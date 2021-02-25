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Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд м. Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в СБУ.
Нагадаємо, СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Топ коментарі
+15 вставай
показати весь коментар25.02.2021 15:47
+7 Andy Tiger
показати весь коментар25.02.2021 15:49
+5 Игорь Майстренко
показати весь коментар25.02.2021 16:22
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Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
С подпиской он через три дня был бы в Ростове и вещал бы оттуда про преследование свободной прессы в Украине. Тем более и к зарплате ближе.