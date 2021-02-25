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Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США

Президент США Джо Байден отменил действие указа, принятого его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
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Топ комментарии
+3
Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
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25.02.2021 07:40
+3
Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
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25.02.2021 09:22
+3
Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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25.02.2021 09:39
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Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
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25.02.2021 07:40 Ответить
...так, знає. Тому запускає до США "таланти" з Сомалі та інших проблемних мусульманських країн. Такі таланти в Штатах конче потрібні. І іще коли китайські комуністи запровадили санкції до представників адміністрації Трампа, які займали по відношенню до комуняцького китаю жорстку позицію, жорсткий і сильний байден гордо втерся і засунув язика у сраку.
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25.02.2021 09:33 Ответить
"для некоторых категорий иностранных граждан".
хотелось бы услышать конкретику.... каких именно граждан НЕ ограничиваем на вьезд и почему? - или законы у нас не для всех граждан одинаковые?
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25.02.2021 07:45 Ответить
РАБссиянцам запрещен въезд в США,только по решению Госдепа разрешат въезд Гопникам Мавзолея...,типа Жиринжопский или радиактивный пепел Дима Сикелев...,с пропагандоншей **********... Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 117
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25.02.2021 07:52 Ответить
Сенатор - об гражданах пересекающих границу нелегально - будь они мексиканцы, пуерториканцы, кацапы или украинцы - и ето срок....
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25.02.2021 08:01 Ответить
в тот момент когда мы етому разрешим, а вот тому нет? - наступает беззаконие...
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25.02.2021 08:07 Ответить
А нахер тогда вообще нужно государство с таким подходом? Очевидно же, что всеониодинаковость и все люди браттья, идиотическая либерастоглупость.
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25.02.2021 08:17 Ответить
ну если вам не нужно?
сорри, ваши проблемы и фантомные боли....
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25.02.2021 08:20 Ответить
Не корми этого дебила Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 9586
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25.02.2021 08:21 Ответить
ети кацапские твари - зерна на зуб от меня не дождуться...
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25.02.2021 08:26 Ответить
Верю))) Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 8557
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25.02.2021 08:26 Ответить
выдохнули - но вся злость в силе....
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25.02.2021 08:32 Ответить
А то ти не знаєш, йолопе. Готуй свою хатинку під общагу для сомалійців та інших представників religion of peace. Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 4063 Трамп не забороняв в'їзд до Штатів європейцям. Тепер готуйся приймати фізиків-ядерників з Ємену, нейрохірургів з Сомалі та айтішників з Лівії.
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25.02.2021 09:37 Ответить
Америку сделали вьехавше люди - вьехавшие в тему и в страну.
Ми ж казали: "Джо прийде - порядок наведе."
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25.02.2021 08:40 Ответить
Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
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25.02.2021 09:22 Ответить
Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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25.02.2021 09:39 Ответить
Это он отменил ограничения на въезд индусских программистов по визам H1B и H4
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25.02.2021 09:57 Ответить
демам конче потрібно нове м'ясо, що буде голосувати за них. що ці мігранти зроблять із країною - діло десяте.
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25.02.2021 10:39 Ответить
 
 