Пресечена деятельность мошеннической финансовой пирамиды на Днепропетровщине. Предварительная сумма убытков достигает миллиона гривен, - киберполиция

Фигуранты обманули более 100 человек под видом инвестирования в финансовые операции на биржах. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций киберполиции Украины.

Подчеркивается, что уголовное преступление разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Днепропетровщины совместно со следственным управлением полиции региона под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Установлено, что мошенническую "схему" организовали двое жителей Днепра, 33 и 37 лет. Фигуранты создали вебсайт, где предлагали заработок на участии в финансовых операциях на международных биржах.

Для работы с потенциальными клиентами образовали call-центр, который оборудовали сетевым оборудованием для осуществления скрытых звонков с помощью IP-телефонии. Организаторы привлекли к работе около 15 операторов.

Одним из условий участия в финансовых операциях была уплата "инвестиционного взноса участника". Вклады якобы размещались на вебкошельках, однако на самом деле зачислялись на подконтрольные счета злоумышленников.

Для введения в заблуждение инвесторов на сайте постоянно обновлялась информация о якобы успешных финансовых операциях. Также клиентам предлагалось увеличить сумму взноса для увеличения заработка.

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При попытке вернуть вложенные деньги, а также проценты от виртуальных операций, граждане получали отказ. В дальнейшем злоумышленники блокировали учетные записи инвесторов.







Таким образом фигуранты обманули более 100 человек. Предварительно установленная сумма убытков достигает миллиона гривен.

По месту расположения call-центра работники полиции провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сетевое оборудование. К проведению обыска также были привлечены спецназовцы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следственные действия продолжаются.