкодаавство, скажем так от 7-12 лет строго режима, без возможности внесения залога и альтернативного наказания?!
Зачем вот это все разбазаривание наших налогов на новые системы и постоянный поиск способов продажными шкурами нарушать закон!?
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24.02.2021 15:48 Відповісти
затем, что даже наличия факта(видео) кнопкодавства - не означает, что нарушитель пойдет в на 7 лет в тюрьму. У нас брата Ермака словили за руку как он торговал должностями, и что?! А ничего. Ты хоть расстрел введи за кнопкодавство они голосовали и будут голосовать по 10 раз. А если ФИЗИЧЕСКИ лишить возможности голосовать, то это другое дело
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24.02.2021 16:32 Відповісти
Кличко может и по-другому показать.Хватит одного раза...
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24.02.2021 15:53 Відповісти
Ну не знаю ... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 5044 Главное , что-бы его собеседник потом вспомнил , зачем заходил ... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 1173
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24.02.2021 16:09 Відповісти
Или Да или Нет барыге не подходит.Ему подходит Чтобы да так нет. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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24.02.2021 15:54 Відповісти
Какая чудная идиллия, вы объединиться в одну партию не желаете? Ведь Зе уже протух, Медведчуку не помогла даже потенция Кивы и фотогеничность Рабиновича .
Олигархату Украины срочно нужен новый центристкий полит проект !
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24.02.2021 15:55 Відповісти
В президенти, ж2 лізе зі всіх щілин, дихлофосом паразитів, вибирайте українців.
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24.02.2021 16:01 Відповісти
в какой еще европейской стране есть такая проблема как кнопкодавство? )))
все зависит от уровня образования и цели, ради которой пришел работать (а не бродяжничать по залу) в гос.орган (зарплату платят индивидуально а не за то что кто-то выполнял твои обязанности...или нет? ))))
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24.02.2021 15:56 Відповісти
Вид у обоих такой, будто не кнопку увидели, а марсианина
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24.02.2021 15:57 Відповісти
Если в борделе кризис, то не кровати нужно переставлять, а менять ******.
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24.02.2021 16:01 Відповісти
Да Виталя так зарядит, что кнопкодавець не то что чужую свою кнопку не увидит.
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24.02.2021 16:08 Відповісти
Потратили кучу бабла на сенсорную кнопку, которую так и не ввели
История вопроса с 2008 года
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49481967
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24.02.2021 16:08 Відповісти
а кнопка с функцией отпечатка пальца не то что надо?
или депутаты будут ходить со связкой отрубаных пальцев? типа как связка ключей.
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24.02.2021 16:11 Відповісти
През вон без рук на пианино лабает.
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24.02.2021 16:17 Відповісти
Надо в Раде кроме кнопок еще и педали поставить для каждого депутата ,чтобы уже наверняка было... Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 9178
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24.02.2021 16:44 Відповісти
Боксер учит хитрого еврея. Не смешно ли? Можно подумать, открыл ему Америку.
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24.02.2021 18:11 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь. Нужна модернизация и всё такое, конечно же, ведь деньги налогоплательщиков никто не считает... А можно просто ввести уголовную ответственность за не персональное голосование? Ну, с конфискацией чтобы. Раз депутат намахивает народ - зачем ему это всё? Должность, зарплата...
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24.02.2021 18:42 Відповісти
Тому що піде череда судів - і один з них вирішить -"були порушені конституційні права депутата та ..." Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 2373
Формуліровка може бути іншою , та результат - буде такий же ...
Фінансово - заміна однієї кніпки на дві по різних сторонах панелі - мах. 200 грн на одне "робоче місце" . А враховуючи опт - ще дешевше Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 5314
Це вам не "високотехнологічна кніпка з впізнаванням відбитку пальця" , де ще можливі і притензії - я нажав , а мене кніпка не впізнала . Може він пробував як Президент ? Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 6928
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24.02.2021 19:39 Відповісти
Бл@ 21-ый ВЕК !!!
Дешевый китайский сканер отпечатков пальцев(как в бьюджетных смартфонах) за доллар ...
Гении бл@nm !!!
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24.02.2021 23:19 Відповісти
 
 