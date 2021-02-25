Посли Великої сімки підтримали реформи в Нацбанку

Посли країн Великої сімки (G7) за результатами зустрічі з головою Національного банку України Кирилом Шевченком написали про підтримку реформ, що відбуваються в установі.

Зустріч відбулася 23 лютого і стосувалася подальшої співпраці регулятора з міжнародними організаціями. Кирило Шевченко подякував дипломатам за їхню підтримку на своїй сторінці у facebook і запевнив, що один з пріоритетів Національного банку — співпраця з міжнародними партнерами.

Для того, щоб розвивати діалог, сторони домовилися проводити подібні зустрічі регулярно та разом працювати над зміцненням та стабільністю фінансової системи України.

В офіційному повідомленні НБУ визначено: Між НБУ та МВФ немає непорозумінь, Нацбанк рухається у вірному напрямку; Нацбанк рухається в сторону посилення своєї незалежності, поліпшує корпоративне управління; Для отримання чергового траншу від МВФ необхідно вирішити системні питання у фіскальній, енергетичній сферах, та посилити антикорупційну політику.

Окрім того, Національний банк виступив ініціатором створення в Україні спеціалізованого фінансового суду, що дозволить сформувати якісно нові підходи до регулювання портфелю непрацюючих кредитів та забезпечить дієвий захист прав кредиторів та інвесторів.

"Зменшення частки держави в банківській системі – це одне зі стратегічних завдань. Перша ластівка – це нещодавня кредитна угода між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку. Це потужний сигнал інвесторам", – зазначив Кирило Шевченко.