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Волынец (158) Пинчук (294) электроэнергия (762)

Структуры олигарха Пинчука стали главными импортерами российской электроэнергии, - лидер профсоюза горняков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Структуры олигарха Пинчука стали главными импортерами российской электроэнергии, - лидер профсоюза горняков

Главным импортером электроэнергии из Беларуси и России стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.


"К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего, это крупнейший производитель труб - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение "Днепросталь-Энерго", - сообщил Волынец.


Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15850 МВт часов.


"Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито пониженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства? ", - подчеркнул нардеп.
Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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Топ комментарии
+6
Коломойський, Ахметов та Пінчук - - 3 підараси, по телеканалам яких в 2019 році Порошенка критикували по усім можливим і неможливим причинам.
Тепер зрозуміло як бубочка віддячує?
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25.02.2021 15:09
+4
носатий тесть, вбивця журналістів, в долі напевно(
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25.02.2021 14:51
+4
Реванш кремлівських гнид триває !!! )))
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25.02.2021 14:53
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носатий тесть, вбивця журналістів, в долі напевно(
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25.02.2021 14:51 Ответить
Шестьорка Рижогожене пургу на конкурента. Та обох... блін... на дуель. Закрити в камеру і видати один на двох пояс шахіда.
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25.02.2021 14:56 Ответить
Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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25.02.2021 15:03 Ответить
Питання до РНБО і до адміністрації (офісу клерків) Зеленського, де санкції відносно Пінчука і його братії, де арешт на майно, де підозра за фінансування тероризму? Може гроші за електроенергію він на доброчинність перераховує чи державі агресору і його компаніям. Разом із подельниками, які проштовхнули такий дозвіл через Верховну зРаду (агов, герусня), разом усіх зібрати в одне провадження, закрити із можливістю застави так зо 60 млрд.грн. (стільки втратила держава в особі енергоатому) за ці афери, ну з зрозуміло, що з конфіскацією усього непосильно нажитого (читати -вкраденого завдяки тестю, колишньому пРезиденту). Уже занадто нажились на власності всього народу, а фіналом- років 15 позбавлення волі з утриманням в колонії молюски з оригінальною галереєю мистецтв (покращеними парашею , а за доляри можна і унітаз окремий), вітражним вікном (це замість звичайної решітки), ну і видом на південний захід - в сторону Ніцци.
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25.02.2021 15:24 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!! )))
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25.02.2021 14:53 Ответить
Лидер профсоюза горняков пускай обращается к своему Ахметову, который цену не может сложить на электроэнергию, что она дороже выходит, так как надо в Лондоне недвижимость обслуживать
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25.02.2021 14:55 Ответить
Не зря Кучма вел переговоры - результат на лицо !
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25.02.2021 14:55 Ответить
Skoro Pincuk popadiot pod sankciji ES stran.Tut s nim nikto nebudet razbiratsia ego biznis zdes zakoncitsia
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25.02.2021 14:57 Ответить
К сети подключили энергоблок Хмельницкой АЭС, это позволит не импортировать электроэнергию из России

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период ", - прокомментировал глава "Энергоатома" Петр Котин.
В НАЭК отмечают, что мощность в 1000 МВт является тем объемом электроэнергии, что позволит отказаться от импорта электроэнергии из России в условиях критической нагрузки на энергосистему. В компании также подчеркнули проблемы дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях в Украине.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/15/671040/
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25.02.2021 15:02 Ответить
Это не лидер Независимого профсоюза горняков Украины сказал. Это главный на Льва Толстого, 57 сказал...
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25.02.2021 15:04 Ответить
Війна олігархів набирає обертів.
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25.02.2021 15:09 Ответить
Яка ще війна?))) протрезвій. Вони усі мають спільний бізнес один з одним.
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25.02.2021 15:11 Ответить
Це як гельмінти в кублі ,ніби то конкуренти , але одне без одного не могут !!!)))
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25.02.2021 15:13 Ответить
Коломойський, Ахметов та Пінчук - - 3 підараси, по телеканалам яких в 2019 році Порошенка критикували по усім можливим і неможливим причинам.
Тепер зрозуміло як бубочка віддячує?
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25.02.2021 15:09 Ответить
Треба негайно знешкодити цього кримінального олігарха Пінчука разом з його тестем , паханом Леней КуЧмом.
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25.02.2021 15:21 Ответить
Треба негайно знешкодити цього кримінального олігарха Пінчука разом з його тестем , паханом Леней КуЧмом.
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25.02.2021 15:25 Ответить
Ну не хоче пінчук купувати у ахмєтова е/е по більш ніж 1,6 грн, якщо можна купити по 1,55...
Що тут такого?
Я також хочу купувати дешеву е/е у Енергоатома. Чому я пвинен платити ахмєтову і за що?
Хер на ваші шахти, які також належать ахмєтову...
Задрали вже!
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25.02.2021 15:28 Ответить
Т.е. коломойский уже и не страшный совсем?! Структури олігарха Пінчука стали головними імпортерами російської електроенергії, - лідер профспілки гірників - Цензор.НЕТ 7209
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25.02.2021 15:30 Ответить
если эта электроэнергия будет дешевле для населения, то почему бы и не импортировать....или надо кормить Ахметова монополиста.
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25.02.2021 15:32 Ответить
Ні вякому разі ,слід годувати )(уйла !!!!))))
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25.02.2021 15:42 Ответить
він в же відгодований...
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25.02.2021 16:41 Ответить
Подякуйте ку-чумі за народження олігархату і знищення колгоспів. Чому нас Бог обділив Лукашенком?!Зятьок ку-чуми не бідує, а рабство нам і майбутнім нашім поколінням.
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25.02.2021 17:26 Ответить
 
 