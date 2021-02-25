Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема

Новые эпидемические ограничения вступят в силу 27 февраля и будут включать, в частности, обязательство заслонять рот и нос только масками.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении новых эпидемических ограничений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. По его словам, это необходимо сделать в связи с неминуемой третьей волной пандемии коронавируса.

"Принимая во внимание все угрозы, включая мутацию коронавируса на примере британского штамма, а также с целью пресечения возможностей распространения эпидемии, мы приняли решение сделать небольшой шаг назад. До последнего времени наши решения об ослаблении ограничений носили очень отважный характер. Теперь же мы вынуждены сделать небольшой шаг назад", - сказал глава Минздрава Польши.

Новые эпидемические ограничения вступят в силу 27 февраля, они будут включать, в частности, обязательное ношение масок. До этого рот и нос можно было заслонять не только масками, но также шарфами, платками и лицевыми щитами.

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Минздрав также объявил об ограничениях для Варминьско-Мазурского воеводства, где будет возобновлено дистанционное обучение в 1-3 классах, а также вновь будут закрыты отели, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи искусств, бассейны и теннисные корты. Решение для Варминьско-Мазурского воеводства связано со стремительным ростом числа заражений в этом регионе.

Новыми эпидемическими ограничениями также предусмотрен обязательный карантин по прибытии из Чехии и Словакии. Исключением станет лишь наличие сертификат о прививке двумя дозами вакцины, одобренной в ЕС.