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"Зелена" влада фінансує російську агресію, - Турчинов про купівлю електроенергії в Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Купуючи електроенергію в Росії, чинна влада фінансує російську агресію проти нашої країни.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, не можна говорити про системну протидію російській агресії, тому що влада фінансує цю агресію.

"Йдеться про енергетичну складову гібридної війни, яка призвела до повної капітуляції чинної влади в цьому питанні", – пояснив Турчинов.

"Вбивши, знищивши українську енергетику, і, в першу чергу, її фундамент – ядерну енергетику, вони сьогодні тримають енергетичний баланс виключно за рахунок перетоків електроенергії з Білорусі та Росії. Тобто відновлюється залежність України від російської енергосистеми, фінансово підтримується режим Путіна та агресивна позиція Росії проти нашої держави українськими грошима – грошима наших громадян", – наголосив Турчинов.

Керівник Центрального штабу ЄС зазначив, що сьогодні немає підстав говорити, що два роки поспіль чинна влада шукала мир в очах Путіна і раптом прозріла.

"Ні. Запровадження санкцій – це не зміна пріоритетів, а політична кон‘юнктура та бажання сподобатися новій адміністрації США", – сказав Олександр Турчинов, резюмувавши, що, на жаль, серйозні поступки ворогу продовжуються.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Мочи их, кровавый пастор!!!
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25.02.2021 12:04
+16
Відновлював армію, а ти чим займався?
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25.02.2021 12:12
+15
потому что санкции - имитация
почему не предъявлено обвинение после введения "санкций"? где уголовные дела?
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25.02.2021 12:15
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а у законах про колаборационізм, що внесли у раду на голосування, є про це пунктік?
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25.02.2021 15:02 Відповісти
зеленский какой-то деревянный. вообще, такое впечатление, что его уже давно можно было уволить, причем никакой аваков не помог бы, но Турчинов, Порошенко и Яценюк не уверены, будет ли увольнение зеленского полезным для Украины
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25.02.2021 17:14 Відповісти
і все-таки, а шо ви, пане Турчинов,робили 5 (п'ять,бляха!) років? Порахуймо: призначали міністрами МВС авакових, губернаторами савченків та головами податкової насирових. Міняли генпгокугогів та міноборони, як шкарпетки. Розісралися з усіма адекватними волонтерами та патріотами, не зробили НІ-ЧО-ГО для захисту активистів та чесних журналістів. А тепер сковичте ото, як побиті собаки. Огидно вас слухати та дивитися.

Для особливо упоротих порохоботів- нинішні нічим не кращі, так само ринки дерібанять.
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26.02.2021 10:51 Відповісти
Пастор в оппозиции и ему полагаеться наезжать на"зелень"..
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26.02.2021 12:17 Відповісти
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