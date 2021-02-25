Вакцинація медиків: зробити щеплення погодилися тільки двоє співробітників інфекційного відділення Олександрівської лікарні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Лише 2 з 24 співробітників інфекційного відділення розташованої в Києві Олександрівської лікарні погодилися зробити щеплення проти COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу завідувач реанімацією інфекційного відділення Олександрівської лікарні Олексій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
"Якщо чесно, то мені трохи соромно, тому що з усього відділення, де є 24 співробітники, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював", - сказав Куценко.
За його словами, в Україні про вакцину поширюється дуже багато неправдивої інформації.
"Я думаю, що після того, як покажу своїм прикладом, в Україні буде набагато більше охочих вакцинуватися", - зазначив лікар.
Нагадаємо, за перший день вакцинації проти коронавірусу щеплення отримали 159 українців.
У четвер, 25 лютого, COVID-вакцину отримали всі регіональні склади. Сьогодні вакцинація проти коронавірусу почнеться в усіх областях.
Будь ласка, зачекайте...
1985 г. ‧ Романтика/Болливуд ‧ 2 ч 58 мин
Там есть. Если интересно, можете и другие исследования автора почитать. Ссылки автором приведены.
Очень интересны "исследования" по "Биовену". К сожалению, не помню, у него ли видел, но если станет интересно, то найдете. "Исследователи" утверждают, что вытяжка из нереконвалесцентной плазмы уменьшает летальность от ковида в несколько раз!!! (не на 10%, не на 20, не на 50, а вот именно так жестко - в разы). Ну и наш МОЗ конечно же поверил и заказал. Более того, насколько помню, исследования им же и профинансированы.
Кстати, у автора очень много по вакцинам. https://twitter.com/Nat_anest/ От первой стадии исследований до настоящего времени. Более того, есть информация, от кого и сколько мы будем получать.
И разочарую Вас, ни я ,ни тем более данный автор, не являемся антивакцинаторами. Более того, я за паспорта вакцинации. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Это нереально, потому что политики не пойдут против своего лохтората...
И в нашей ситуации же не только нарид виноват? То, что нашей статистике никто не верит, объективные причины есть? Есть. А то, что не верят правительству, которое по мутным схемам привозит не то, что обещало, нормально? Конечно, нормально. И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины, которой будут прививать, тоже будет очень "способствовать" вакцинации. Им просто уже не верят.
Блин, ты в лесу живешь? Я тебе должен новости и источники за весь год выкладывать? Естественно, мне проще скинуть ссылку на твиттер, чем искать подробную информацию. У меня хватает знакомых врачей и источниками пользуюсь разными, но это для моего развития: послушал, почитал, сделал собственные выводы. А именно тебе лично я ничего не должен. Сам голову включать не пробовал? А хотя бы поисковиком воспользоваться религия не позволяет? Давай, как-нибудь сам читай-развивайся.
Бред говоришь?
Вот тебе ссылка конкретно на сайт МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik
Если чукча совсем не читатель, смотреть пункты 2.5 и 3.5. Приказ от 19 февраля, если что. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы не знать даже про такие приказы. Зачем тебе кокрейновская информация, если ты, я теперь уверен, даже информацию от своего МОЗ не знаешь?
"И конечно же запрет врачам озвучивать производителя вакцины," Ну что за бред!!! Любой врач по первому же требованию предоставляет всю информацию о вакцине." (с) https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75785439
У тебя просто склероз, или уже маразм?
Остальные "перескоки", в том числе и на тамифлю производились, чтобы показать, что "доказательная" медицина тоже не без греха. И тоже по твоим заявкам:
"Про этот кейс пожалуйста поподробнее, кто выяснил, когда, в отношении какого заболевания? А то как-то у тебя все настолько поверхностно написано, причем по всем темам" (с). https://censor.net/ru/comments/locate/8/3250113/75777695
А то, что ты не можешь связать воедино информацию и мыслишь примитивно - не мои проблемы. Таблетки не пропускай.
Доказательная медицина не без греха? Ну так наука она такая, ко всем знаниям относятся скептически и проверяют их в отличии от гомеопатии и фуфломициновой терапии. Ты не понимаешь сути научного метода? Ну так это тебе в школу обратно, а не ко мне.
Почему бы Степанову, Ляшко, Бабенко не ввести себе повторно эту же, пардон, бодягу, через 21 день, публично, на камеры, как ревакцинацию, для более крепкого иммунитета?