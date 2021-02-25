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арест (10377) СБУ (18677) государственная измена (949) Дудкин Юрий (6)

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене

Сегодня пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину, которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд. Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в СБУ.

Напомним, СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Топ комментарии
+15
Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
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25.02.2021 15:47
+7
коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
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25.02.2021 15:49
+5
Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
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25.02.2021 16:22
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Гетьман Петро прийде - порядок наведе. Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502 Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502 Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502
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25.02.2021 15:46 Ответить
Пограв на мокшанській сопілці Дудочка. Та нехай хоч 2 місяці в Сізо посидить, і то добре.
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25.02.2021 15:46 Ответить
Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
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25.02.2021 15:47 Ответить
А хто це в нас вчора був на кремлівській помийці?

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 8663
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25.02.2021 15:48 Ответить
коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
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25.02.2021 15:49 Ответить
ясно что я не смотрел эти каналы..но листая каналы это чучело попадалось не раз...эксперт блин ...домашние аресты и сизо это всё хорошо... но в законе про зраду кажется больше 10 лет посадки..... почему никто не сидит за эти 7 лет? договорняк был всегда ..один ефремов чудом каким то за всех отдувался....
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25.02.2021 16:05 Ответить
Дудкін надудів собі строк,на кацапській шкіряний дудці.
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25.02.2021 16:21 Ответить
Не там ты дудел, Дудкин.
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25.02.2021 16:21 Ответить
не просто дудел, а получал из рашки заказы не сюжеты и бабки за них.
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25.02.2021 16:23 Ответить
Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
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25.02.2021 16:22 Ответить
и правильно, что арест.
С подпиской он через три дня был бы в Ростове и вещал бы оттуда про преследование свободной прессы в Украине. Тем более и к зарплате ближе.
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25.02.2021 16:29 Ответить
Нє ну це дуже добре !
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25.02.2021 17:21 Ответить
 
 