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Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы

Лишь 2 из 24 сотрудников инфекционного отделения расположенной в Киеве Александровской больницы согласились сделать прививки от COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заведующий реанимацией инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал", – сказал Куценко.

По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.

"Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться", – отметил врач.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа

Напомним, за первый день вакцинации против коронавируса прививки получили 159 украинцев.

В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
Tetiana ShustrovaTetiana Shustrova

Справжня милість Божа!
Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі.

Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.
Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ".

Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом.
Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
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25.02.2021 16:51
+43
это значит медики больше знают о вакцине чем рассказывает Степанов
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25.02.2021 16:49
+35
Таки и в Александровской нашлось два идиёта...
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25.02.2021 16:49
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Медики не дураки колоть себе те помои что закупили зелёные по скидке в три раза дороже
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25.02.2021 18:02 Ответить
они из 73%х который до сих пор верят зеленскому Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 1063
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25.02.2021 18:18 Ответить
вколите эту "вакцину" тем кто за зебобика голого совал. может покорежит их?
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25.02.2021 18:24 Ответить
Степанов продал возможность ставить опыты на украинцах... Падла такая...
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25.02.2021 18:28 Ответить
Ганг, твои воды замутились
1985 г. ‧ Романтика/Болливуд ‧ 2 ч 58 мин
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25.02.2021 18:28 Ответить
Один я понимаю, что намного важнее вопрос: Почему отказались? И что же нам об этом сообщает "зав отделением"? А ничего. Т.к. трусится за свое жирное место. А ответ прост: Медики, лучше других знают что такое ИНДИЙСКАЯ вакцина и индийские лекарства.
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25.02.2021 18:30 Ответить
Ну что сказать... Уровень наших медиков нынче ниже нуля. Хотя чего от них ожидать, если преподы в мединститутах учат, что гомеопатия это лекарство
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25.02.2021 19:04 Ответить
Я, возможно, повторюсь. Но преподы учат не потому, что гомеопатия работает. А потому, что они сами ее продают. Это не делает их идиотами. И студенты это прекрасно понимают. Ни один выпускник медвуза не поверит, что клеточка кожи из задницы дракона в разведении 1/10000000000000000000000000000 (приблизительный рецепт всех подобных препаратов) может оказывать хоть какое-то воздействие на организм. Из моих знакомых врачей никто подобной фигней не занимается. Но гомеопатия "работает" точно так же, как и плацебо. Кроме того, любая система работает. Назначь пациенту дешевый препарат, он его будет принимать, как попало. А назначь дорогой по системе, человек режим сна и питания поменяет, чтобы деньги не просрать. Лично я для себя буду использовать отечественный препарат с тем же действующим веществом, но Вы послушайте разговоры под кабинетами у врачей. Типа: мне посоветовали очень хорошего врача, который выписал очень дорогой немеций антибиотик, который мне помог, у меня тошнота, диарея и сыпь, но зато какой замечательный доктор и какое хорошее лекарство - это не сказки, а наша реальность. Короче, здесь все сложно. Лично я за доказательную медицину. Она работает всегда. Но на любителях народной медицины, экстрасенсов и верунах, которых у нас большинство, гомеопатия тоже работает.
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27.02.2021 13:43 Ответить
Ну значит они тупые меркантильные твари нарушающие врачебную этику. Так лучше?
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27.02.2021 14:54 Ответить
Кто? Те кто под кабинетом ждет чудодейственного средства?
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27.02.2021 15:09 Ответить
****.... как же тупорылые твари вроде тебя достали! Отькрывай учебник по врачебной этике и учиси, ****, как врач должен общаться с пациентами, имеет ли он права назначать препараты действие которых заведомо отсутствует, имеет ли право врач назначать препараты без доказанного действия ради бабла от фармпредставителя?
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01.03.2021 18:44 Ответить
Успехов тебе в поиске чудесного врача!
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01.03.2021 19:05 Ответить
Какого в жопу чудесного? Ты про доказательную медицину слышал вообще? Или ты сам врач который баблишко на тупых пациентах рубит? Если так, то молись, что б мы никогда не встретились ))
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01.03.2021 19:23 Ответить
Конечно, слышал! Именно поэтому я сторонник Супрун. Ну а у пациентов, которые ходят к попам и экстрасенсам, верят во вред 5G, чипы, числа зверя и прочую муйню, должен быть шанс на альтернативную медицину. И на них плацебо замечательно работает.
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01.03.2021 19:41 Ответить
" Ну а у пациентов, которые ходят к попам и экстрасенсам, верят во вред 5G" Это ж какой надо быть мразью, что б вместо просвещения глупых ты пропагандируешь мошенничество?
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01.03.2021 19:59 Ответить
Где ты увидел пропаганду? А плацебо работает именно потому, что люди в это верят. Удивишься, есть знакомый профессор (не шарлатан, настоящий, из сыновей бывших совковых партийных деятелей). В 70 лет до сих пор участвует в различных международных семинарах и конференциях. Сотни своих трудов. У него очередь на прием на недели вперед, у него постоянными клиенты наши топ-политики и эстрадные звезды. Так вот его схемы лечения полностью противоречат здравому смыслу и доказательной медицине. Он тоже использует БАДы в том числе. Так вот у него выздоравливают даже те, от кого отказались обычные врачи. Я не об онкологии говорю само собой. Волшебства там вроде как никакого нет. Его схемы реально работают. Он мошенник, по-твоему? А может просто ты не понимаешь, как это работает?
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01.03.2021 22:30 Ответить
