Рада розгляне проєкт закону про колабораціонізм
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Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про співпрацю з ворогом (колабораціонізм), що був розроблений "Національним Корпусом", нардепами та громадськістю.
Про це заявив керівник штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін у своєму telegram-каналі.
"Ми минулого року двічі приносили цей законопроєкт до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з чинних проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроєкт і офіційно зареєструвати його у ВР", - розповів Жорін.
За його словами, законопроєкт спрямований на засудження співпраці з ворогом та покарання колаборантів.
"Саме завдяки цьому законопроєкту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом", - сказав начштабу Нацкорпусу.
Як відомо, 19 лютого РНБО внесла Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до санкційного списку за статтею "фінансування тероризму".
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Було внесено два законопректи від "слуг народу"
законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 - уголовную ответственность за их деятельность.Источник: https://censor.net/ru/n3249956
А от про який з них жовніє рупор НК Жорін... це питання...
Зачем ещё один закон?
Или наплевать на все нормы? Не впервой
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
ПОКИ ЩО іде колотнеча хто буде автором - ЄС чи СН- кінечного варіанту закона . А ЧАС СПЛИВАЄ , А КОЛАБОРАНТИ ВІЛЬНО СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ТА АКТИВНО ПРОПАГУЮТЬ КРЕМЛІВСЬКІ МЕТОДИЧКИ