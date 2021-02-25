Структури олігарха Пінчука стали головними імпортерами російської електроенергії, - лідер профспілки гірників
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Головним імпортером електричної енергії з Білорусі і Росії стала компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"На жаль, головними імпортерами російської електроенергії стали великі промислові компанії, чий фінансовий і лобістський потенціал дозволяє вже два місяці вільно постачати в Україну російський ресурс. Перш за все це найбільший виробник труб - компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука, точніше її структурний підрозділ "Дніпросталь-Енерго", - повідомив Волинець.
Він додав, що компанія Віктора Пінчука першою отримала доступ до міждержавних мереж для імпорту російського струму, ще в січні, зарезервувавши 15 850 МВт годин.
"Як можливо, що українські компанії - гіганти нехтують питаннями енергетичної, екологічної та соціальної безпеки? Невже доцільно заради додаткових баришів, нарочито знижених (щоб тримати на гачку) цін потакати агресору та ставити під загрозу інтереси держави?" - наголосив нардеп.
Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова та "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период ", - прокомментировал глава "Энергоатома" Петр Котин.
В НАЭК отмечают, что мощность в 1000 МВт является тем объемом электроэнергии, что позволит отказаться от импорта электроэнергии из России в условиях критической нагрузки на энергосистему. В компании также подчеркнули проблемы дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях в Украине.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/15/671040/
Тепер зрозуміло як бубочка віддячує?
Що тут такого?
Я також хочу купувати дешеву е/е у Енергоатома. Чому я пвинен платити ахмєтову і за що?
Хер на ваші шахти, які також належать ахмєтову...
Задрали вже!