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Новости Экономика
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долг (1144) Тарифы на электроэнергию (1904)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт

Повышение тарифа на передачу тока убивает отечественную промышленность, поэтому правительство должно воспользоваться другими ресурсами для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу тока с апреля.

"Вся экономика, весь бизнес, все украинские предприятия кричат, что так делать нельзя, что это просто диверсия, которая убивает украинскую промышленность, которая заставляет украинскую промышленность платить налоги дважды. Потому что сначала украинские предприятия и украинское сельское хозяйство платит обычные налоги, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ЕСВ, налог на доход с рабочих. А потом нас еще заставляют платить налог в виде повышенного тарифа на передачу", - сказал Гусак.

Он подчеркнул: единственной причиной для очередного повышения тарифа на передачу электроэнергии является необходимость погасить долги перед производителями "зеленой" электроэнергии. Но эти выплаты - это обязательства правительства, и на законодательном уровне были определены другие источники для этого.

"Это обязательство государства. Был принят специальный закон, и выплаты "зеленым" должны финансироваться за счет государственного бюджета. Либо за счет прямых выплат, то за счет облигаций внутреннего займа ", - пояснил отметил Гусак.

По его мнению, власть должна прекратить практику постоянного повышения тарифа на передачу электроэнергии, в результате чего растет цена тока, ведь этот замкнутый круг уничтожает отечественную промышленность.

"Необходимо прекратить этот порочный круг, когда постоянно повышается тариф на передачу и цена на электроэнергию. Наконец решить эту проблему так, как она должна быть решена - через государственный бюджет, потому что это обязательства государства ", - подытожил Гусак.

Ранее генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов предупредил: если тариф на передачу электроэнергии снова вырастет, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ намерена повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды и вырос в результате почти втрое - с 113 грн МВт-час до 312,76 грн за МВт-час.
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Топ комментарии
+6
проблема в монополиях! Нужно принять Акт Шермана! Акт Шермана - первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
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24.02.2021 17:18
+3
Если человек получает монополию, то у него нету конкурентов, а если товар продает только один монополист и люди не могут больше купить нигде товар, кроме как у монополиста, то это дает монополисту возможность ставить на товар любую цену ибо конкурентов нету с другими ценами, а значит он может завышать цены хоть в 100 раз и люди будут покупать у него, ибо больше купить негде. У олигархов наших монополии и они накручивают цены, как им угодно, а люди обязаны у них покупать - отопление, электричество, воду... Только Акт Шермана может обязать монополистов распродать монополии и иметь не больше 25%, а если они не распродадут за нужный срок, то имущество национализируется, а они будут нести уголовную ответственность за препятствования развитию рынка. США - это против своих олигархов приняло уже больше 100 лет назад, а Украина отстала получается на больше 100 лет от США.
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24.02.2021 17:26
+2
Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт - Цензор.НЕТ 8207
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24.02.2021 17:14
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Тарифы повышают по указке Кремля, чтобы жить стало хуже.
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24.02.2021 17:10 Ответить
Платити повинні ті, що дозволяли неконтрольоване будівництво та гарантували небачені ціни на зелену електроенергію. А в тих людей бабло є.
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24.02.2021 17:14 Ответить
проблема в монополиях! Нужно принять Акт Шермана! Акт Шермана - первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:18 Ответить
Если человек получает монополию, то у него нету конкурентов, а если товар продает только один монополист и люди не могут больше купить нигде товар, кроме как у монополиста, то это дает монополисту возможность ставить на товар любую цену ибо конкурентов нету с другими ценами, а значит он может завышать цены хоть в 100 раз и люди будут покупать у него, ибо больше купить негде. У олигархов наших монополии и они накручивают цены, как им угодно, а люди обязаны у них покупать - отопление, электричество, воду... Только Акт Шермана может обязать монополистов распродать монополии и иметь не больше 25%, а если они не распродадут за нужный срок, то имущество национализируется, а они будут нести уголовную ответственность за препятствования развитию рынка. США - это против своих олигархов приняло уже больше 100 лет назад, а Украина отстала получается на больше 100 лет от США.
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24.02.2021 17:26 Ответить
а при чем тут мономолия? На рынке зеленой энергии нет монополии.
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24.02.2021 18:24 Ответить
Так Украина разрешала, Украина и платит. И че это невиданные? У нас зеленые тарифы нирже чем в некоторых странах на начале их пути по таким тарифам.
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24.02.2021 18:31 Ответить
Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность ? Опять о простых людях забыли ?
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24.02.2021 17:13 Ответить
А кому вони потрібні? Підкинуть високих лозунгів, народ згамає і обітре губи.
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24.02.2021 17:16 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт - Цензор.НЕТ 8207
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24.02.2021 17:14 Ответить
Да ладно вам...Зачем же ходят на стадион, если не для того, чтобы платить
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24.02.2021 17:25 Ответить
А отменить нахрен всю эту мутотень с зилёной энергетикой вам в голову не приходит ???????
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24.02.2021 17:27 Ответить
Это как Вы себе представляете, если их хозяин - крупнейший в Украине инвестор в "зеленую" энергетику.
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24.02.2021 17:51 Ответить
у Коломойского насколько знаю нет солнечных электростанций.
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24.02.2021 18:05 Ответить
Всю зеленую энергетику прировнять в ценах к атомной, липовых "инвесторов" в зеленую энергетику (фактически в нее зашли через офшоры оллигархи) признать антигосударственной диверсией и национализировать. Ахметова и банду арестовать! Делов то!
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24.02.2021 17:32 Ответить
и тебе дать Героя Украины, за отличную идею загнать страну в колоссальные долги и санкции Запада.
И еще можешь пояснить, каким образом олигархи зашли в энергетику зеленую через офшоры ? А через Липецкую фабрику они частично не заходили еще?
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24.02.2021 18:22 Ответить
интересно а как те электростанции соответствуют Закону об электроэнергии принятом еще при Тимошенко в 2009, что то не припоминаю что бы в Украине производили солнечные модули или делали их сборку в промышленных масштабах

" Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2011 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж тридцять відсотків."

все СЭС ведены с 2011 года не отвечают нормам для выплаты по зеленому тарифу
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24.02.2021 17:53 Ответить
Во первых, к твоему большому сожалению, условие использовать только украинские панели было убрано при Порошенко новым законом об энергорынке.
Во вторых, снова к твоему большому сожалению, в Украине фотомодули и делали, и делают по сей день в промышленных масштабах. Ты и не должен этого помнить - можно было просто погуглить и узнать.
Так что увы и ах - твои фантазии остануться фантазиями.
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24.02.2021 18:04 Ответить
Все правильно, долги нужно отдавать. Но мало того что эффективные менеджеры Зеко-манды довели рынок и страну до этих долгов, так еще и хотят решить эту проблему за счет людей.
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24.02.2021 18:06 Ответить
А ще обленеРиГИ наїжджають, щоб ще й за реактивну енергію платили. Викруючують руки вже де тільки можна.
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24.02.2021 20:41 Ответить
Кілька років тому тут великі іксперди доводили яка це велика цяця зелена ,і що цю зєлєну енергію Європа викупить без проблем
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24.02.2021 21:24 Ответить
 
 