"А плацебо работает именно потому, что люди в это верят. " Ууууу.... А уровень познаний у нас ниже плинтуса. Плацебо работает только у ипохондриков которые сами себе придумывают болезни и которым нужна "какая-то таблеточка или какой-то укольчик". Профессор? С каких пор научное звание стало мерилом морально-этических ценностей? Я знаю несколько профессоров которые "лечат гомеопатией" и их схемы реально работают! Правда люди забывают, что у их организма есть маленькая особенность и он умеет сам исцелятся если заболевание не слишком серьезно. Так что пример с профессором не показателен и даже скорее наоборот, он указывает на незнание простейших когнитивных ошибок восприятия ))
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02.03.2021 08:55 Ответить
А у кого-то проблема с восприятием написанного текста и охеренное самомнение... Читаем по буквам: Профессор берет пациентов, от которых отказались другие врачи (типа, Вам с этим жить, это неизличимо) и излечивает их. Какое отношение это имеет к несерьезным заболеваниям, которые проходят сами?... А так как Вы все же сильно плохо усваиваете информацию повторю еще раз на простом примере. У человека нет режима сна и питания. У него расстройство пищеварения или нарушения обмена веществ. Говорить ему, что ему нужно начать питаться 4 раза в день - бесполезно. Зато можно выписать таблеточки, которые принимается через час после еды, стоят дорого и обладают "просто чудесными свойствами", но пропускать прием нельзя - выкинет деньги на ветер. И подобная схема будет работать. Это не случай с профессором, а простой пример индивидуального подхода к проблеме пациента. Еще можно выписать таблетки, которые нужно принимать до еды с большим количеством воды и т.п. - в зависимости от задачи. Я понимаю, что для Вас это слишком сложно - ну да ладно, это Ваши проблемы. До свидания.
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02.03.2021 22:08 Ответить
И еще момент. Не так давно выявили, что исследования по озельтамивиру спонсировались разработчиком. Оказалось что препарат, практически бесполезен. Но при этом ВОЗ не убрал его из рекомендаций. Ремдесивир - та же самая фигня, но его даже не добавляли (зато включили в протоколы лечения многих стран). Короче, суть в том, что это такие же препараты-пустышки, как и наши амиксины, арбидолы, амизоны и т.п. Вы в курсе, что польза от кардиоаспирина уже давно поставлена под сомнение (а если быть более точным, то опровергнута). А его принимает весь мир. Так где проходить грань между реальным лечением и шарлатанством?
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02.03.2021 22:17 Ответить
"Профессор берет пациентов, от которых отказались другие врачи (типа, Вам с этим жить, это неизличимо) и излечивает их." Когнитивное искажение и ничего более. Ты медицинских карт не видел и про чудесные излечения знаешь только по со слов других людей. Именно поэтому любые эксперименты должны быть четко задокументированы и проверены независимо. "И еще момент. Не так давно выявили, что исследования по озельтамивиру спонсировались разработчиком. " Про этот кейс пожалуйста поподробнее, кто выяснил, когда, в отношении какого заболевания? А то как-то у тебя все настолько поверхностно написано, причем по всем темам, что складывается образ адепта Амантонио.
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03.03.2021 08:53 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest/status/1219965404719742978
Там есть. Если интересно, можете и другие исследования автора почитать. Ссылки автором приведены.
Очень интересны "исследования" по "Биовену". К сожалению, не помню, у него ли видел, но если станет интересно, то найдете. "Исследователи" утверждают, что вытяжка из нереконвалесцентной плазмы уменьшает летальность от ковида в несколько раз!!! (не на 10%, не на 20, не на 50, а вот именно так жестко - в разы). Ну и наш МОЗ конечно же поверил и заказал. Более того, насколько помню, исследования им же и профинансированы.
Кстати, у автора очень много по вакцинам. https://twitter.com/Nat_anest/ От первой стадии исследований до настоящего времени. Более того, есть информация, от кого и сколько мы будем получать.
И разочарую Вас, ни я ,ни тем более данный автор, не являемся антивакцинаторами. Более того, я за паспорта вакцинации. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Это нереально, потому что политики не пойдут против своего лохтората...
И в нашей ситуации же не только нарид виноват? То, что нашей статистике никто не верит, объективные причины есть? Есть. А то, что не верят правительству, которое по мутным схемам привозит не то, что обещало, нормально? Конечно, нормально. И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины, которой будут прививать, тоже будет очень "способствовать" вакцинации. Им просто уже не верят.
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03.03.2021 22:27 Ответить
Вот и весь твой уровень: твиттер... Пока ты телился, я успел найти соответствующие работы на сайте кокрейна... Но даже так, все твои попытки увести тему в сторону останутся безрезультатными. Научный мир не стоит на месте и то, что считалось хорошим препаратом 10 лет назад может оказаться фуфломицином. Задача врача следить за изменениями, постоянно учится. А наши врачи зарабатывают деньги на лохах. И нет, не потому, что лохи хотят волшебную таблетку, а потому что врачи хотят заработать и им платят фармпредставители за выписывание нужных таблеток. Да, есть врачи которые могут для виду выписать что-то безобидно-бесполезное но в комплексе с полноценным лечением, что бы успокоить иппохондриков, но таких мало. Большинство просто рубят бабло
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04.03.2021 10:09 Ответить
"И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины," Ну что за бред!!! Любой врач по первому же требованию предоставляет всю информацию о вакцине. Более того врач должен рассказать о возможных побочках, врач должен после вакцинации еще пол часа следить за пациентом, что бы не началась анафилактическая реакция. После того как я сделал вакцинацию от столбняка после которой как раз анафилаксия развивается достаточно часто и меня тупо сразу отправили домой, я с этим врачом просто разорвал декларацию.
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04.03.2021 10:13 Ответить
Я телился? У меня вообще-то есть работа, никак не связанная с интернетом. Начинается сезон - времени писать, а тем более вспоминать или искать источники информации особо нет.
Блин, ты в лесу живешь? Я тебе должен новости и источники за весь год выкладывать? Естественно, мне проще скинуть ссылку на твиттер, чем искать подробную информацию. У меня хватает знакомых врачей и источниками пользуюсь разными, но это для моего развития: послушал, почитал, сделал собственные выводы. А именно тебе лично я ничего не должен. Сам голову включать не пробовал? А хотя бы поисковиком воспользоваться религия не позволяет? Давай, как-нибудь сам читай-развивайся.
Бред говоришь?
Вот тебе ссылка конкретно на сайт МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik

