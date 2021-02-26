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коллаборационизм (681) Жорин Максим (31)

Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о сотрудничестве с врагом (коллаборационизм), который был разработан "Национальным Корпусом", нардепами и общественностью.

 Об этом заявил руководитель штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин в своем telegram-канале.

"Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - рассказал Жорин.

По его словам, законопроект направлен на осуждение сотрудничества с врагом и наказание коллаборационистов.

"Именно благодаря этому законопроекту мы реально сможем привлечь к ответственности всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают с врагом, - сказал начштаба Нацкорпуса.

Как известно 19 февраля СНБО внес Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список по статье финансирование терроризма.
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Топ комментарии
+7
Головне не закон ,а його виконання !!!
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25.02.2021 17:43
+6
Мало розглянути та навіть прийняти - потрібно щоб він ще й працював... Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:37
+5
Цікаво ,що приймут колабораціоністи ???)))
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25.02.2021 17:33
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Второй? Уже ж утром писали про один Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 5185
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25.02.2021 17:30 Ответить
Головне не закон ,а його виконання !!!
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25.02.2021 17:43 Ответить
Шо,сциш падаль?
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25.02.2021 19:17 Ответить
И сейчас повиснут предатели украинского народа вместе с их кацапскими хозяевами. История повторяется Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 9142
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25.02.2021 19:32 Ответить
Заглохни, казламордае... Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 895
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25.02.2021 19:40 Ответить
Удел виликай нации сасать и сидеть на бутылке, казламордае... Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 9768 Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 5448
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25.02.2021 19:46 Ответить
Чому другий?
Було внесено два законопректи від "слуг народу"
законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 - уголовную ответственность за их деятельность.Источник: https://censor.net/ru/n3249956

А от про який з них жовніє рупор НК Жорін... це питання...
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25.02.2021 17:45 Ответить
Уже давно внесен такой закон еще и ЕС, никто его не рассматривал, ***** урода нужен свой закон, они же не вечно у власти будут)))))
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25.02.2021 17:51 Ответить
Зеленій плісняві потрібен не реальний закон ,а імітація закона !!!))))
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25.02.2021 17:53 Ответить
Тоді ще більше питання? Де у цій віртуальності "НК" і де "ЕС"???? Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 1215
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25.02.2021 17:54 Ответить
Циркова вистава "Боротьба нанайських хлопчаків" триває !!!!)))
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25.02.2021 17:45 Ответить
Закон не має зворотньої дії. На жаль. Тому лише рішення РНБО. Виникла щілина в законодавстві.Нувориші її прощєлкали. Отже на все бажанняЗєзі зтягнути з відомих патріотів козацькі шаровари і натягнути на себе.
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25.02.2021 17:33 Ответить
Цікаво ,що приймут колабораціоністи ???)))
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25.02.2021 17:33 Ответить
шел 7 год войны.... вспомнили...
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25.02.2021 17:35 Ответить
Мало розглянути та навіть прийняти - потрібно щоб він ще й працював... Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:37 Ответить
Ось саме з частиною виконувати закони, в Україні проблема !!!!)))
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25.02.2021 17:56 Ответить
Без видосика, слуги Зе не примут.
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25.02.2021 17:48 Ответить
А разве эти коллаборанты не попадают под понятие "измена Родине"?
Зачем ещё один закон?
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25.02.2021 17:56 Ответить
Вроде как этот закон нельзя будет применять на деяния, совершенные до его принятия
Или наплевать на все нормы? Не впервой
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25.02.2021 17:58 Ответить
Будет универсальный закон. Даже сталинские вертухаи и их родня ответят.
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25.02.2021 19:35 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
ПОКИ ЩО іде колотнеча хто буде автором - ЄС чи СН- кінечного варіанту закона . А ЧАС СПЛИВАЄ , А КОЛАБОРАНТИ ВІЛЬНО СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ТА АКТИВНО ПРОПАГУЮТЬ КРЕМЛІВСЬКІ МЕТОДИЧКИ
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25.02.2021 20:20 Ответить
 
 