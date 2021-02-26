Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о сотрудничестве с врагом (коллаборационизм), который был разработан "Национальным Корпусом", нардепами и общественностью.
Об этом заявил руководитель штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин в своем telegram-канале.
"Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - рассказал Жорин.
По его словам, законопроект направлен на осуждение сотрудничества с врагом и наказание коллаборационистов.
"Именно благодаря этому законопроекту мы реально сможем привлечь к ответственности всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают с врагом, - сказал начштаба Нацкорпуса.
Как известно 19 февраля СНБО внес Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список по статье финансирование терроризма.
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Було внесено два законопректи від "слуг народу"
законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 - уголовную ответственность за их деятельность.Источник: https://censor.net/ru/n3249956
А от про який з них жовніє рупор НК Жорін... це питання...
Зачем ещё один закон?
Или наплевать на все нормы? Не впервой
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
ПОКИ ЩО іде колотнеча хто буде автором - ЄС чи СН- кінечного варіанту закона . А ЧАС СПЛИВАЄ , А КОЛАБОРАНТИ ВІЛЬНО СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ТА АКТИВНО ПРОПАГУЮТЬ КРЕМЛІВСЬКІ МЕТОДИЧКИ