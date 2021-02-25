"Зеленая" власть финансирует российскую агрессию, - Турчинов о покупке электроэнергии в России

Покупая электроэнергию в России, действующая власть финансирует российскую агрессию против нашей страны.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, нельзя говорить о системном противодействии российской агрессии, потому что власть финансирует эту агрессию. "Речь идет об энергетической составляющей гибридной войны, которая привела к полной капитуляции действующей власти в этом вопросе", - пояснил Турчинов.

"Убив, уничтожив украинскую энергетику, и, в первую очередь, ее фундамент - ядерную энергетику, они сегодня держат энергетический баланс исключительно за счет перетоков электроэнергии из Беларуси и России. То есть восстанавливается зависимость Украины от российской энергосистемы, финансово поддерживается режим Путина и агрессивная позиция России против нашего государства украинским деньгами - деньгами наших граждан", - подчеркнул Турчинов.

Руководитель Центрального штаба ЕС отметил, что сегодня нет оснований говорить, что два года подряд действующая власть искала мир в глазах Путина и вдруг прозрела. "Нет. Введение санкций - это не смена приоритетов, а политическая конъюнктура и желание понравиться новой администрации США ", - сказал Александр Турчинов, резюмировав, что, к сожалению, серьезные уступки врагу продолжаются.