Структуры олигарха Пинчука стали главными импортерами российской электроэнергии, - лидер профсоюза горняков

Главным импортером электроэнергии из Беларуси и России стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



"К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего, это крупнейший производитель труб - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение "Днепросталь-Энерго", - сообщил Волынец.



Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15850 МВт часов.



"Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито пониженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства? ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.