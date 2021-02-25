РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5232 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 536 104
Турчинов (3337) электроэнергия (762)

"Зеленая" власть финансирует российскую агрессию, - Турчинов о покупке электроэнергии в России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Покупая электроэнергию в России, действующая власть финансирует российскую агрессию против нашей страны.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, нельзя говорить о системном противодействии российской агрессии, потому что власть финансирует эту агрессию. "Речь идет об энергетической составляющей гибридной войны, которая привела к полной капитуляции действующей власти в этом вопросе", - пояснил Турчинов.

"Убив, уничтожив украинскую энергетику, и, в первую очередь, ее фундамент - ядерную энергетику, они сегодня держат энергетический баланс исключительно за счет перетоков электроэнергии из Беларуси и России. То есть восстанавливается зависимость Украины от российской энергосистемы, финансово поддерживается режим Путина и агрессивная позиция России против нашего государства украинским деньгами - деньгами наших граждан", - подчеркнул Турчинов.

Руководитель Центрального штаба ЕС отметил, что сегодня нет оснований говорить, что два года подряд действующая власть искала мир в глазах Путина и вдруг прозрела. "Нет. Введение санкций - это не смена приоритетов, а политическая конъюнктура и желание понравиться новой администрации США ", - сказал Александр Турчинов, резюмировав, что, к сожалению, серьезные уступки врагу продолжаются.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Мочи их, кровавый пастор!!!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:04
+16
Відновлював армію, а ти чим займався?
показать весь комментарий
25.02.2021 12:12
+15
потому что санкции - имитация
почему не предъявлено обвинение после введения "санкций"? где уголовные дела?
показать весь комментарий
25.02.2021 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а у законах про колаборационізм, що внесли у раду на голосування, є про це пунктік?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:02 Ответить
зеленский какой-то деревянный. вообще, такое впечатление, что его уже давно можно было уволить, причем никакой аваков не помог бы, но Турчинов, Порошенко и Яценюк не уверены, будет ли увольнение зеленского полезным для Украины
показать весь комментарий
25.02.2021 17:14 Ответить
і все-таки, а шо ви, пане Турчинов,робили 5 (п'ять,бляха!) років? Порахуймо: призначали міністрами МВС авакових, губернаторами савченків та головами податкової насирових. Міняли генпгокугогів та міноборони, як шкарпетки. Розісралися з усіма адекватними волонтерами та патріотами, не зробили НІ-ЧО-ГО для захисту активистів та чесних журналістів. А тепер сковичте ото, як побиті собаки. Огидно вас слухати та дивитися.

Для особливо упоротих порохоботів- нинішні нічим не кращі, так само ринки дерібанять.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:51 Ответить
Пастор в оппозиции и ему полагаеться наезжать на"зелень"..
показать весь комментарий
26.02.2021 12:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 