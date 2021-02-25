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Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США

Президент США Джо Байден скасував дію указу, ухваленого його попередником Дональдом Трампом, про обмеження в'їзду до країни для деяких категорій іноземних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Призупинення в'їзду (...) не просуває інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це завдає шкоди країні, перешкоджаючи деяким членам сімей громадян США і власникам статусу законних постійних жителів об'єднатися зі своїми сім'ями тут", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

На думку президента США, це рішення Трампа завдає шкоди галузям промисловості, які "використовують таланти з усього світу".

Крім того, додав він, особи, які виграли ґрінкард у щорічній лотереї, не змогли в'їхати в країну.

У квітні 2020 року Трамп підписав указ, що перешкоджає в'їзду в країну "іммігрантам, які становлять ризик для ринку праці США" на період пандемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав указ про припинення імміграції у США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
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25.02.2021 07:40
+3
Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
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25.02.2021 09:22
+3
Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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25.02.2021 09:39
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Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
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25.02.2021 07:40 Відповісти
...так, знає. Тому запускає до США "таланти" з Сомалі та інших проблемних мусульманських країн. Такі таланти в Штатах конче потрібні. І іще коли китайські комуністи запровадили санкції до представників адміністрації Трампа, які займали по відношенню до комуняцького китаю жорстку позицію, жорсткий і сильний байден гордо втерся і засунув язика у сраку.
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25.02.2021 09:33 Відповісти
"для некоторых категорий иностранных граждан".
хотелось бы услышать конкретику.... каких именно граждан НЕ ограничиваем на вьезд и почему? - или законы у нас не для всех граждан одинаковые?
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25.02.2021 07:45 Відповісти
РАБссиянцам запрещен въезд в США,только по решению Госдепа разрешат въезд Гопникам Мавзолея...,типа Жиринжопский или радиактивный пепел Дима Сикелев...,с пропагандоншей **********... Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 117
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25.02.2021 07:52 Відповісти
Сенатор - об гражданах пересекающих границу нелегально - будь они мексиканцы, пуерториканцы, кацапы или украинцы - и ето срок....
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25.02.2021 08:01 Відповісти
в тот момент когда мы етому разрешим, а вот тому нет? - наступает беззаконие...
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25.02.2021 08:07 Відповісти
А нахер тогда вообще нужно государство с таким подходом? Очевидно же, что всеониодинаковость и все люди браттья, идиотическая либерастоглупость.
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25.02.2021 08:17 Відповісти
ну если вам не нужно?
сорри, ваши проблемы и фантомные боли....
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25.02.2021 08:20 Відповісти
Не корми этого дебила Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 9586
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25.02.2021 08:21 Відповісти
ети кацапские твари - зерна на зуб от меня не дождуться...
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25.02.2021 08:26 Відповісти
Верю))) Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 8557
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25.02.2021 08:26 Відповісти
выдохнули - но вся злость в силе....
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25.02.2021 08:32 Відповісти
А то ти не знаєш, йолопе. Готуй свою хатинку під общагу для сомалійців та інших представників religion of peace. Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США - Цензор.НЕТ 4063 Трамп не забороняв в'їзд до Штатів європейцям. Тепер готуйся приймати фізиків-ядерників з Ємену, нейрохірургів з Сомалі та айтішників з Лівії.
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25.02.2021 09:37 Відповісти
Америку сделали вьехавше люди - вьехавшие в тему и в страну.
Ми ж казали: "Джо прийде - порядок наведе."
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25.02.2021 08:40 Відповісти
Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
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25.02.2021 09:22 Відповісти
Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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25.02.2021 09:39 Відповісти
Это он отменил ограничения на въезд индусских программистов по визам H1B и H4
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25.02.2021 09:57 Відповісти
демам конче потрібно нове м'ясо, що буде голосувати за них. що ці мігранти зроблять із країною - діло десяте.
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25.02.2021 10:39 Відповісти
 
 