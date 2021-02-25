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Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча

Нові епідемічні обмеження набудуть чинності 27 лютого і міститимуть, зокрема, зобов'язання затуляти рот і ніс тільки масками.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про запровадження нових епідемічних обмежень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За його словами, це необхідно зробити у зв'язку з неминучою третьою хвилею пандемії коронавірусу.

"Беручи до уваги всі загрози, зокрема мутацію коронавірусу на прикладі британського штаму, а також з метою припинення можливостей поширення епідемії, ми ухвалили рішення зробити невеликий крок назад. До останнього часу наші рішення про послаблення обмежень мали дуже відважний характер. Тепер же ми змушені зробити невеликий крок назад", - сказав глава МОЗ Польщі.

Нові епідемічні обмеження набудуть чинності 27 лютого, вони міститимуть, зокрема, обов'язкове носіння масок. До цього рот і ніс можна було затуляти не тільки масками, але також шарфами, хустками і лицьовими щитами.

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МОЗ також оголосило про обмеження для Вармінсько-Мазурського воєводства, де буде відновлено дистанційне навчання в 1-3 класах, а також знову будуть закриті готелі, торгові центри, кінотеатри, театри, музеї, галереї мистецтв, басейни і тенісні корти. Рішення для Вармінсько-Мазурського воєводства пов'язано зі стрімким зростанням кількості заражень у цьому регіоні.

Новими епідемічними обмеженнями також передбачений обов'язковий карантин після прибуття з Чехії та Словаччини. Винятком стане лише наявність сертифікату про щеплення двома дозами вакцини, схваленої в ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Там на Милоша Земана нужно одеть, ну только железную и заварить Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 6859
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25.02.2021 00:58
+6
Бідося покатався на лижах і тепер там червона зона. Тепер поговорив з Дудою і у ляхів почалось теж саме. 33 нещастя.
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25.02.2021 00:36
+5
А в Чехії вже дві маски одразу одягають.Краще би вже змусили всіх костюм біологічного захисту носити.
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25.02.2021 00:55
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Бідося покатався на лижах і тепер там червона зона. Тепер поговорив з Дудою і у ляхів почалось теж саме. 33 нещастя.
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25.02.2021 00:36 Відповісти
По якому ще ходу?
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25.02.2021 00:43 Відповісти
Модеры удалили , только не пойму в чём криминал, я просто спросил не являешься ли ты коллекционером старинного оружия так как видел твои экспертные оценки по данному поводу ,а тут раз и затёрли ,посчитали что флуд наверное ,ну а как и где например у тебя подобное спросить как не на ветке у меня же нет другого доступа Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 3645
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25.02.2021 00:52 Відповісти
напрашуеться нехитрий висновок - далi буба вiд Украини - менше в Украинi горя.
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25.02.2021 00:48 Відповісти
Як би ото його на запорєбрік заслати? Нехай з ****** поздоровкається, руку йому потисне. Диви і здохне воно...
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25.02.2021 06:36 Відповісти
хм.. а в Украине "Зе-айболиты" заняты раскрасками на карте зон карантина.... Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 2150
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25.02.2021 00:36 Відповісти
підкажіть , будь ласка , хто знає , як виреєструватись звідси , видалити аккаунт . Дякую завчасно .
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25.02.2021 00:41 Відповісти
напешiть адмiнiстратору емаил з проханням видалити ваш аккaунт.
день - и вас нема...
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25.02.2021 00:51 Відповісти
дякую.
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25.02.2021 00:59 Відповісти
i ще порада як дозволите.
перед тим як це робити, ще раз перегляньте свою думку, а чi варто?
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25.02.2021 01:02 Відповісти
подумав , видаляю. Ще раз дякую за відповідь .
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25.02.2021 01:24 Відповісти
Эта музыка будет вечной...
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25.02.2021 00:50 Відповісти
А в Чехії вже дві маски одразу одягають.Краще би вже змусили всіх костюм біологічного захисту носити.
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25.02.2021 00:55 Відповісти
Там на Милоша Земана нужно одеть, ну только железную и заварить Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 6859
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25.02.2021 00:58 Відповісти
Вони думають, що безкінечно знущатимуться з людей ? On / Off ?

В нашому карцері таке вже давним-давно: лише масочки.

Так, а що там з чарівними вакцинками ?
Яка може бути третя (f****** sh** t*******) хвиля, коли така шалена =ефективність= ?
І уже проверещали, що на 90% пфайцер запобігає зараженню, отже, блокує передачу вірусу.
І вакцинки діють на всі штами.

А четверта коли ?
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25.02.2021 02:10 Відповісти
"Так, а що там з чарівними вакцинками ?"

С вакцинами чудеса творятся.
У нас тут власти репу почесали и решили, что можно вакцину от Пфайзер, которая при -70 по Цельсию обязана храниться, держать в обычных холодильниках и "вакцинировать" лохторат в аптеках.
Так что теперь лохторат будет ширяться не просто шмурдяком, а шмурдяком протухшим. Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 9380

Комментаторы на SkyNews решили, что отчего бы тогда этот шмурдяк пфайзеровский не прокипятить перед вливанием? Хуже то не будет, верно?
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25.02.2021 05:49 Відповісти
А вдруг вакцина таким образом просто обезвреживается?
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25.02.2021 06:46 Відповісти
Таким шмурдяком даже самому доктору уколоться не западло !
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25.02.2021 09:58 Відповісти
Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча - Цензор.НЕТ 1160
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25.02.2021 14:29 Відповісти
Еще не все) Не смешно уже) Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 631
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25.02.2021 04:29 Відповісти
Хмм, но ведь у них же идет вакцинация. Или нет?
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25.02.2021 09:18 Відповісти
 
 