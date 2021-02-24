Масштаб навчань "Об'єднані зусилля-2021" перевершить минулорічний, - Наєв

Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" за масштабом, представництвом та сценарієм перевершать торішні. Запрошення взяти участь у них вже надіслано 16 країнам-партнерам.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Військові маневри, що заплановані на початок вересня поточного року, відбуватимуться на всіх військових полігонах, а також у акваторіях Чорного й Азовського морів. Але за масштабом, представництвом та сценарієм навчання "Об’єднані зусилля – 2021" переважатимуть тогорічні", - сказав Наєв.

Він додав, що Україна запросила брати участь у навчаннях 16 країн-партнерів, зокрема держави-члени НАТО - США, Велику Британію, Канаду, ФРН, Угорщину, Польщу, Румунію, Литву, Словаччину, Туреччину. Крім того, запрошено держави, які мають статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - це Фінляндія, Швеція, Йорданія і Грузія, а також держави, які приєдналися до програми НАТО "Партнерство заради миру" - Молдова і Азербайджан.

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"Дуже приємно, що Італія, Франція, Естонія та Латвія самі висловили бажання взяти участь у навчаннях. І це є свідченням того, що ми маємо досягти спільної мети – взаємосумісності наших Збройних Сил для протидії світовим та регіональним загрозам", - наголосив Наєв.