Если чукча совсем не читатель, смотреть пункты 2.5 и 3.5. Приказ от 19 февраля, если что. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы не знать даже про такие приказы. Зачем тебе кокрейновская информация, если ты, я теперь уверен, даже информацию от своего МОЗ не знаешь?
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04.03.2021 21:13 Ответить
У тебя по МКБ 10 выраженные f22 )) Скачешь с темы на тему как лосось в период нереста.
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05.03.2021 08:08 Ответить
))) А у тебя f71. Я не скакал с темы на тему, а отвечал идиоту на глупые вопросы. Не пропускай прием таблеток.
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05.03.2021 08:23 Ответить
Ну конечно. То ты про врачей говоришь, то абсолютно без перехода на приказ моз перескакиваешь, то вообще про тамифлю... ну совсем не скачешь как раненый в спину олень )) а 71 себе оставь, тебе лучше подходит к 22, они вместе хорошо сочетаются ))
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05.03.2021 09:17 Ответить
Дебил, приказ МОЗ, в котором говорится в том числе о запрете разглашения информации о вакцине - это тоже ответ на твой коммент:
"И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины," Ну что за бред!!! Любой врач по первому же требованию предоставляет всю информацию о вакцине." (с) https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75785439
У тебя просто склероз, или уже маразм?

