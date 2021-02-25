Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы
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Лишь 2 из 24 сотрудников инфекционного отделения расположенной в Киеве Александровской больницы согласились сделать прививки от COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге заведующий реанимацией инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
"Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал", – сказал Куценко.
По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.
"Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться", – отметил врач.
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Напомним, за первый день вакцинации против коронавируса прививки получили 159 украинцев.
В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.
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1985 г. ‧ Романтика/Болливуд ‧ 2 ч 58 мин
Там есть. Если интересно, можете и другие исследования автора почитать. Ссылки автором приведены.
Очень интересны "исследования" по "Биовену". К сожалению, не помню, у него ли видел, но если станет интересно, то найдете. "Исследователи" утверждают, что вытяжка из нереконвалесцентной плазмы уменьшает летальность от ковида в несколько раз!!! (не на 10%, не на 20, не на 50, а вот именно так жестко - в разы). Ну и наш МОЗ конечно же поверил и заказал. Более того, насколько помню, исследования им же и профинансированы.
Кстати, у автора очень много по вакцинам. https://twitter.com/Nat_anest/ От первой стадии исследований до настоящего времени. Более того, есть информация, от кого и сколько мы будем получать.
И разочарую Вас, ни я ,ни тем более данный автор, не являемся антивакцинаторами. Более того, я за паспорта вакцинации. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Это нереально, потому что политики не пойдут против своего лохтората...
И в нашей ситуации же не только нарид виноват? То, что нашей статистике никто не верит, объективные причины есть? Есть. А то, что не верят правительству, которое по мутным схемам привозит не то, что обещало, нормально? Конечно, нормально. И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины, которой будут прививать, тоже будет очень "способствовать" вакцинации. Им просто уже не верят.
Блин, ты в лесу живешь? Я тебе должен новости и источники за весь год выкладывать? Естественно, мне проще скинуть ссылку на твиттер, чем искать подробную информацию. У меня хватает знакомых врачей и источниками пользуюсь разными, но это для моего развития: послушал, почитал, сделал собственные выводы. А именно тебе лично я ничего не должен. Сам голову включать не пробовал? А хотя бы поисковиком воспользоваться религия не позволяет? Давай, как-нибудь сам читай-развивайся.
Бред говоришь?
Вот тебе ссылка конкретно на сайт МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik
Если чукча совсем не читатель, смотреть пункты 2.5 и 3.5. Приказ от 19 февраля, если что. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы не знать даже про такие приказы. Зачем тебе кокрейновская информация, если ты, я теперь уверен, даже информацию от своего МОЗ не знаешь?
"И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины," Ну что за бред!!! Любой врач по первому же требованию предоставляет всю информацию о вакцине." (с) https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75785439
У тебя просто склероз, или уже маразм?
Остальные "перескоки", в том числе и на тамифлю производились, чтобы показать, что "доказательная" медицина тоже не без греха. И тоже по твоим заявкам:
"Про этот кейс пожалуйста поподробнее, кто выяснил, когда, в отношении какого заболевания? А то как-то у тебя все настолько поверхностно написано, причем по всем темам" (с). https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75777695
А то, что ты не можешь связать воедино информацию и мыслишь примитивно - не мои проблемы. Таблетки не пропускай.
Доказательная медицина не без греха? Ну так наука она такая, ко всем знаниям относятся скептически и проверяют их в отличии от гомеопатии и фуфломициновой терапии. Ты не понимаешь сути научного метода? Ну так это тебе в школу обратно, а не ко мне.
Почему бы Степанову, Ляшко, Бабенко не ввести себе повторно эту же, пардон, бодягу, через 21 день, публично, на камеры, как ревакцинацию, для более крепкого иммунитета?