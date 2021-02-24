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Масштаб учений "Объединенные усилия-2021" превзойдет прошлогодний, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Масштаб учений

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" по масштабу, представительству и сценарию превзойдут прошлогодние. Приглашение принять участие в них уже отправлено 16 странам-партнерам.

Об этом сообщил Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Военные маневры, которые запланированы на начало сентября текущего года, будут проходить на всех военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Но по масштабу, представительству и сценарию учения "Объединенные усилия - 2021" превзойдут прошлогодние", - сказал Наев.

Он добавил, что Украина пригласила участвовать в учениях 16 стран-партнеров, в том числе государства-члены НАТО - США, Великобританию, Канаду, ФРГ, Венгрию, Польшу, Румынию, Литву, Словакию, Турцию. Кроме того, приглашены государства, которые имеют статус партнера НАТО с расширенными возможностями - это Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, а также государства, присоединившиеся к программе НАТО "Партнерство ради мира" - Молдова и Азербайджан.

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"Очень приятно, что Италия, Франция, Эстония и Латвия сами выразили желание принять участие в учениях. И это является свидетельством того, что мы должны достичь общей цели - взаимосовместимости наших Вооруженных Сил для противодействия мировым и региональным угрозам", - подчеркнул Наев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Та ні воно просто голодне,все про якісь котли та котли. Їсти хоче - злидень 😁
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24.02.2021 16:08
+4
Ти воскрєс, распятий мальчік!???
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24.02.2021 16:05
+3
Так вони ж їдять з лопат! Які котли? 😁
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24.02.2021 16:09
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Ти воскрєс, распятий мальчік!???
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24.02.2021 16:05 Ответить
Та ні воно просто голодне,все про якісь котли та котли. Їсти хоче - злидень 😁
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24.02.2021 16:08 Ответить
Так вони ж їдять з лопат! Які котли? 😁
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24.02.2021 16:09 Ответить
😁 лопата для кацапа то святе
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24.02.2021 16:13 Ответить
Масштаб навчань "Об'єднані зусилля-2021" перевершить минулорічний, - Наєв - Цензор.НЕТ 551
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24.02.2021 17:05 Ответить
У яких їх варять!
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24.02.2021 20:18 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷××÷
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24.02.2021 16:09 Ответить
Вот видимо тебе они тоже вдули,раз такая зависимость от Цензора😂🌷
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24.02.2021 16:11 Ответить
Тыц.Унижайся дальше 😂🌷×××
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24.02.2021 16:15 Ответить
Вот врать то насчёт "карателей" не надо!

младенцев - распинали,
а беременных старух - насиловали 😂
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24.02.2021 16:12 Ответить
Про пінобетон не забудьте нагадати. Сам особисто 😎 запінював донбаусянку якраз коли автобус з донбасятами проїжджав повз зупинку. З нею тоді ще епілептичний напад стався. Навіть на кацапTV про це казали.😁
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24.02.2021 16:17 Ответить
Тебе походу сейчас седьмой годок пошол...
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24.02.2021 16:13 Ответить
Ты даже всхрюкивать не успеваешь.Давай быстрее😂🌷××÷÷
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24.02.2021 16:12 Ответить
Не булькай, йоршик.
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24.02.2021 16:13 Ответить
Хорошо бы по продолжительности, дней так 365 в году
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24.02.2021 16:05 Ответить
Главное, чтобы надои молока и намолоты зерновых не уменьшились в сравнении с 1913 годом (лютый сарказм с отсылкой к школьной программе 90-х по истории Украины)
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24.02.2021 16:23 Ответить
Смотрим на восток и слушаем - зарево и громовые раскаты от разрывов кацапских пердаков превзойдут самый крутой фейерверк!
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24.02.2021 16:30 Ответить
Так и росию пригласите в виде цели )))
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24.02.2021 16:45 Ответить
Наев молодец!
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24.02.2021 23:16 Ответить
 
 