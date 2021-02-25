Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна

Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд м. Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в СБУ.

Нагадаємо, СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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