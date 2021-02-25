Припинено діяльність шахрайської фінансової піраміди на Дніпропетровщині. Попередня сума збитків сягає мільйона гривень, - кіберполіція

Фігуранти обдурили понад 100 осіб під виглядом інвестування у фінансові операції на біржах. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій кіберполіції України.

Підкреслюється, що кримінальний злочин викрили співробітники управління протидії кіберзлочинності Дніпропетровщини спільно зі слідчим управлінням поліції регіону під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Встановлено, що шахрайську "схему" організували двоє мешканців Дніпра, 33 та 37 років. Фігуранти створили вебсайт, де пропонували заробіток на участі у фінансових операціях на міжнародних біржах.

Для роботи з потенційними клієнтами утворили call-центр, який обладнали мережевим обладнанням для здійснення прихованих дзвінків за допомогою IP-телефонії. Організатори залучили до роботи близько 15 операторів.

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Однією з умов участі у фінансових операціях була сплата "інвестиційного внеску учасника". Вклади нібито розміщувалися на вебгаманцях, однак насправді зараховувалися на підконтрольні рахунки зловмисників.

Для введення в оману інвесторів на сайті постійно оновлювалася інформація про нібито успішність фінансових операцій. Також клієнтам пропонувалося збільшити суму внеску для збільшення заробітку.

При спробі повернути вкладені гроші, а також відсотки від віртуальних операцій громадяни отримували відмову. В подальшому зловмисники блокували облікові записи інвесторів.

Таким чином фігуранти ошукали понад 100 осіб. Попередньо встановлена сума збитків сягає мільйона гривень.

За місцем розташування call-центру працівники поліції провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, мережеве обладнання. До проведення обшуку також було залучено спецпризначенців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.







Таким образом фигуранты обманули более 100 человек. Предварительно установленная сумма убытков достигает миллиона гривен.

По месту расположения call-центра работники полиции провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сетевое оборудование. К проведению обыска также были привлечены спецназовцы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следственные действия продолжаются.