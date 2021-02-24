РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13653 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 531 50
НАБУ (4030) атака (271) Сытник (953)

НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в работу бюро вмешиваются, потому что они зацепили интересы влиятельных людей.

Об этом Сытник рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нас атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей. Вмешательство в деятельность НАБУ - это дерзкие, иногда уголовно наказуемые действия, направленные на то, чтобы остановить те процессы, которые происходят не только в НАБУ, но и в САП. Поэтому, если мы говорим о попытках кого-то в чем-то ограничить, эти попытки сейчас направлены не только на НАБУ, а вообще на антикоррупционную систему. Потому что на сегодняшний день у нас есть НАБУ, которое работает под процессуальным надзором САП, есть САП, которая доказала, что работает с НАБУ в одной команде. Те дела, которые приобрели особую огласку, являются как раз совместной работой прокуроров и детективов. И самое главное - у нас появился Антикоррупционный суд, который начал принимать решения, которые до этого суды не выносили в Украине", - сказал Сытник.

Он отметил, что по решению ВАКС взыскано в доход государства более 65 млн гривен залога с подозреваемых по делам НАБУ из-за их ненадлежащего процессуального поведения.

"Поэтому наши оппоненты направляют свои усилия не только на то, чтобы остановить НАБУ, а вообще вывести себя из-под всей антикоррупционной инфраструктуры. Вот пример с делом Татарова: ВАКС должен избрать меру пресечения подозреваемому, на 10 утра призначают заседание, а ночью, накануне Генпрокурор меняет орган досудебного расследования. О чем это говорит? О том, что нет возможности договориться ни с НАБУ, ни с САП, ни с ВАКС. И такая неуступчивость является достижением для нашей страны", - отметил директор НАБУ.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
крысиная возня... задели... не задели - и весь результат...
зарплаты получают не минимальные, а кроме словесных бурь в стакане ничего...
показать весь комментарий
24.02.2021 17:00
+7
Свині борсаються, навколо державної годівниці !!)))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:02
+5
Я один устал от цирка ?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Артем не прибедняйся, тоже непростой
показать весь комментарий
24.02.2021 16:58 Ответить
Я один устал от цирка ?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:59 Ответить
Потерпи 3 года.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:00 Ответить
Сомневаюсь , что все будут терпеть . НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник - Цензор.НЕТ 5812
показать весь комментарий
24.02.2021 17:02 Ответить
Терпилы конечно возмутятся НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник - Цензор.НЕТ 9090
показать весь комментарий
24.02.2021 17:03 Ответить
І буде як завжди ,цирк поїде ,а клоуни залишаться !!!)))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:03 Ответить
Куда же без них, даже ассоциацию не дадут.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:05 Ответить
крысиная возня... задели... не задели - и весь результат...
зарплаты получают не минимальные, а кроме словесных бурь в стакане ничего...
показать весь комментарий
24.02.2021 17:00 Ответить
Свині борсаються, навколо державної годівниці !!)))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:02 Ответить
Як тут не згадати Павла Проковича Глозового...
показать весь комментарий
24.02.2021 17:22 Ответить
Павел Прокофьевич Глазовой
показать весь комментарий
24.02.2021 17:54 Ответить
Вибачте, Прокопович .
показать весь комментарий
25.02.2021 09:47 Ответить
Пане Олександре, пальці бігли - ой-йо-йой ! Мізок за ними трохи не угнався... НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник - Цензор.НЕТ 9898
показать весь комментарий
25.02.2021 09:52 Ответить
Сегодня у бигуса вышел небольшой видосик про "чисто своего прокурора" зеленского. Там только за последний год бенедиктова закрыла десяток уголовных дел против мародеров у власти. Поэтому твой тупорылый высер - ниочем. НАБУ хорошо работает, они ж не виноваты, что зеленые мародеры сливают все дела в судах.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:48 Ответить
Вася, ты лучше зарплаты - откаты Татарова, Ермака, Вовка и прочей писдобратии подсчитывай, а потом уже свою анал-итику подавай. Подсчитай лучше зарплаты всех прокуроров и судей по всей стране, и толк от них как от козла молока. Хотя конечно, вчера в Одессе они "отлично" поработали.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:18 Ответить
Саш, я ведь не спрашивал Вас что мне лучше подсчитывать..(не в обиду сказано)
Вы (как и я) можете свободно писать свой комментарий, не оглядываясь на кого-то...
я возмущен (как и Вы) заплатами (не сопоставимыми с обычными, космическим) чинуш и судей-прокуроров...плюс у них полный пансион при выходе на пенсию... думаю и Сытник не в общаге живет...да и не о том тут речь... а о том что возня есть - итогов нет ! вот о чем !
и если без предвзятости прочитать мой коммент - Вы все увидите... там - без подтекста
показать весь комментарий
24.02.2021 18:28 Ответить
Вася так много и "умно" писал, а потом накапал модеру, и модер все удалил. Вася, стоило ли? Писюкать. НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник - Цензор.НЕТ 8056
показать весь комментарий
27.02.2021 21:16 Ответить
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана триває !!))))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:01 Ответить
Бей буржуинов!
показать весь комментарий
24.02.2021 17:14 Ответить
"Ешь ананаси,рябчиков жуй..." !!!!)))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:23 Ответить
Реклама бахматюка задолбала.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:16 Ответить
За сим рокив -задели
показать весь комментарий
24.02.2021 17:17 Ответить
Без фамилий - это пууук в лужу.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:23 Ответить
Головне голосніше прокукурікати !!!))
показать весь комментарий
24.02.2021 17:25 Ответить
зеленский, татаров, дерьмак, ахметов, каломойше, бахматюк, тебе еще набросать фамилий?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:49 Ответить
Ситнику накидай, бо він чомусь про них не каже. А чому не каже? Бо його мета не посадити всіх "за списком", а просто домовитись і залишитись на посаді.
показать весь комментарий
25.02.2021 05:30 Ответить
Могу подсказать Сытнику, главарь этих влиятельных кллаборантов сидит в кресле шута, чтобы их взять нужны спецслужбы наших западных паитнеров, у нас нету СБУ, она в кармане шута
показать весь комментарий
24.02.2021 17:58 Ответить
Ну да, уволив Рябошапку, поставив Венедиктову работа которой началась с нестыковки в декларации но дело сразу закрыли. Гребаный стыд. Тошнит уже от этих олигархов.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:03 Ответить
Сытник ДЕРЖИСЬ! Скоро народ отправит ЗЕ-МРАЗЕЙ в небытее!!
показать весь комментарий
24.02.2021 23:08 Ответить
 
 