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Масштаб навчань "Об'єднані зусилля-2021" перевершить минулорічний, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Масштаб навчань

Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" за масштабом, представництвом та сценарієм перевершать торішні. Запрошення взяти участь у них вже надіслано 16 країнам-партнерам.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Військові маневри, що заплановані на початок вересня поточного року, відбуватимуться на всіх військових полігонах, а також у акваторіях Чорного й Азовського морів. Але за масштабом, представництвом та сценарієм навчання "Об’єднані зусилля – 2021" переважатимуть тогорічні", - сказав Наєв.

Він додав, що Україна запросила брати участь у навчаннях 16 країн-партнерів, зокрема держави-члени НАТО - США, Велику Британію, Канаду, ФРН, Угорщину, Польщу, Румунію, Литву, Словаччину, Туреччину. Крім того, запрошено держави, які мають статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - це Фінляндія, Швеція, Йорданія і Грузія, а також держави, які приєдналися до програми НАТО "Партнерство заради миру" - Молдова і Азербайджан.

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"Дуже приємно, що Італія, Франція, Естонія та Латвія самі висловили бажання взяти участь у навчаннях. І це є свідченням того, що ми маємо досягти спільної мети – взаємосумісності наших Збройних Сил для протидії світовим та регіональним загрозам", - наголосив Наєв.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Та ні воно просто голодне,все про якісь котли та котли. Їсти хоче - злидень 😁
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24.02.2021 16:08
+4
Ти воскрєс, распятий мальчік!???
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24.02.2021 16:05
+3
Так вони ж їдять з лопат! Які котли? 😁
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24.02.2021 16:09
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Ти воскрєс, распятий мальчік!???
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24.02.2021 16:05 Відповісти
Та ні воно просто голодне,все про якісь котли та котли. Їсти хоче - злидень 😁
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24.02.2021 16:08 Відповісти
Так вони ж їдять з лопат! Які котли? 😁
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24.02.2021 16:09 Відповісти
😁 лопата для кацапа то святе
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Масштаб навчань "Об'єднані зусилля-2021" перевершить минулорічний, - Наєв - Цензор.НЕТ 551
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24.02.2021 17:05 Відповісти
У яких їх варять!
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24.02.2021 20:18 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷××÷
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24.02.2021 16:09 Відповісти
Вот видимо тебе они тоже вдули,раз такая зависимость от Цензора😂🌷
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24.02.2021 16:11 Відповісти
Тыц.Унижайся дальше 😂🌷×××
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24.02.2021 16:15 Відповісти
Вот врать то насчёт "карателей" не надо!

младенцев - распинали,
а беременных старух - насиловали 😂
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Про пінобетон не забудьте нагадати. Сам особисто 😎 запінював донбаусянку якраз коли автобус з донбасятами проїжджав повз зупинку. З нею тоді ще епілептичний напад стався. Навіть на кацапTV про це казали.😁
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24.02.2021 16:17 Відповісти
Тебе походу сейчас седьмой годок пошол...
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Ты даже всхрюкивать не успеваешь.Давай быстрее😂🌷××÷÷
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Не булькай, йоршик.
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Хорошо бы по продолжительности, дней так 365 в году
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24.02.2021 16:05 Відповісти
Главное, чтобы надои молока и намолоты зерновых не уменьшились в сравнении с 1913 годом (лютый сарказм с отсылкой к школьной программе 90-х по истории Украины)
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24.02.2021 16:23 Відповісти
Смотрим на восток и слушаем - зарево и громовые раскаты от разрывов кацапских пердаков превзойдут самый крутой фейерверк!
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24.02.2021 16:30 Відповісти
Так и росию пригласите в виде цели )))
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24.02.2021 16:45 Відповісти
Наев молодец!
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24.02.2021 23:16 Відповісти
 
 