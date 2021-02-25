"Зелена" влада фінансує російську агресію, - Турчинов про купівлю електроенергії в Росії

Купуючи електроенергію в Росії, чинна влада фінансує російську агресію проти нашої країни.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, не можна говорити про системну протидію російській агресії, тому що влада фінансує цю агресію.

"Йдеться про енергетичну складову гібридної війни, яка призвела до повної капітуляції чинної влади в цьому питанні", – пояснив Турчинов.

"Вбивши, знищивши українську енергетику, і, в першу чергу, її фундамент – ядерну енергетику, вони сьогодні тримають енергетичний баланс виключно за рахунок перетоків електроенергії з Білорусі та Росії. Тобто відновлюється залежність України від російської енергосистеми, фінансово підтримується режим Путіна та агресивна позиція Росії проти нашої держави українськими грошима – грошима наших громадян", – наголосив Турчинов.

Керівник Центрального штабу ЄС зазначив, що сьогодні немає підстав говорити, що два роки поспіль чинна влада шукала мир в очах Путіна і раптом прозріла.

"Ні. Запровадження санкцій – це не зміна пріоритетів, а політична кон‘юнктура та бажання сподобатися новій адміністрації США", – сказав Олександр Турчинов, резюмувавши, що, на жаль, серйозні поступки ворогу продовжуються.