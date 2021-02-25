РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13296 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
8 343 23
карантин (16730) Польша (7473) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема

Новые эпидемические ограничения вступят в силу 27 февраля и будут включать, в частности, обязательство заслонять рот и нос только масками.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении новых эпидемических ограничений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. По его словам, это необходимо сделать в связи с неминуемой третьей волной пандемии коронавируса.

"Принимая во внимание все угрозы, включая мутацию коронавируса на примере британского штамма, а также с целью пресечения возможностей распространения эпидемии, мы приняли решение сделать небольшой шаг назад. До последнего времени наши решения об ослаблении ограничений носили очень отважный характер. Теперь же мы вынуждены сделать небольшой шаг назад", - сказал глава Минздрава Польши.

Новые эпидемические ограничения вступят в силу 27 февраля, они будут включать, в частности, обязательное ношение масок. До этого рот и нос можно было заслонять не только масками, но также шарфами, платками и лицевыми щитами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только с COVID-тестом: власти Польши планируют ужесточить требования к въезду иностранцев в страну

Минздрав также объявил об ограничениях для Варминьско-Мазурского воеводства, где будет возобновлено дистанционное обучение в 1-3 классах, а также вновь будут закрыты отели, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи искусств, бассейны и теннисные корты. Решение для Варминьско-Мазурского воеводства связано со стремительным ростом числа заражений в этом регионе.

Новыми эпидемическими ограничениями также предусмотрен обязательный карантин по прибытии из Чехии и Словакии. Исключением станет лишь наличие сертификат о прививке двумя дозами вакцины, одобренной в ЕС.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Там на Милоша Земана нужно одеть, ну только железную и заварить Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 6859
показать весь комментарий
25.02.2021 00:58
+6
Бідося покатався на лижах і тепер там червона зона. Тепер поговорив з Дудою і у ляхів почалось теж саме. 33 нещастя.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:36
+5
А в Чехії вже дві маски одразу одягають.Краще би вже змусили всіх костюм біологічного захисту носити.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідося покатався на лижах і тепер там червона зона. Тепер поговорив з Дудою і у ляхів почалось теж саме. 33 нещастя.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:36 Ответить
По якому ще ходу?
показать весь комментарий
25.02.2021 00:43 Ответить
Модеры удалили , только не пойму в чём криминал, я просто спросил не являешься ли ты коллекционером старинного оружия так как видел твои экспертные оценки по данному поводу ,а тут раз и затёрли ,посчитали что флуд наверное ,ну а как и где например у тебя подобное спросить как не на ветке у меня же нет другого доступа Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 3645
показать весь комментарий
25.02.2021 00:52 Ответить
напрашуеться нехитрий висновок - далi буба вiд Украини - менше в Украинi горя.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:48 Ответить
Як би ото його на запорєбрік заслати? Нехай з ****** поздоровкається, руку йому потисне. Диви і здохне воно...
показать весь комментарий
25.02.2021 06:36 Ответить
хм.. а в Украине "Зе-айболиты" заняты раскрасками на карте зон карантина.... Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 2150
показать весь комментарий
25.02.2021 00:36 Ответить
підкажіть , будь ласка , хто знає , як виреєструватись звідси , видалити аккаунт . Дякую завчасно .
показать весь комментарий
25.02.2021 00:41 Ответить
напешiть адмiнiстратору емаил з проханням видалити ваш аккaунт.
день - и вас нема...
показать весь комментарий
25.02.2021 00:51 Ответить
дякую.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:59 Ответить
i ще порада як дозволите.
перед тим як це робити, ще раз перегляньте свою думку, а чi варто?
показать весь комментарий
25.02.2021 01:02 Ответить
подумав , видаляю. Ще раз дякую за відповідь .
показать весь комментарий
25.02.2021 01:24 Ответить
Эта музыка будет вечной...
показать весь комментарий
25.02.2021 00:50 Ответить
А в Чехії вже дві маски одразу одягають.Краще би вже змусили всіх костюм біологічного захисту носити.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:55 Ответить
Там на Милоша Земана нужно одеть, ну только железную и заварить Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 6859
показать весь комментарий
25.02.2021 00:58 Ответить
Вони думають, що безкінечно знущатимуться з людей ? On / Off ?

В нашому карцері таке вже давним-давно: лише масочки.

Так, а що там з чарівними вакцинками ?
Яка може бути третя (f****** sh** t*******) хвиля, коли така шалена =ефективність= ?
І уже проверещали, що на 90% пфайцер запобігає зараженню, отже, блокує передачу вірусу.
І вакцинки діють на всі штами.

А четверта коли ?
показать весь комментарий
25.02.2021 02:10 Ответить
"Так, а що там з чарівними вакцинками ?"

С вакцинами чудеса творятся.
У нас тут власти репу почесали и решили, что можно вакцину от Пфайзер, которая при -70 по Цельсию обязана храниться, держать в обычных холодильниках и "вакцинировать" лохторат в аптеках.
Так что теперь лохторат будет ширяться не просто шмурдяком, а шмурдяком протухшим. Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 9380

Комментаторы на SkyNews решили, что отчего бы тогда этот шмурдяк пфайзеровский не прокипятить перед вливанием? Хуже то не будет, верно?
показать весь комментарий
25.02.2021 05:49 Ответить
А вдруг вакцина таким образом просто обезвреживается?
показать весь комментарий
25.02.2021 06:46 Ответить
Таким шмурдяком даже самому доктору уколоться не западло !
показать весь комментарий
25.02.2021 09:58 Ответить
Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча - Цензор.НЕТ 1160
показать весь комментарий
25.02.2021 14:29 Ответить
Еще не все) Не смешно уже) Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 631
показать весь комментарий
25.02.2021 04:29 Ответить
Хмм, но ведь у них же идет вакцинация. Или нет?
показать весь комментарий
25.02.2021 09:18 Ответить
 
 