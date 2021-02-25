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Новости Политика Украины
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НБУ (4807) Шевченко Кирилл (69)

Послы Большой семерки поддержали реформы в Нацбанке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы Большой семерки поддержали реформы в Нацбанке

Послы стран Большой семерки (G7) по итогам встречи с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко написали о поддержке реформ, происходящих в учреждении.

Встреча состоялась 23 февраля и касалась дальнейшего сотрудничества регулятора с международными организациями. Кирилл Шевченко поблагодарил дипломатов за их поддержку на своей странице facebook  и заверил, что один из приоритетов Национального банка - сотрудничество с международными партнерами. Для того, чтобы развивать диалог, стороны договорились проводить подобные встречи регулярно и вместе работать над укреплением и стабильностью финансовой системы Украины.

В официальном сообщении НБУ определено:
Между НБУ и МВФ нет недоразумений, Нацбанк движется в верном направлении;
Нацбанк движется в сторону усиления своей независимости, улучшает корпоративное управление;
Для получения очередного транша от МВФ необходимо решить системные вопросы в фискальной, энергетической сферах, и усилить антикоррупционную политику.

Кроме того, Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда, что позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.

"Уменьшение доли государства в банковской системе - это одна из стратегических задач. Первая ласточка - это недавнее кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставной капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам ", - отметил Кирилл Шевченко.
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Топ комментарии
+4
Якщо Кірюха себе не похвалить , то більш нікому . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 7866 .
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25.02.2021 11:23
+3
Так послы написали или Кирилл Шевченко?
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25.02.2021 11:23
+3
Шевченко написав що мовляв - посли таке написали . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 4500 .
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25.02.2021 11:44
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Скільки він заніс послам?
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25.02.2021 11:24 Ответить
цікаво, це великі стандарти журналістики примушують цензор прибирати з назви статті фразу "- як сказав Кіріл Шевченко"?
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25.02.2021 11:55 Ответить
А послы об этом знают , что они поддержали реформы или это во влажных мечтах Кирилла Шевченко ?🤔
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25.02.2021 11:46 Ответить
А зачем им Фейсбук Шевченко читать , они у него не в друзьях и не подписаны на него
И если вы считаете , что по сравнению с летом гривна просела более , чем на десять процентов это норм - это укрепление её, тоди да.
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25.02.2021 13:04 Ответить
Это шедевр - оказывается наши пенсионеры настолько финансово сильны , что могут управлять курсом гривны и доллара в Украине 🤣🤣🤣
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25.02.2021 13:07 Ответить
Якщо Кірюха себе не похвалить , то більш нікому . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 7866 .
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25.02.2021 11:23 Ответить
Так послы написали или Кирилл Шевченко?
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25.02.2021 11:23 Ответить
Шевченко написав що мовляв - посли таке написали . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 4500 .
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25.02.2021 11:44 Ответить
На наше счастье не успел Зеля банковскую систему разломать. Кажется это единственное, что осталось в этой стране. Всё остальное в пух и прах.
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25.02.2021 11:45 Ответить
банківська система катится в туж дупу! це кірюха сам себе хвалить
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25.02.2021 11:54 Ответить
Що, після 8 березня долар знову стабільно на 28+ буде?
Чи раніше?
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25.02.2021 12:52 Ответить
 
 