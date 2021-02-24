НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в работу бюро вмешиваются, потому что они зацепили интересы влиятельных людей.

Об этом Сытник рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нас атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей. Вмешательство в деятельность НАБУ - это дерзкие, иногда уголовно наказуемые действия, направленные на то, чтобы остановить те процессы, которые происходят не только в НАБУ, но и в САП. Поэтому, если мы говорим о попытках кого-то в чем-то ограничить, эти попытки сейчас направлены не только на НАБУ, а вообще на антикоррупционную систему. Потому что на сегодняшний день у нас есть НАБУ, которое работает под процессуальным надзором САП, есть САП, которая доказала, что работает с НАБУ в одной команде. Те дела, которые приобрели особую огласку, являются как раз совместной работой прокуроров и детективов. И самое главное - у нас появился Антикоррупционный суд, который начал принимать решения, которые до этого суды не выносили в Украине", - сказал Сытник.

Он отметил, что по решению ВАКС взыскано в доход государства более 65 млн гривен залога с подозреваемых по делам НАБУ из-за их ненадлежащего процессуального поведения.

"Поэтому наши оппоненты направляют свои усилия не только на то, чтобы остановить НАБУ, а вообще вывести себя из-под всей антикоррупционной инфраструктуры. Вот пример с делом Татарова: ВАКС должен избрать меру пресечения подозреваемому, на 10 утра призначают заседание, а ночью, накануне Генпрокурор меняет орган досудебного расследования. О чем это говорит? О том, что нет возможности договориться ни с НАБУ, ни с САП, ни с ВАКС. И такая неуступчивость является достижением для нашей страны", - отметил директор НАБУ.

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