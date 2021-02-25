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арешт (1629) СБУ (10025) державна зрада (1075) Дудкін Юрій (6)

Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді

Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд м. Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в СБУ.

Нагадаємо, СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
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25.02.2021 15:47
+7
коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
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25.02.2021 15:49
+5
Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
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25.02.2021 16:22
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Гетьман Петро прийде - порядок наведе. Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502 Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502 Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 3502
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25.02.2021 15:46 Відповісти
Пограв на мокшанській сопілці Дудочка. Та нехай хоч 2 місяці в Сізо посидить, і то добре.
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25.02.2021 15:46 Відповісти
Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
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25.02.2021 15:47 Відповісти
А хто це в нас вчора був на кремлівській помийці?

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина - Цензор.НЕТ 8663
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25.02.2021 15:48 Відповісти
коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
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25.02.2021 15:49 Відповісти
ясно что я не смотрел эти каналы..но листая каналы это чучело попадалось не раз...эксперт блин ...домашние аресты и сизо это всё хорошо... но в законе про зраду кажется больше 10 лет посадки..... почему никто не сидит за эти 7 лет? договорняк был всегда ..один ефремов чудом каким то за всех отдувался....
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25.02.2021 16:05 Відповісти
Дудкін надудів собі строк,на кацапській шкіряний дудці.
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25.02.2021 16:21 Відповісти
Не там ты дудел, Дудкин.
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25.02.2021 16:21 Відповісти
не просто дудел, а получал из рашки заказы не сюжеты и бабки за них.
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25.02.2021 16:23 Відповісти
Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
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25.02.2021 16:22 Відповісти
и правильно, что арест.
С подпиской он через три дня был бы в Ростове и вещал бы оттуда про преследование свободной прессы в Украине. Тем более и к зарплате ближе.
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25.02.2021 16:29 Відповісти
Нє ну це дуже добре !
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25.02.2021 17:21 Відповісти
 
 