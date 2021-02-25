Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден скасував дію указу, ухваленого його попередником Дональдом Трампом, про обмеження в'їзду до країни для деяких категорій іноземних громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Призупинення в'їзду (...) не просуває інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це завдає шкоди країні, перешкоджаючи деяким членам сімей громадян США і власникам статусу законних постійних жителів об'єднатися зі своїми сім'ями тут", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.
На думку президента США, це рішення Трампа завдає шкоди галузям промисловості, які "використовують таланти з усього світу".
Крім того, додав він, особи, які виграли ґрінкард у щорічній лотереї, не змогли в'їхати в країну.
У квітні 2020 року Трамп підписав указ, що перешкоджає в'їзду в країну "іммігрантам, які становлять ризик для ринку праці США" на період пандемії COVID-19.
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хотелось бы услышать конкретику.... каких именно граждан НЕ ограничиваем на вьезд и почему? - или законы у нас не для всех граждан одинаковые?
сорри, ваши проблемы и фантомные боли....
Ми ж казали: "Джо прийде - порядок наведе."