Остальные "перескоки", в том числе и на тамифлю производились, чтобы показать, что "доказательная" медицина тоже не без греха. И тоже по твоим заявкам:
"Про этот кейс пожалуйста поподробнее, кто выяснил, когда, в отношении какого заболевания? А то как-то у тебя все настолько поверхностно написано, причем по всем темам" (с). https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75777695

А то, что ты не можешь связать воедино информацию и мыслишь примитивно - не мои проблемы. Таблетки не пропускай.
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05.03.2021 14:59 Ответить
Приказ МОЗ нарушает конституцию и его обязательно кто-то оспорит в суде. Вопрос почему ты до сих пор не сделал этого или тебе за это не платят?
Доказательная медицина не без греха? Ну так наука она такая, ко всем знаниям относятся скептически и проверяют их в отличии от гомеопатии и фуфломициновой терапии. Ты не понимаешь сути научного метода? Ну так это тебе в школу обратно, а не ко мне.
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10.03.2021 07:59 Ответить
К тебе? Ты снова пропустил прием таблеток?
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10.03.2021 08:55 Ответить
А ты кроме как на аргумент ad hominem не способен?
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10.03.2021 09:01 Ответить
Уборщица и трубочист?
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25.02.2021 19:22 Ответить
Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 6999 что уж говорить о простом населении
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25.02.2021 19:27 Ответить
они явно что-то знают об этой вакцине...
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25.02.2021 19:50 Ответить
начните с зелЯнского
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25.02.2021 20:03 Ответить
Многие врачи уже просто переболели ковид.
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25.02.2021 20:39 Ответить
Дослідження Economist Intelligence Unit: прогнозований графік вакцинації проти Covid-19. Україна завершить вакцинацію на початку 2023 рокуВакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 2082
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25.02.2021 20:58 Ответить
Странные эти медики, не хотят быть подопытными животными. Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 1912
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25.02.2021 21:22 Ответить
Почему бы Степанову, Ляшко, Бабенко не ввести себе эту расчудесную вакцину публично, на камеры, чтобы были видны флакон, серия, номер, дата производства?
Почему бы Степанову, Ляшко, Бабенко не ввести себе повторно эту же, пардон, бодягу, через 21 день, публично, на камеры, как ревакцинацию, для более крепкого иммунитета?
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25.02.2021 23:17 Ответить
Очень красноречиво! Другой агитации не нужно.
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26.02.2021 03:11 Ответить
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