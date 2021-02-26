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колабораціонізм (940) Жорін Максим (31)

Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про співпрацю з ворогом (колабораціонізм), що був розроблений "Національним Корпусом", нардепами та громадськістю.

Про це заявив керівник штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін у своєму telegram-каналі.

"Ми минулого року двічі приносили цей законопроєкт до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з чинних  проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроєкт і офіційно зареєструвати його у ВР", - розповів Жорін.

За його словами, законопроєкт спрямований на засудження співпраці з ворогом та покарання колаборантів.

"Саме завдяки цьому законопроєкту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом", - сказав начштабу Нацкорпусу.

Як відомо, 19 лютого РНБО внесла Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до санкційного списку за статтею "фінансування тероризму".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Головне не закон ,а його виконання !!!
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25.02.2021 17:43
+6
Мало розглянути та навіть прийняти - потрібно щоб він ще й працював... Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:37
+5
Цікаво ,що приймут колабораціоністи ???)))
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25.02.2021 17:33
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Второй? Уже ж утром писали про один Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 5185
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25.02.2021 17:30 Відповісти
Головне не закон ,а його виконання !!!
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25.02.2021 17:43 Відповісти
Шо,сциш падаль?
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25.02.2021 19:17 Відповісти
И сейчас повиснут предатели украинского народа вместе с их кацапскими хозяевами. История повторяется Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 9142
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25.02.2021 19:32 Відповісти
Заглохни, казламордае... Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 895
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25.02.2021 19:40 Відповісти
Удел виликай нации сасать и сидеть на бутылке, казламордае... Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 9768 Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 5448
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25.02.2021 19:46 Відповісти
Чому другий?
Було внесено два законопректи від "слуг народу"
законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 - уголовную ответственность за их деятельность.Источник: https://censor.net/ru/n3249956

А от про який з них жовніє рупор НК Жорін... це питання...
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Уже давно внесен такой закон еще и ЕС, никто его не рассматривал, ***** урода нужен свой закон, они же не вечно у власти будут)))))
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25.02.2021 17:51 Відповісти
Зеленій плісняві потрібен не реальний закон ,а імітація закона !!!))))
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25.02.2021 17:53 Відповісти
Тоді ще більше питання? Де у цій віртуальності "НК" і де "ЕС"???? Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 1215
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25.02.2021 17:54 Відповісти
Циркова вистава "Боротьба нанайських хлопчаків" триває !!!!)))
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Закон не має зворотньої дії. На жаль. Тому лише рішення РНБО. Виникла щілина в законодавстві.Нувориші її прощєлкали. Отже на все бажанняЗєзі зтягнути з відомих патріотів козацькі шаровари і натягнути на себе.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
Цікаво ,що приймут колабораціоністи ???)))
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25.02.2021 17:33 Відповісти
шел 7 год войны.... вспомнили...
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25.02.2021 17:35 Відповісти
Мало розглянути та навіть прийняти - потрібно щоб він ще й працював... Рада рассмотрит проект закона о коллаборационизме - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:37 Відповісти
Ось саме з частиною виконувати закони, в Україні проблема !!!!)))
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25.02.2021 17:56 Відповісти
Без видосика, слуги Зе не примут.
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25.02.2021 17:48 Відповісти
А разве эти коллаборанты не попадают под понятие "измена Родине"?
Зачем ещё один закон?
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25.02.2021 17:56 Відповісти
Вроде как этот закон нельзя будет применять на деяния, совершенные до его принятия
Или наплевать на все нормы? Не впервой
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25.02.2021 17:58 Відповісти
Будет универсальный закон. Даже сталинские вертухаи и их родня ответят.
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25.02.2021 19:35 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
ПОКИ ЩО іде колотнеча хто буде автором - ЄС чи СН- кінечного варіанту закона . А ЧАС СПЛИВАЄ , А КОЛАБОРАНТИ ВІЛЬНО СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ТА АКТИВНО ПРОПАГУЮТЬ КРЕМЛІВСЬКІ МЕТОДИЧКИ
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25.02.2021 20:20 Відповісти
 
 