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НБУ (1433) Шевченко Кирило (75)

Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку

Посли країн Великої сімки (G7) за результатами зустрічі з головою Національного банку України Кирилом Шевченком написали про підтримку реформ, що відбуваються в установі.

Зустріч відбулася 23 лютого і стосувалася подальшої співпраці регулятора з міжнародними організаціями. Кирило Шевченко подякував дипломатам за їхню підтримку на своїй сторінці у facebook і запевнив, що один з пріоритетів Національного банку — співпраця з міжнародними партнерами.

Для того, щоб розвивати діалог, сторони домовилися проводити подібні зустрічі регулярно та разом працювати над зміцненням та стабільністю фінансової системи України.

В офіційному повідомленні НБУ визначено: Між НБУ та МВФ немає непорозумінь, Нацбанк рухається у вірному напрямку; Нацбанк рухається в сторону посилення своєї незалежності, поліпшує корпоративне управління; Для отримання чергового траншу від МВФ необхідно вирішити системні питання у фіскальній, енергетичній сферах, та посилити антикорупційну політику.

Окрім того, Національний банк виступив ініціатором створення в Україні спеціалізованого фінансового суду, що дозволить сформувати якісно нові підходи до регулювання портфелю непрацюючих кредитів та забезпечить дієвий захист прав кредиторів та інвесторів.

"Зменшення частки держави в банківській системі – це одне зі стратегічних завдань. Перша ластівка – це нещодавня кредитна угода між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку. Це потужний сигнал інвесторам", – зазначив Кирило Шевченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Якщо Кірюха себе не похвалить , то більш нікому . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 7866 .
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25.02.2021 11:23
+3
Так послы написали или Кирилл Шевченко?
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25.02.2021 11:23
+3
Шевченко написав що мовляв - посли таке написали . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 4500 .
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25.02.2021 11:44
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Скільки він заніс послам?
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25.02.2021 11:24 Відповісти
цікаво, це великі стандарти журналістики примушують цензор прибирати з назви статті фразу "- як сказав Кіріл Шевченко"?
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25.02.2021 11:55 Відповісти
А послы об этом знают , что они поддержали реформы или это во влажных мечтах Кирилла Шевченко ?🤔
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25.02.2021 11:46 Відповісти
А зачем им Фейсбук Шевченко читать , они у него не в друзьях и не подписаны на него
И если вы считаете , что по сравнению с летом гривна просела более , чем на десять процентов это норм - это укрепление её, тоди да.
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25.02.2021 13:04 Відповісти
Это шедевр - оказывается наши пенсионеры настолько финансово сильны , что могут управлять курсом гривны и доллара в Украине 🤣🤣🤣
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25.02.2021 13:07 Відповісти
Якщо Кірюха себе не похвалить , то більш нікому . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 7866 .
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25.02.2021 11:23 Відповісти
Так послы написали или Кирилл Шевченко?
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25.02.2021 11:23 Відповісти
Шевченко написав що мовляв - посли таке написали . Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку - Цензор.НЕТ 4500 .
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25.02.2021 11:44 Відповісти
На наше счастье не успел Зеля банковскую систему разломать. Кажется это единственное, что осталось в этой стране. Всё остальное в пух и прах.
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25.02.2021 11:45 Відповісти
банківська система катится в туж дупу! це кірюха сам себе хвалить
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25.02.2021 11:54 Відповісти
Що, після 8 березня долар знову стабільно на 28+ буде?
Чи раніше?
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25.02.2021 12:52 Відповісти
 
 