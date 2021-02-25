Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы

Лишь 2 из 24 сотрудников инфекционного отделения расположенной в Киеве Александровской больницы согласились сделать прививки от COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заведующий реанимацией инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал", – сказал Куценко.

По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.

"Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться", – отметил врач.

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Напомним, за первый день вакцинации против коронавируса прививки получили 159 украинцев.

В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.