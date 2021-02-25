Структуры олигарха Пинчука стали главными импортерами российской электроэнергии, - лидер профсоюза горняков
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Главным импортером электроэнергии из Беларуси и России стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего, это крупнейший производитель труб - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение "Днепросталь-Энерго", - сообщил Волынец.
Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15850 МВт часов.
"Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито пониженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства? ", - подчеркнул нардеп.
Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период ", - прокомментировал глава "Энергоатома" Петр Котин.
В НАЭК отмечают, что мощность в 1000 МВт является тем объемом электроэнергии, что позволит отказаться от импорта электроэнергии из России в условиях критической нагрузки на энергосистему. В компании также подчеркнули проблемы дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях в Украине.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/15/671040/
Тепер зрозуміло як бубочка віддячує?
Що тут такого?
Я також хочу купувати дешеву е/е у Енергоатома. Чому я пвинен платити ахмєтову і за що?
Хер на ваші шахти, які також належать ахмєтову...
Задрали вже!