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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину, которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд. Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в СБУ.
Напомним, СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Топ комментарии
+15 вставай
показать весь комментарий25.02.2021 15:47
+7 Andy Tiger
показать весь комментарий25.02.2021 15:49
+5 Игорь Майстренко
показать весь комментарий25.02.2021 16:22
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Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
С подпиской он через три дня был бы в Ростове и вещал бы оттуда про преследование свободной прессы в Украине. Тем более и к зарплате ближе.