Масштаб учений "Объединенные усилия-2021" превзойдет прошлогодний, - Наев

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" по масштабу, представительству и сценарию превзойдут прошлогодние. Приглашение принять участие в них уже отправлено 16 странам-партнерам.

Об этом сообщил Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Военные маневры, которые запланированы на начало сентября текущего года, будут проходить на всех военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Но по масштабу, представительству и сценарию учения "Объединенные усилия - 2021" превзойдут прошлогодние", - сказал Наев.

Он добавил, что Украина пригласила участвовать в учениях 16 стран-партнеров, в том числе государства-члены НАТО - США, Великобританию, Канаду, ФРГ, Венгрию, Польшу, Румынию, Литву, Словакию, Турцию. Кроме того, приглашены государства, которые имеют статус партнера НАТО с расширенными возможностями - это Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, а также государства, присоединившиеся к программе НАТО "Партнерство ради мира" - Молдова и Азербайджан.

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"Очень приятно, что Италия, Франция, Эстония и Латвия сами выразили желание принять участие в учениях. И это является свидетельством того, что мы должны достичь общей цели - взаимосовместимости наших Вооруженных Сил для противодействия мировым и региональным угрозам", - подчеркнул Наев.